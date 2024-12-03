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Мобілізація медиків відбувається після запиту Командування Медсил ЗСУ, - МОЗ

Мобілізацію медиків проводять за запитом Командування Медичних сил ЗСУ

Мобілізація працівників медичної сфери відбувається за запитом Командування Медичних сил Збройних сил України.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, медиків мобілізують після запиту Командуванням Медичних сил ЗСУ, який реалізують територіальні центри комплектування.

Ляшко зазначив, що Командування Медсил та ТЦК підтримують комунікацію з МОЗ, щоб не мобілізувати "критично важливих медиків", та щоб "не постраждала" система охорони здоров’я.

2-3 тижні тому на комітеті у Верховній раді обговорювали чи є випадки, коли медиків відправляють в окопи. Якщо є такі факти, то треба повідомляти Командування Медичних сил. Є питання людської помилки й доводиться втручатися. Медиків не надто багато і їх треба використовувати за призначенням", - наголосив очільник МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військових медиків не переводять у піхоту. Вони працюватимуть за своїм фахом, але у відрядженні на лінії фронту, - Генштаб ЗСУ 

Що передувало?

Раніше Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.

Згодом нардепка назвала цю заяву неправдою.

Автор: 

медицина (2115) МОЗ (5390) мобілізація (3025) Ляшко Віктор (1512) Командування медичних сил (19)


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