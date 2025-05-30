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Новости Выплаты выпускникам медвузов
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200 тыс. грн единовременно получат выпускники медвузов, которые трудоустраиваются в селах или на территории активных боевых действий, - Шмыгаль

Шмыгаль о выплатах выпускникам медвузов

Выпускники медицинских вузов смогут получить единовременную выплату в 200 тысяч грн. Правительство приняло соответствующее решение.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о тех, кто устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.

"Наряду с безопасностью и обороной инвестиции в человеческий капитал - это сквозная политика правительства и государства. Одобряем постановление о введении единовременной выплаты в 200 тыс. грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий", - рассказал Шмыгаль.

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Он добавил, что это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах.

Автор: 

выплаты (656) медицина (2525) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+2
Ого, майже 5 тис. доларів. Для лікаря це шалені бабки )
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30.05.2025 14:01
+2
Т.е две-три польских зарплаты врача? ну-ну. Восемь лет учился чтоб в село поехать?))) маленький секрет - обучение на контракте стоит около полуляма)))
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30.05.2025 14:17
+1
Фронт буде скоро біля кордону з Польщею завдяки зелупам. Так що жидяра квартальна черги не чекай.
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30.05.2025 14:05
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Ого, майже 5 тис. доларів. Для лікаря це шалені бабки )
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30.05.2025 14:01 Ответить
На ухилянтах стільки ж можна за тиждень заробити у містах.
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30.05.2025 14:22 Ответить
Бачу, маєте досвід. Ви таким чином виїхали?
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30.05.2025 14:34 Ответить
Фронт буде скоро біля кордону з Польщею завдяки зелупам. Так що жидяра квартальна черги не чекай.
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30.05.2025 14:05 Ответить
Мертвим гроші вже не потрібні будуть.
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30.05.2025 14:08 Ответить
Back In The U.S.S.R.
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30.05.2025 14:14 Ответить
- Лікарю, я буду ходити?
- Звичайно, голубчик, тільки під себе.
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30.05.2025 14:15 Ответить
Т.е две-три польских зарплаты врача? ну-ну. Восемь лет учился чтоб в село поехать?))) маленький секрет - обучение на контракте стоит около полуляма)))
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30.05.2025 14:17 Ответить
Ну, спасибо тебе, папаша. За доброту твою, за щедрость спасибо (с)

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30.05.2025 14:25 Ответить
В кабміна з'явились лишні кошти? Може вже війна закінчилась? Випусники медичних вишів повинні відслужити мінімум 2 роки у війську - такі треба приймати рішення.
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30.05.2025 14:47 Ответить
контрактные деньги раздаёт и тцкунам и потом добровольно безконтрактно выпускники стали на учёт в тцк и 800000 себе в карман
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30.05.2025 15:40 Ответить
 
 