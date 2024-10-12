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Новини
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Командування Медичних сил і СБУ зустрілися з керівниками ВЛК: говорили про боротьбу з корупцією

ВЛК

Командування Медичних сил ЗСУ спільно з представниками Служба безпеки України провели зустріч із керівниками військово-лікарських комісій різних рівнів. Її мета – налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.

Про це розповіли у Медичних силах, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.

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У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

За даними СБУ, корупційні злочини, вчинені представниками військо-лікарських комісій, як правило, класифікуються за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 та 410 Кримінального кодексу України.

Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави. У першу чергу – її обороноздатності.

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Представники КМС подякували спецслужбі за швидке реагування на корупційні прояви в медичній вертикалі.

Загалом на зустрічі були присутні понад 50 керівників ВЛК ЗСУ.

Автор: 

корупція (4698) СБУ (12912) військово-лікарська комісія (216) Командування медичних сил (19)


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Топ коментарі
+12
Узгоджували єдині тарифи.
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12.10.2024 19:35
+11
Поговорили про боротьбу з корупцією. Наржались до гикавки.
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12.10.2024 19:39
+11
ВЛК поклялись шо більше не будуть - і менше теж
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12.10.2024 19:51
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а васька слушаєт і єст
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12.10.2024 19:27 Відповісти
Напевне вирішували як на майбутнє не ''палитися''.
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12.10.2024 19:28 Відповісти
И как делиться.
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12.10.2024 19:56 Відповісти
Хто багато говорить ,той мало робить.
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12.10.2024 20:06 Відповісти
Знаю одного СБУшника ,пузо як у жінки на 9му місяці і огорожа ,що ще один будинок можна збудувати, в цій структурі порядних людей нема ,вони туди йдуть лише для збагачення і відчуття влади і безкарності,Україна приречена,бо не змінюється ментальність народу.
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12.10.2024 20:15 Відповісти
Обсасывали як ділити грошові потоки які заробляють на проходженні влк Сходняк блатних, як у 90х. Сподіваємося перестрілки не буде
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12.10.2024 19:32 Відповісти
Узгоджували єдині тарифи.
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12.10.2024 19:35 Відповісти
цікаво, вони на фєнє боталі українською, чи по класікє?
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12.10.2024 19:58 Відповісти
Феня - то блатний жаргон, коктейль з мокшанської, української та ідіш..
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12.10.2024 20:12 Відповісти
Я навіть уявляю ці кадри з бригади чи бандитського Петербургу
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12.10.2024 19:35 Відповісти
Поговорили про боротьбу з корупцією. Наржались до гикавки.
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12.10.2024 19:39 Відповісти
Тобто, Офісу президента займатися корупцією можна, СБУ можна, Міноборони можна, а керівникам ВЛК ні?

Щось підказує, що аргументи такі собі. Головне не попадатися.
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12.10.2024 19:46 Відповісти
можна, так собі, по мєлочі.
але, коли виходять на нормальні об'єми, з'являється сбу.
чи звідки у мєнтів, квартири, маєтки, мерседеси та губаті жаби?
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12.10.2024 19:56 Відповісти
Головне не попадатися, засвоїти табличку ділення та віднімання...
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12.10.2024 23:20 Відповісти
Да понятно...Обговорили ставку..."сверили часы",чтоб не было демпинга.Обговорили откаты.Все чин-чинарем.Страна мечты блд..
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12.10.2024 19:47 Відповісти
Треба спочатку перевірити перевіряючих, а потім перевіряючих перевірити.)))
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12.10.2024 19:48 Відповісти
Я до кінця не думав що живу в країні дибілоїдів.
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12.10.2024 19:50 Відповісти
ВЛК поклялись шо більше не будуть - і менше теж
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12.10.2024 19:51 Відповісти
Узгодили прайс щоб демпінгу не було?
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12.10.2024 19:52 Відповісти
А не пробували поважне командування побороти вітер, дощ чи схід та захід сонця?
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12.10.2024 19:53 Відповісти
всі помітили?
сбу присутнє всюди, де в схемах величезне бабло.
яке відношення, має сбу, до медичних сил зсу та влк?
от, що це, за безкінечний мутняк?
хай сбу перевірить контролерів на транспорті, там теж мільйони гуляють.
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12.10.2024 19:54 Відповісти
Коли потужний Лідер, потужне все
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12.10.2024 20:25 Відповісти
Через руки представниківВЛК.вже пройшли десятки мільйонів доларів!
Невже ви думаєте, дебіли в формі СБУ, що вони просто перестануть?!
Ви перестали кришувати контрабас?!
Вам просто треба взяти під контроль нову сферу заробітку…
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12.10.2024 19:59 Відповісти
Всі в темі, всі в долі.
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12.10.2024 20:05 Відповісти
У Листопаді знаймого мого сусіда, зупинило ТЦК та відправило на ВЛК. Чоловіку 56 років, стоіть стен та усі супутні болячки. І сталось чудо- годен. Почали оскарживати висноки ВЛК, преписали- годен но не всюди( ограничино придатен). Коли проходили повторне ВЛК йоьу відкрито сказали- у них вказівка не кого не списувати.
Вручили бойову повістку, ходе кожні двіа тижня до ТЦК з з речами як на працю.
Вот така херня малята і дарма в віськах такий служака не потрібен і не списують.
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12.10.2024 20:10 Відповісти
Керівництво медсил це не цікавить...
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12.10.2024 20:39 Відповісти
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12.10.2024 20:11 Відповісти
Вопіющая несправедливість! А про сірожу претулу чому забули?
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12.10.2024 20:21 Відповісти
Треба більше говорити про те, що бути харошим - харашо, а поганим - погано.
Говорити, говорити і говорити!
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12.10.2024 20:19 Відповісти
Попередили, що всі беззаперечно здорові?
Хоча хочеться помріяти і думати, що лікарів призвали бути лікарями згідно данної їми клятви Гепократа, основним в якій є «не нашкодь», аби хворі люди не визнавались здоровими, а здорові - хворими.
Сподіваюсь, що медслужба МО вимагає вказувати всі хвороби які в людини є, а не лише одину і то якщо у ВЛК буде в добрий настрій, щоб хвору людини не відправити аби без користі для країни просто загинув від хвороб.
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12.10.2024 20:34 Відповісти
Правильний заголовок був би: гієни з шакалами зустрілися поспілкуватись про неправильність свого годування м'ясом.
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12.10.2024 20:38 Відповісти
вся СБУ проситься в штат ТЦК
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12.10.2024 20:53 Відповісти
Квадроберы были?
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12.10.2024 21:01 Відповісти
цирк
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12.10.2024 21:13 Відповісти
якого хрена базікання ні про що? з запасів тих хапуг можна військовий бюджет наповнити
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12.10.2024 21:24 Відповісти
Сходняк
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12.10.2024 21:33 Відповісти
Одні, що їздять на лімузинах зустрілися з іншими, що їздять на лімузинах і обговорили як боротися з корупцією.
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12.10.2024 22:07 Відповісти
........ і необхідність ділитися
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13.10.2024 06:40 Відповісти
 
 