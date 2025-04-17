ГУР получило уникальный вертолет-медевак Sikorsky S-76А от канадских партнеров. ВИДЕО+ФОТО
Воины ГУР МО Украины получили вертолет-медэвак Sikorsky S-76А - вертолет для разведчиков транспортировали из Канады в рамках благотворительной инициативы авиакомпании Helijet International, организации Maple Hope Foundation и Всемирного Конгресса Украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, стоимость такого медэвака составляет от 1 до 2 миллионов канадских долларов. Это первый вертолет такого типа в Украине - борт доставили 15 апреля 2025 года.
Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов поблагодарил всех благотворителей за очередное усиление возможностей украинской спецслужбы спасать жизни.
"Вертолет будет спасать и наших сотрудников, и [бойцов] Сил специальных операций. Теперь благодаря вашим благотворительным организациям это будет легче. Спасибо", - сказал Буданов.
Кто пожертвовал разведчикам вертолет-медевак
Президент канадской компании Helijet, которая пожертвовала вертолет, Дэнни Ситнам лично прибыл в Украину, чтобы передать медевак разведчикам.
"Мы работали над этим около года со многими замечательными партнерами. Горжусь тем, что это был один из лучших опытов для нашей команды, наших людей, нашей компании - обеспечить такую важную помощь", - рассказал он.
В начале полномасштабного вторжения России семья Дэнни Ситнама приютила семью украинских беженцев с семимесячным ребенком, пока наши граждане не обустроили свою жизнь в Ванкувере. После этого Дэнни и его компания начали активно помогать Украине, сотрудничая с благотворительными организациями, в частности с Maple Hope Foundation.
"Все, что мы можем делать - мы делаем. Для нас это честь", - добавил он.
По специальности Дэнни Ситнам сам пилот вертолета, летает более 35 лет. В Киеве он посетил музей Игоря Сикорского - легендарного украинца, авиаизобретателя, создателя вертолетов, названных его именем.
"Это очень крутая история, когда вертолет Sikorsky возвращается в город Игоря Сикорского, чтобы помочь нашей победе. Когда украинцы и друзья Украины работают вместе, нет чуда, которое бы мы не смогли сделать, нет техники или оружия, которое бы мы не смогли найти", - подчеркнул глава миссии Всемирного Конгресса Украинцев в Украине Андрей Шевченко.
Деньги на транспортировку вертолета-медевака
Исполнительный директор Maple Hope Foundation Светлана Коминко сообщила, что для транспортировки вертолета-медевака из Канады в Украину удалось собрать более 100 тысяч долларов всего за три недели.
"Трудно поверить, но это произошло. Все благодаря коллаборации со Всемирным Конгрессом Украинцев, организациями, которые поверили в эту идею, простыми людьми, украинцами в Канаде и по всему миру, которые помогали нам собирать средства на транспортировку вертолета в Украину. [...] Если он спасет одну жизнь, то это уже стоило делать", - сказала она.
Мощности вертолета-медевака
"Вертолет может перевозить четверо врачей и одного тяжелораненного. Для этого есть все медицинское оборудование - дефибрилляторы, искусственная вентиляция легких, полный набор для того, чтобы врачи могли работать во время эвакуации. Вертолет всепогодный. Днем и ночью может выполнять задачи по эвакуации раненых", - рассказал командир авиаподразделения ГУР МО Украины с позывным Маэстро.
По его словам, в структуре ГУР создали специализированное подразделение авиационной медицинской эвакуации, куда вошли опытные спецназовцы-медики, способные оказывать врачебную помощь высокого уровня в сложных условиях.
"Борт Sikorsky S-76А пополнит авиапарк санитарной авиации, имеющейся в Главном управлении разведки. Это повысит наши эвакуационные возможности и позволит нам спасти как можно больше жизней", - отметил начальник Медицинского управления ГУР МО Украины Олег Щепинский.
"Выражаем благодарность за помощь всем благотворителям, каждому и каждой, кто присоединился к инициативе и усилил украинских разведчиков", - написали в ГУР.
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Це як "Медики отримали обладнання для буріння газових свердловин" або "Поліція на озброєння отримала криголами". Якщо трохи подумати, то насправді цей гвинтокрил випросили у волонтерів (а чи був мальчик?). Гвинтокрил призначений для безпідставного розширення штату ГУР, а це нові посади, нові структурні підрозділи забезпечення, нови можливості для крадівництва.
на жаль, є втрати, загиблі та поранені бійці гур мо
на цьому ресурсі постійно є інфа за бойові дії воїнів гур мо
"Вертолет может перевозить четверо врачей и одного тяжелораненного. Для этого есть все медицинское оборудование - дефибрилляторы, искусственная вентиляция легких, полный набор для того, чтобы врачи могли работать во время эвакуации. Вертолет всепогодный. Днем и ночью может выполнять задачи по эвакуации раненых", - рассказал командир авиаподразделения ГУР МО Украины с позывным Маэстро.
По его словам, в структуре ГУР создали специализированное подразделение авиационной медицинской эвакуации, куда вошли опытные спецназовцы-медики, способные оказывать врачебную помощь высокого уровня в сложных условиях.
Вася, ты тупой? Вася, ты не знаешь что ГУР выполняло и выполняет задания на линии фронта и за линией фронта?
Диванный вояка, успокойся уже со своими "ротациями".
ось тобі, щоб ти стулив пельку. Можу тобі ще декілька сотен посилок скинути і з гвинтокрила, і як вони працюють і як я працюю скинути, але ти не вартий цього.
https://www.youtube.com/watch?v=8wnNRk3HEUk
Яник десь там і майданчик побудував для перельотів.....