200 тис. грн одноразово отримають випускники медвишів, які працевлаштовуються в селах або на території активних бойових дій, - Шмигаль
Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч грн. Уряд ухвалив відповідне рішення.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ідеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.
"Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал — це наскрізна політика уряду та держави. Схвалюємо постанову про запровадження одноразової виплати в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій", - розповів Шмигаль.
Він додав, що це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях.
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