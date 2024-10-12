Командування Медичних сил і СБУ зустрілися з керівниками ВЛК: говорили про боротьбу з корупцією
Командування Медичних сил ЗСУ спільно з представниками Служба безпеки України провели зустріч із керівниками військово-лікарських комісій різних рівнів. Її мета – налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.
Про це розповіли у Медичних силах, передає Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.
У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.
За даними СБУ, корупційні злочини, вчинені представниками військо-лікарських комісій, як правило, класифікуються за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 та 410 Кримінального кодексу України.
Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави. У першу чергу – її обороноздатності.
Представники КМС подякували спецслужбі за швидке реагування на корупційні прояви в медичній вертикалі.
Загалом на зустрічі були присутні понад 50 керівників ВЛК ЗСУ.
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Щось підказує, що аргументи такі собі. Головне не попадатися.
але, коли виходять на нормальні об'єми, з'являється сбу.
чи звідки у мєнтів, квартири, маєтки, мерседеси та губаті жаби?
не попадатися, засвоїти табличку ділення та віднімання...
сбу присутнє всюди, де в схемах величезне бабло.
яке відношення, має сбу, до медичних сил зсу та влк?
от, що це, за безкінечний мутняк?
хай сбу перевірить контролерів на транспорті, там теж мільйони гуляють.
Невже ви думаєте, дебіли в формі СБУ, що вони просто перестануть?!
Ви перестали кришувати контрабас?!
Вам просто треба взяти під контроль нову сферу заробітку…
Вручили бойову повістку, ходе кожні двіа тижня до ТЦК з з речами як на працю.
Вот така херня малята і дарма в віськах такий служака не потрібен і не списують.
Говорити, говорити і говорити!
Хоча хочеться помріяти і думати, що лікарів призвали бути лікарями згідно данної їми клятви Гепократа, основним в якій є «не нашкодь», аби хворі люди не визнавались здоровими, а здорові - хворими.
Сподіваюсь, що медслужба МО вимагає вказувати всі хвороби які в людини є, а не лише одину і то якщо у ВЛК буде в добрий настрій, щоб хвору людини не відправити аби без користі для країни просто загинув від хвороб.