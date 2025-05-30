200 тыс. грн единовременно получат выпускники медвузов, которые трудоустраиваются в селах или на территории активных боевых действий, - Шмыгаль

Выпускники медицинских вузов смогут получить единовременную выплату в 200 тысяч грн. Правительство приняло соответствующее решение.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о тех, кто устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.

"Наряду с безопасностью и обороной инвестиции в человеческий капитал - это сквозная политика правительства и государства. Одобряем постановление о введении единовременной выплаты в 200 тыс. грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий", - рассказал Шмыгаль.

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Он добавил, что это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах.