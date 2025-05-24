Есть постоянная потребность в обеспечении стабильной VAC-терапии для тяжелораненых воинов: волонтер просит присоединиться к сбору средств. ВИДЕО+ФОТО

Сейчас есть постоянная потребность в обеспечении стабильной VAC-терапии для тяжелораненых украинских военных. Объявлен сбор средств.

Об этом пишет в фейсбуке волонтер Александр Ковтун, информирует Цензор.НЕТ.

"У волонтерского движения есть много направлений - и на самом деле они все важны! Кто-то изготавливает маскировочные сетки, кто-то окопные свечи, кто-то печет вкусности, кто-то организует и закрывает сборы на различные нужды, кто-то ремонтирует машины для военных или их пригоняет... этот список можно долго продолжать. И в каждом из направлений - куча вопросов/проблем/вызовов и своей специфики.

А есть еще одно из направлений волонтерства - "госпитальное". Это когда вы организуете мероприятия по ведению раненых, делаете все возможное по решению их материальных, моральных, душевных, духовных, юридических и других вопросов или аспектов. На этом волонтерском "поле" нет лишних, потребностей больше чем возможностей и нет конца и края запросам", - отмечает волонтер.

По его словам, одним из вызовов для врачей при лечении раненых Защитников и Защитниц является своевременное обеспечение лекарствами, медицинскими средствами и медицинскими расходными материалами. Государство, конечно, выделяет определенное количество всего, что нужно, но этого, к сожалению, недостаточно.

"Я не буду раскрывать все "проблемы" с обеспечением, но и здесь без волонтеров не обходится ни одна больница или госпиталь.

Так, к нам обратилась за помощью одна из больниц, где мы еженедельно посещаем раненых Героев. Постоянная потребность есть в обеспечении стабильной VAC-терапии для тяжелораненых. Для понимания: VAC-терапия (или терапия ран отрицательным давлением) - это метод лечения ран, который предусматривает использование специального аппарата для создания отрицательного давления в ране. Это давление помогает ускорить заживление, очистить рану от экссудата и уменьшить отек", - добавляет он.

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Также волонтер акцентирует внимание, что один аппарат для VAC-терапии стоит от 50000 грн и далее. Расходные материалы 50-100$ на один сеанс. У одного раненого может быть 2-3 и более таких сеансов. Одновременно с одним аппаратом может быть только один человек, другой должен ждать и это затягивает процесс выздоровления.

"Благодаря Вашим постоянным донатам, не открывая отдельный сбор, мы смогли купить 10 наборов для VAC-терапии, это 26000 грн. Мало это или много? Все относительно, но это капля в море по сравнению с запросами. Врачи уже на месте как "кулибины" выдумывают разные способы повторных использований при сохранении эффективности всего процесса. Сами придумывают свои ноу-хау).

Я благодарен всей большой команде проекта "ПРОВІДАЙ.ПОРАНЕНОГО"!!! Я благодарен команде Благотворительная организация "Легит" за единство, терпение и стабильность!

Просьба поддержать наш текущий многоцелевой сбор, где также часть средств запланирована на этот проект! Если вы как-то хотите поддержать именно это направление - обращайтесь. Людей, как и денег, катастрофически не хватает!" - пишет волонтер.

На СОУ и раненым

Многоцелевой сбор на 3 цели:

1. 50000 грн помощь в сборе на авто для подразделения ССО

2. 32500 грн на проект "Провідай Пораненого" на май

3. 20000 грн на оплату работ и логистики гуманитарного хаба LEGIT

Цель: 108 500.00 ₴

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/5j7gtc7Rbj

Номер карты банки:

4441 1111 2402 3924

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