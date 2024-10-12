Командування Медичних сил і СБУ зустрілися з керівниками ВЛК: говорили про боротьбу з корупцією

Командування Медичних сил ЗСУ спільно з представниками Служба безпеки України провели зустріч із керівниками військово-лікарських комісій різних рівнів. Її мета – налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.

Про це розповіли у Медичних силах, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.

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У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

За даними СБУ, корупційні злочини, вчинені представниками військо-лікарських комісій, як правило, класифікуються за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 та 410 Кримінального кодексу України.

Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави. У першу чергу – її обороноздатності.

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Представники КМС подякували спецслужбі за швидке реагування на корупційні прояви в медичній вертикалі.

Загалом на зустрічі були присутні понад 50 керівників ВЛК ЗСУ.