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Новости мобилизации
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Мобилизация медиков происходит после запроса Командования Медсил ВСУ, - Минздрав

Мобілізацію медиків проводять за запитом Командування Медичних сил ЗСУ

Мобилизация работников медицинской сферы происходит по запросу Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, медиков мобилизуют после запроса Командованием Медицинских сил ВСУ, который реализуют территориальные центры комплектования.

Ляшко отметил, что Командование Медсил и ТЦК поддерживают коммуникацию с Минздравом, чтобы не мобилизовать "критически важных медиков", и чтобы "не пострадала" система здравоохранения.

2-3 недели назад на комитете в Верховной Раде обсуждали есть ли случаи, когда медиков отправляют в окопы. Если есть такие факты, то надо сообщать Командование Медицинских сил. Есть вопрос человеческой ошибки и приходится вмешиваться. Медиков не слишком много и их надо использовать по назначению", - подчеркнул глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование Медицинских сил и СБУ встретились с руководителями ВВК: говорили о борьбе с коррупцией

Что предшествовало?

Ранее Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.

Впоследствии нардеп назвала это заявление неправдой.

Автор: 

медицина (2519) Минздрав (4899) мобилизация (2757) Ляшко Виктор (1364) Командование медицинских сил (18)


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