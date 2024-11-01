Військових медиків не переводять у піхоту. Вони працюватимуть за своїм фахом, але у відрядженні на лінії фронту, - Генштаб ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення посилити медичні служби в зоні бойових дій, але військових медиків не будуть переводити у піхоту в рамках цього посилення.
Про це в коментарі Радіо Свобода розповів речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ.
"Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоровʼя, тобто госпіталів медичних сил збройних сил України. Хочу зробити важливе уточнення – медики будуть задіяні лише на медичних посадах, при тому що у медичних силах є й інші військовослужбовці не лише медичного профілю. Медики ж, будуть виконувати обовʼязки у стабілізаційних пунктах бригад", – сказав речник.
Робитимуть це на ротаційній основі, каже Лиховій, тобто медиків відправлятимуть у відрядження.
"Це загальноприйнята практика, коли відбуваються ротації різних структур оборони України між фронтом і тилом", – пояснив він.
За словами речника, посилення стабпунктів фахівцями-медиками відбувається за запитом командирів бойових частин. Основне завдання медиків – оперативна стабілізація поранених на місці. Чим швидше поранений військовослужбовець отримає фахову медичну допомогу, тим більші його шанси на виживання.
"Ще раз наголошу військових медиків не переводять у піхоту, як дехто інтерпретує. Військові медики і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом, але у відрядженні на лінії фронту і потім повернуться на своє основне місце служби", – каже Лиховій.
Були ми прикомандировані до одної бригади- вони своїх медиків повбивали, і наших зрештою багатьох поклали. Стрільцями.
Що ж вас б..ть так вбивають???... Був я в свій час командиром роти в 93, так от у мене з 4 медичних посад, зайнята була лише одна - хлопець фельдшером на швидкій пропрацював 3 роки... Потім був зам комбата так от зі всього медичного штату а там їх взвод, 1 медик (з освітою ветеринара)... І повір така ситуація у всіх...
На кой ти казки розповідаєш про медиків стрільців? Якщо у тебе медична освіта, якісь нормальні навички, і досвід в медицині - тобі при бригаді кабінет відкриють 100 дадуть і будеш працювати по профілю...
Чи хто в твоєму розумінні медики?? Ті хто по системі march пройшли місячні курси?
Так то не медики, то піхота...
Я сам командував у 2022-23 роках окремою інженерною ротою 110 бригади.
Але була тільки одна посада "медик" роти.
Знаєш хто такі піджаки? Їх в штабах нема. + Піджак не може отримати полковника. Освіта не дозволяє.
Ти труси вдівай або хрест знімай...
Як на мене ти просто кусок лайна що живе на форумі цензора... Я два рази в рік сюди зайшов і двічі ти... Співпадіння? Думаю ти тут усюди і щоденно... Часу на 'атаки' між постами на форумі, тобі вистачає?
на ротацію !
От знати б штат медичних сил... Скільки там десятків тисяч тих що 'влк' торгують по областях... Це ж ті самі медики... Яких захищає безугла, тільки у цивільних влк цивільні медики... А у військових влк військові медики...
І повір ліс там дрімучий... Бо на відмінну від цивільних ми сидимо тихо.
А от поламаному солдату пройти це пекло, де наші 'медичні сили' сидять в комісіях... Де форма 6, форма 100, то є то нема... А потім роками чекай внесення змін і завітне: пов'язано з захистом Батьківщини... А не з проходженням військової служби... Ото біда.
Мені цікаво додому потрапити хоча б на рік... Живим і хоча б зі всіма органами...
А для цього потрібна заміна.
(Із мємуаров пра ВОВ)
Але більшість таких Іванових по котлах згинули в 41-42 роках, як то кажуть отримали одразу результат свого командування.
Вона це робить і робить вдало.
І дурні вірять її маячні.
Коли ти вже в армії, ти - раб. Тебе пошлють, куди захочуть, і нічого ти не зробиш. Навіть у зеків більше прав і свободи, ніж в армії із нашими совковими генералами і дуполизством