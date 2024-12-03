Мобілізація медиків відбувається після запиту Командування Медсил ЗСУ, - МОЗ
Мобілізація працівників медичної сфери відбувається за запитом Командування Медичних сил Збройних сил України.
Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, медиків мобілізують після запиту Командуванням Медичних сил ЗСУ, який реалізують територіальні центри комплектування.
Ляшко зазначив, що Командування Медсил та ТЦК підтримують комунікацію з МОЗ, щоб не мобілізувати "критично важливих медиків", та щоб "не постраждала" система охорони здоров’я.
2-3 тижні тому на комітеті у Верховній раді обговорювали чи є випадки, коли медиків відправляють в окопи. Якщо є такі факти, то треба повідомляти Командування Медичних сил. Є питання людської помилки й доводиться втручатися. Медиків не надто багато і їх треба використовувати за призначенням", - наголосив очільник МОЗ.
Що передувало?
Раніше Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.
Згодом нардепка назвала цю заяву неправдою.
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