7 270 27

Військових медиків не переводять у піхоту. Вони працюватимуть за своїм фахом, але у відрядженні на лінії фронту, - Генштаб ЗСУ

Військові медики

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення посилити медичні служби в зоні бойових дій, але військових медиків не будуть переводити у піхоту в рамках цього посилення.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ.

"Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоровʼя, тобто госпіталів медичних сил збройних сил України. Хочу зробити важливе уточнення – медики будуть задіяні лише на медичних посадах, при тому що у медичних силах є й інші військовослужбовці не лише медичного профілю. Медики ж, будуть виконувати обовʼязки у стабілізаційних пунктах бригад", – сказав речник.

Робитимуть це на ротаційній основі, каже Лиховій, тобто медиків відправлятимуть у відрядження.

"Це загальноприйнята практика, коли відбуваються ротації різних структур оборони України між фронтом і тилом", – пояснив він.

За словами речника, посилення стабпунктів фахівцями-медиками відбувається за запитом командирів бойових частин. Основне завдання медиків – оперативна стабілізація поранених на місці. Чим швидше поранений військовослужбовець отримає фахову медичну допомогу, тим більші його шанси на виживання.

"Ще раз наголошу військових медиків не переводять у піхоту, як дехто інтерпретує. Військові медики і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом, але у відрядженні на лінії фронту і потім повернуться на своє основне місце служби", – каже Лиховій.

Автор: 

Генштаб ЗС (7312) медицина (2169) Командування медичних сил (23)
Топ коментарі
+6
Знову ти зі своїм "бойовим" досвідом...
Що ж вас б..ть так вбивають???... Був я в свій час командиром роти в 93, так от у мене з 4 медичних посад, зайнята була лише одна - хлопець фельдшером на швидкій пропрацював 3 роки... Потім був зам комбата так от зі всього медичного штату а там їх взвод, 1 медик (з освітою ветеринара)... І повір така ситуація у всіх...
На кой ти казки розповідаєш про медиків стрільців? Якщо у тебе медична освіта, якісь нормальні навички, і досвід в медицині - тобі при бригаді кабінет відкриють 100 дадуть і будеш працювати по профілю...
Чи хто в твоєму розумінні медики?? Ті хто по системі march пройшли місячні курси?
Так то не медики, то піхота...
01.11.2024 22:02 Відповісти
+4
Цікавенько...
Були ми прикомандировані до одної бригади- вони своїх медиків повбивали, і наших зрештою багатьох поклали. Стрільцями.
01.11.2024 21:44 Відповісти
+4
Їх не було ніколи... Не те що не хватає... На стабіках люди по 24/7 х....чать. ти б їх лиця бачив.
От знати б штат медичних сил... Скільки там десятків тисяч тих що 'влк' торгують по областях... Це ж ті самі медики... Яких захищає безугла, тільки у цивільних влк цивільні медики... А у військових влк військові медики...
І повір ліс там дрімучий... Бо на відмінну від цивільних ми сидимо тихо.
01.11.2024 22:05 Відповісти
01.11.2024 21:44 Відповісти
01.11.2024 22:02 Відповісти
01.11.2024 22:20 Відповісти
01.11.2024 22:22 Відповісти
01.11.2024 22:27 Відповісти
01.11.2024 23:42 Відповісти
если уже медиков не хватает.......
01.11.2024 21:48 Відповісти
Тож втрат 30 тисяч. Чи ви потужному не вірите?
01.11.2024 22:01 Відповісти
І у 2023 році не вистачало.
01.11.2024 23:44 Відповісти
здається, пан Лиховій ясно виразився:

на ротацію !

.
01.11.2024 22:04 Відповісти
Їх не було ніколи... Не те що не хватає... На стабіках люди по 24/7 х....чать. ти б їх лиця бачив.
От знати б штат медичних сил... Скільки там десятків тисяч тих що 'влк' торгують по областях... Це ж ті самі медики... Яких захищає безугла, тільки у цивільних влк цивільні медики... А у військових влк військові медики...
І повір ліс там дрімучий... Бо на відмінну від цивільних ми сидимо тихо.
01.11.2024 22:05 Відповісти
Тихо сидять пригріті біля штабів бригад пузаті офіцери. О, вони ще й дупу командуванню лижуть, аж гай шумить.
01.11.2024 22:32 Відповісти
Знову всрався... Собі я ВЛК будь яке можу зробити... За тиждень... Думаю прикладів в інтернеті достатньо... Як пагони списуються зі служби...
А от поламаному солдату пройти це пекло, де наші 'медичні сили' сидять в комісіях... Де форма 6, форма 100, то є то нема... А потім роками чекай внесення змін і завітне: пов'язано з захистом Батьківщини... А не з проходженням військової служби... Ото біда.
01.11.2024 23:46 Відповісти
Можливо і солдату. Я своїм всім поробив, хто проблеми зі здоров'ям має. Крім себе, як і буває. Але не списують нікого. Максимум- обмеження дають. І так у мене є боєць, після інфаркту, котрий 50 метрів не пройде.
02.11.2024 07:23 Відповісти
А взагалі- ситуація тривожна не медиками, та по фіг, хай хоч і літунами доукомплектовують, а тим що вже чітко зрозуміло що не вистачає людей. Пане полковнику, Ви вірите Президенту про втрати менш ніж у 30 000?
01.11.2024 22:36 Відповісти
Я не коментую ситуацію на фронті. Втрати не бачив своїми очима. Доступу до зведеної інформації штабів не маю. А в інтернеті всі однаково читаємо.
Мені цікаво додому потрапити хоча б на рік... Живим і хоча б зі всіма органами...
А для цього потрібна заміна.
01.11.2024 23:49 Відповісти
А я чимало побачив. І м'ясні штурми... Тут я не тільки бачив.
02.11.2024 07:24 Відповісти
"Прібив на НП дівізіі, члєн ваєннава савєта таваріщь Іванов пріказал сабрать всєх пісарей, поваров, коноводов, санітаров і прочіх тилових крис і бросіть іх в атаку! Через 3 часа приказ камандуєщєво фронтом бил випалнєн. Дєрєвня Распіздяєвка била атбіта у фошиздов!"
(Із мємуаров пра ВОВ)
01.11.2024 22:06 Відповісти
Така х..ня була тільки в 41-42 роках, потім совок змінив тактику і почав піднімати в званнях молодих толкових командирів, і ті могли товаріща Іванова за такий наказ в кращому випадку пустити вести в атаку а в гіршому особіст кулю міг пустити.

Але більшість таких Іванових по котлах згинули в 41-42 роках, як то кажуть отримали одразу результат свого командування.
01.11.2024 23:03 Відповісти
Безглузда працює на оп
01.11.2024 22:07 Відповісти
Завдання безумної - сіяти смуту.
Вона це робить і робить вдало.
І дурні вірять її маячні.
01.11.2024 22:11 Відповісти
То вже не Генштаб, а Офіс Генерального штабу
01.11.2024 22:25 Відповісти
І ТрОнікуди не переводили, чи не так?
Коли ти вже в армії, ти - раб. Тебе пошлють, куди захочуть, і нічого ти не зробиш. Навіть у зеків більше прав і свободи, ніж в армії із нашими совковими генералами і дуполизством
01.11.2024 23:04 Відповісти
Остаточно заплутався. Так буде підмога чи ні?
01.11.2024 23:40 Відповісти
зверху все видно
02.11.2024 08:26 Відповісти
Скільки триватиме відрядження? До 60 років?
02.11.2024 13:05 Відповісти
 
 