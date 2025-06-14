Командирів медичних підрозділів навчатимуть управління людьми та ресурсами, - Генштаб. ФОТО

У Збройних Силах України започатковано унікальний освітній проєкт, спрямований на розвиток лідерських компетенцій командирів медичних підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, програма реалізується Києво-Могилянською бізнес-школою спільно з Командуванням Медичних сил ЗС України та одним з благодійних фондів, за сприяння Центрального управління інноваційної діяльності ЗС України.

Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко під час відкриття програми наголосив, що нинішні командири медичних підрозділів пройшли шлях від бойових медиків та мають значний практичний досвід. Тепер їм необхідні знання і навички сучасного управління людським капіталом та ресурсами, адже добре навчений, підготовлений і мотивований медик – це збережені життя сотень українських воїнів.







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В рамках освітнього проєкту командири медичних підрозділів:

вивчать новітні підходи до розробки і прийняття рішень в кризових умовах,

опанують ресурсний менеджмент у медичній службі та

ознайомляться із сучасними практиками організації медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що мобілізація працівників медичної сфери відбувається за запитом Командування Медичних сил Збройних сил України.