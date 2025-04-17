РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4495 посетителей онлайн
Новости Фото Медицинская помощь раненым
9 282 24

ГУР получило уникальный вертолет-медевак Sikorsky S-76А от канадских партнеров. ВИДЕО+ФОТО

Воины ГУР МО Украины получили вертолет-медэвак Sikorsky S-76А - вертолет для разведчиков транспортировали из Канады в рамках благотворительной инициативы авиакомпании Helijet International, организации Maple Hope Foundation и Всемирного Конгресса Украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, стоимость такого медэвака составляет от 1 до 2 миллионов канадских долларов. Это первый вертолет такого типа в Украине - борт доставили 15 апреля 2025 года.

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов поблагодарил всех благотворителей за очередное усиление возможностей украинской спецслужбы спасать жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада передала Украине 40 тысяч ракетных двигателей к авиаракетам CRV-7

"Вертолет будет спасать и наших сотрудников, и [бойцов] Сил специальных операций. Теперь благодаря вашим благотворительным организациям это будет легче. Спасибо", - сказал Буданов.

Кто пожертвовал разведчикам вертолет-медевак

Президент канадской компании Helijet, которая пожертвовала вертолет, Дэнни Ситнам лично прибыл в Украину, чтобы передать медевак разведчикам.

"Мы работали над этим около года со многими замечательными партнерами. Горжусь тем, что это был один из лучших опытов для нашей команды, наших людей, нашей компании - обеспечить такую важную помощь", - рассказал он.

В начале полномасштабного вторжения России семья Дэнни Ситнама приютила семью украинских беженцев с семимесячным ребенком, пока наши граждане не обустроили свою жизнь в Ванкувере. После этого Дэнни и его компания начали активно помогать Украине, сотрудничая с благотворительными организациями, в частности с Maple Hope Foundation.

"Все, что мы можем делать - мы делаем. Для нас это честь", - добавил он.

По специальности Дэнни Ситнам сам пилот вертолета, летает более 35 лет. В Киеве он посетил музей Игоря Сикорского - легендарного украинца, авиаизобретателя, создателя вертолетов, названных его именем.

"Это очень крутая история, когда вертолет Sikorsky возвращается в город Игоря Сикорского, чтобы помочь нашей победе. Когда украинцы и друзья Украины работают вместе, нет чуда, которое бы мы не смогли сделать, нет техники или оружия, которое бы мы не смогли найти", - подчеркнул глава миссии Всемирного Конгресса Украинцев в Украине Андрей Шевченко.

Читайте: Более 7 млн евро выделит Швеция на коалиции дронов и по разминированию для Украины

Разведчики получили уникальный вертолет-медевак от конгресса украинцев Канады
Разведчики получили уникальный вертолет-медевак от конгресса украинцев Канады
Разведчики получили уникальный вертолет-медевак от конгресса украинцев Канады

Деньги на транспортировку вертолета-медевака

Исполнительный директор Maple Hope Foundation Светлана Коминко сообщила, что для транспортировки вертолета-медевака из Канады в Украину удалось собрать более 100 тысяч долларов всего за три недели.

"Трудно поверить, но это произошло. Все благодаря коллаборации со Всемирным Конгрессом Украинцев, организациями, которые поверили в эту идею, простыми людьми, украинцами в Канаде и по всему миру, которые помогали нам собирать средства на транспортировку вертолета в Украину. [...] Если он спасет одну жизнь, то это уже стоило делать", - сказала она.

Читайте: Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma

Мощности вертолета-медевака

"Вертолет может перевозить четверо врачей и одного тяжелораненного. Для этого есть все медицинское оборудование - дефибрилляторы, искусственная вентиляция легких, полный набор для того, чтобы врачи могли работать во время эвакуации. Вертолет всепогодный. Днем и ночью может выполнять задачи по эвакуации раненых", - рассказал командир авиаподразделения ГУР МО Украины с позывным Маэстро.

По его словам, в структуре ГУР создали специализированное подразделение авиационной медицинской эвакуации, куда вошли опытные спецназовцы-медики, способные оказывать врачебную помощь высокого уровня в сложных условиях.

"Борт Sikorsky S-76А пополнит авиапарк санитарной авиации, имеющейся в Главном управлении разведки. Это повысит наши эвакуационные возможности и позволит нам спасти как можно больше жизней", - отметил начальник Медицинского управления ГУР МО Украины Олег Щепинский.

Разведчики получили уникальный вертолет-медевак

"Выражаем благодарность за помощь всем благотворителям, каждому и каждой, кто присоединился к инициативе и усилил украинских разведчиков", - написали в ГУР.

Автор: 

Канада (2078) Конгресс украинцев Канады (29) помощь и поддержка (869) вертолёт (1105) ГУР (426) медицинская эвакуация (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
А найнайсмарагдовий із скумбрією скільки закупили для ЗСУ на крипту?
показать весь комментарий
17.04.2025 10:17
+6
гур мо з 2014 безпосередньо воює на нулі та далеченько за нулем на території ворога
на жаль, є втрати, загиблі та поранені бійці гур мо
на цьому ресурсі постійно є інфа за бойові дії воїнів гур мо
показать весь комментарий
17.04.2025 10:55
+4
Щира подяка Дені Ситнам та усім дотичним до цієї дуже важливої для українців події. Нам важливо спасіння кожного бійця і ми цінуємо вклад канадських українців у цю важливу справу. Сподіваємося, що цей гелікоптер буде працювати саме там і саме у той час, коли це необхідно та допоможе спасти життя тих, хто захищає Україну
показать весь комментарий
17.04.2025 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А найнайсмарагдовий із скумбрією скільки закупили для ЗСУ на крипту?
показать весь комментарий
17.04.2025 10:17 Ответить
Щира подяка Дені Ситнам та усім дотичним до цієї дуже важливої для українців події. Нам важливо спасіння кожного бійця і ми цінуємо вклад канадських українців у цю важливу справу. Сподіваємося, що цей гелікоптер буде працювати саме там і саме у той час, коли це необхідно та допоможе спасти життя тих, хто захищає Україну
показать весь комментарий
17.04.2025 10:19 Ответить
А є банальне питання. А накуя ГУР медевак?
Це як "Медики отримали обладнання для буріння газових свердловин" або "Поліція на озброєння отримала криголами". Якщо трохи подумати, то насправді цей гвинтокрил випросили у волонтерів (а чи був мальчик?). Гвинтокрил призначений для безпідставного розширення штату ГУР, а це нові посади, нові структурні підрозділи забезпечення, нови можливості для крадівництва.
показать весь комментарий
17.04.2025 10:38 Ответить
гур мо з 2014 безпосередньо воює на нулі та далеченько за нулем на території ворога
на жаль, є втрати, загиблі та поранені бійці гур мо
на цьому ресурсі постійно є інфа за бойові дії воїнів гур мо
показать весь комментарий
17.04.2025 10:55 Ответить
я про вертольоти, а ти про інше
показать весь комментарий
17.04.2025 13:26 Ответить
я про гелікоптер - спеціальний медичний борт із лікарями, який стабілізованого пораненого забиратиме із найближчої можливої точки евакуації
показать весь комментарий
17.04.2025 14:31 Ответить
Хотел бы я на тебя, тяжелораненного и требующего срочной эвакуации, посмсотреть покаткомандование ГУР согласовывает вопрос твоей эвакуаци с армейской авиацией.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:02 Ответить
з 2022 роек ніхто медеваками поранених не евакуйовує і евакуйовувати не буде. Хочу подивитися як це буде робити ГУР. Буде офігінна вистава
показать весь комментарий
17.04.2025 13:29 Ответить
Ну подивишься, вояка диванный. Как тут вас дохрена, экпердов диванных... Сам почему не на фронте?
показать весь комментарий
17.04.2025 14:53 Ответить
ротація буля 2.04, а ти чого не там, експерт по медевакам і іншого ідіотизму? А може ти зейоблик?
показать весь комментарий
17.04.2025 14:56 Ответить
Тогда ты почему не знаешь что бойцы ГУР выолняют боевые задачи за линией фронта? С тебя воин как с говна пуля.
показать весь комментарий
17.04.2025 17:05 Ответить
Я щось не можу збагнути. Ти жартуєш чи ти у мами особливий? До чого тут ГУР за ЛБЗ до гвинтокрила-медевак? Кіно американське у дитинстві забагато дивився?
показать весь комментарий
17.04.2025 17:55 Ответить
Мощности вертолета-медевака
"Вертолет может перевозить четверо врачей и одного тяжелораненного. Для этого есть все медицинское оборудование - дефибрилляторы, искусственная вентиляция легких, полный набор для того, чтобы врачи могли работать во время эвакуации. Вертолет всепогодный. Днем и ночью может выполнять задачи по эвакуации раненых", - рассказал командир авиаподразделения ГУР МО Украины с позывным Маэстро.

По его словам, в структуре ГУР создали специализированное подразделение авиационной медицинской эвакуации, куда вошли опытные спецназовцы-медики, способные оказывать врачебную помощь высокого уровня в сложных условиях.

Вася, ты тупой? Вася, ты не знаешь что ГУР выполняло и выполняет задания на линии фронта и за линией фронта?
Диванный вояка, успокойся уже со своими "ротациями".
показать весь комментарий
17.04.2025 17:59 Ответить
Я гвинтокрилами керую з 2015 року і знаю що це таке і як це працює. І що таке "медевак" знаю також, бо до 2018 року зробив більше 600 медеваків, в далі не рахував. Ось ця куйня, яку анонсував ГУР є аферою для розкрадання грошей і створення окремого логістичного підрозділу, яка платникам податків обійдеться у десятки, якщо не сотні мільйонів гривень на рік. Ніхто нікого евакувати не буде. Максімум десь в тилу зроблять крутий відосік з показухою.
ось тобі, щоб ти стулив пельку. Можу тобі ще декілька сотен посилок скинути і з гвинтокрила, і як вони працюють і як я працюю скинути, але ти не вартий цього.
https://www.youtube.com/watch?v=8wnNRk3HEUk
показать весь комментарий
18.04.2025 14:42 Ответить
Рад за тебя и твою работу. Тоесть ты считаешь что для качественно эвакуации достаточно Ми-8 и не изобретать никаких велосипедов. Ми-8 же у нас оборудован всем необходимым. Не пиши бред.
показать весь комментарий
20.04.2025 07:46 Ответить
канадійцям щира подяка!! й сподіваюся, що на ньому не літатиме єлдак з ******* в буковель... хоча впевнености у цьому не маю.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:11 Ответить
в глаза не смотрит, под кайфами, очередная гордость Украины
показать весь комментарий
17.04.2025 13:11 Ответить
На вкрадені гроші Буданга міг купити і сам віертоліт і здається не один....
показать весь комментарий
17.04.2025 14:00 Ответить
супер, тепер Єрмак і ко будуть літати в баню.
показать весь комментарий
17.04.2025 15:34 Ответить
Це для віпів. https://winair.ca/blog/preeminent-guide-sikorsky-s-76-helicopter/
показать весь комментарий
18.04.2025 07:17 Ответить
Так Буданов его передаст в ОП
показать весь комментарий
17.04.2025 20:52 Ответить
Гарний транспортний засіб для руху бАданова по столиці в "час пік"
Яник десь там і майданчик побудував для перельотів.....
показать весь комментарий
17.04.2025 23:52 Ответить
Шось не бачу ЖекіноЇ морди на фото. Щось пройшло повз 95 квартал? Але жопу бариг з адміністраціі перзідента потяне возити, не пішки ж їм ходити.
показать весь комментарий
18.04.2025 09:05 Ответить
 
 