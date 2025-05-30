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Новини Виплати випускникам медвишів
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200 тис. грн одноразово отримають випускники медвишів, які працевлаштовуються в селах або на території активних бойових дій, - Шмигаль

Шмигаль про виплати випускникам медвишів

Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч грн. Уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ідеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

"Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал — це наскрізна політика уряду та держави. Схвалюємо постанову про запровадження одноразової виплати в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій", - розповів Шмигаль.

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Він додав, що це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях.

Автор: 

виплати (1059) медицина (2132) Шмигаль Денис (4635)


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Топ коментарі
+2
Ого, майже 5 тис. доларів. Для лікаря це шалені бабки )
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30.05.2025 14:01
+2
Т.е две-три польских зарплаты врача? ну-ну. Восемь лет учился чтоб в село поехать?))) маленький секрет - обучение на контракте стоит около полуляма)))
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30.05.2025 14:17
+1
Фронт буде скоро біля кордону з Польщею завдяки зелупам. Так що жидяра квартальна черги не чекай.
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30.05.2025 14:05
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Ого, майже 5 тис. доларів. Для лікаря це шалені бабки )
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30.05.2025 14:01 Відповісти
На ухилянтах стільки ж можна за тиждень заробити у містах.
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30.05.2025 14:22 Відповісти
Бачу, маєте досвід. Ви таким чином виїхали?
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30.05.2025 14:34 Відповісти
Фронт буде скоро біля кордону з Польщею завдяки зелупам. Так що жидяра квартальна черги не чекай.
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30.05.2025 14:05 Відповісти
Мертвим гроші вже не потрібні будуть.
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30.05.2025 14:08 Відповісти
Back In The U.S.S.R.
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30.05.2025 14:14 Відповісти
- Лікарю, я буду ходити?
- Звичайно, голубчик, тільки під себе.
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30.05.2025 14:15 Відповісти
Т.е две-три польских зарплаты врача? ну-ну. Восемь лет учился чтоб в село поехать?))) маленький секрет - обучение на контракте стоит около полуляма)))
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30.05.2025 14:17 Відповісти
Ну, спасибо тебе, папаша. За доброту твою, за щедрость спасибо (с)

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30.05.2025 14:25 Відповісти
В кабміна з'явились лишні кошти? Може вже війна закінчилась? Випусники медичних вишів повинні відслужити мінімум 2 роки у війську - такі треба приймати рішення.
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30.05.2025 14:47 Відповісти
 
 