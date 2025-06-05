Прицельная медицинская эвакуация: Правительство усовершенствовало механизм эвакуации раненых военных

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которое совершенствует механизм прицельной медицинской эвакуации военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Реализация механизма позволит военным с тяжелыми поражениями быстрее получать специализированную помощь в определенных медицинских учреждениях. Ранее подобный подход уже использовали отдельные подразделения по договоренности с учреждениями здравоохранения. Теперь он распространен на всю систему оказания помощи раненым военным.

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В чем улучшение?

Модель предусматривает, что в определенных случаях эвакуацию пациентов будут осуществлять сразу в те медицинские учреждения, которые имеют необходимые ресурсы и специалистов для оказания специализированной помощи, минуя лишние этапы.

Это позволит:

сократить время транспортировки,

минимизировать риски инфекционных осложнений и

обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи в кратчайшие сроки.

Прицельная эвакуация необходима в случаях тяжелых черепно-мозговых травм, сложных переломов, ожогов, поражений внутренних органов, ранений крупных сосудов и других критических состояний, когда промедление или многоэтапная транспортировка может привести к ухудшению состояния или инвалидизации пациента. Ориентировочный перечень ранений, травм и заболеваний, оказание медицинской помощи при которых требует прицельной медицинской эвакуации, а также противопоказания к такой эвакуации определен в постановлении.

В какие заведения будут эвакуировать раненых

Прицельная эвакуация будет осуществляться в сверхкластерные и кластерные больницы состоятельной сети, государственные медучреждения, которые имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины и частные медицинские учреждения (при условии их согласия на участие в системе прицельной эвакуации).

Такие заведения будут проходить мониторинг на наличие свободных коек, что позволит оперативно определять оптимальный маршрут эвакуации и избегать перегрузки отдельных больниц.

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Координацию процесса осуществляет государственное учреждение "Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины". Именно он будет определять учреждения для приема пациентов, организовывать взаимодействие с областными центрами экстренной медицинской помощи и обеспечивать надлежащий уровень логистики. Перемещение раненых между учреждениями будут осуществлять областные центры ЭМП, которые имеют необходимые ресурсы и опыт.

Кто и когда инициирует прицельную эвакуацию

Прицельную эвакуацию инициируют еще на догоспитальном этапе команды военных медиков. Профильная медицинская команда вместе с координатором медицинского подразделения оценивает состояние пациента, характер повреждений и определяет возможность транспортировки.

Этот шаг позволит сформировать четкую, эффективную и жизненно важную цепь медицинской помощи для военнослужащих - от места ранения до высокоспециализированной помощи.