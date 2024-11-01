Військових медиків не переводять у піхоту. Вони працюватимуть за своїм фахом, але у відрядженні на лінії фронту, - Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення посилити медичні служби в зоні бойових дій, але військових медиків не будуть переводити у піхоту в рамках цього посилення.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ.

"Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоровʼя, тобто госпіталів медичних сил збройних сил України. Хочу зробити важливе уточнення – медики будуть задіяні лише на медичних посадах, при тому що у медичних силах є й інші військовослужбовці не лише медичного профілю. Медики ж, будуть виконувати обовʼязки у стабілізаційних пунктах бригад", – сказав речник.

Робитимуть це на ротаційній основі, каже Лиховій, тобто медиків відправлятимуть у відрядження.

"Це загальноприйнята практика, коли відбуваються ротації різних структур оборони України між фронтом і тилом", – пояснив він.

За словами речника, посилення стабпунктів фахівцями-медиками відбувається за запитом командирів бойових частин. Основне завдання медиків – оперативна стабілізація поранених на місці. Чим швидше поранений військовослужбовець отримає фахову медичну допомогу, тим більші його шанси на виживання.

"Ще раз наголошу військових медиків не переводять у піхоту, як дехто інтерпретує. Військові медики і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом, але у відрядженні на лінії фронту і потім повернуться на своє основне місце служби", – каже Лиховій.