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Командиров медицинских подразделений будут обучать управлению людьми и ресурсами, - Генштаб. ФОТО

В Вооруженных Силах Украины начат уникальный образовательный проект, направленный на развитие лидерских компетенций командиров медицинских подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, программа реализуется Киево-Могилянской бизнес-школой совместно с Командованием Медицинских сил ВС Украины и одним из благотворительных фондов, при содействии Центрального управления инновационной деятельности ВС Украины.

Заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины бригадный генерал Андрей Лебеденко во время открытия программы подчеркнул, что нынешние командиры медицинских подразделений прошли путь от боевых медиков и имеют значительный практический опыт. Теперь им необходимы знания и навыки современного управления человеческим капиталом и ресурсами, поскольку хорошо обученный, подготовленный и мотивированный медик - это сохраненные жизни сотен украинских воинов.

Командиры медицинских подразделений пройдут обучение
Командиры медицинских подразделений пройдут обучение
Командиры медицинских подразделений пройдут обучение

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В рамках образовательного проекта командиры медицинских подразделений:

  • изучат новейшие подходы к разработке и принятию решений в кризисных условиях,
  • овладеют ресурсный менеджмент в медицинской службе и
  • ознакомятся с современными практиками организации медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что мобилизация работников медицинской сферы происходит по запросу Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Автор: 

Генштаб ВС (6508) медицинская помощь (85) Командование медицинских сил (18) медицинская эвакуация (3)


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пісец! ще добавиться звітів і заповнення різних формулярів
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14.06.2025 11:50 Ответить
Ну хоч пізно, аніж ніколи
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14.06.2025 11:52 Ответить
У підсумку хірург стає командиром роти у піхоті
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14.06.2025 11:53 Ответить
 
 