Є постійна потреба в забезпеченні стабільної VAC-терапії для важкопоранених воїнів: волонтер просить долучитися до збору коштів. ВІДЕО+ФОТО

Наразі є постійна потреба в забезпеченні стабільної VAC-терапії для важкопоранених українських військових. Оголошено збір коштів.

Про це пише у фейсбуку волонтер Олександр Ковтун, інформує Цензор.НЕТ.

"У волонтерського руху є багато напрямків - і насправді вони всі важливі! Хтось виготовляє маскувальні сітки, хтось окопні свічки, хто пече смаколики, хтось організовує і закриває збори на різні потреби, хтось ремонтує автівки для військових або їх приганяє... це список можна довго продовжувати. І в кожному з напрямків, якщо втикнутись, - купа питань/проблем/викликів і своєї специфіки.

А є ще один з напрямків волонтерства - як "шпитальне" чи "госпітальне". Це коли ви організовуєте заходи з провідування поранених, робите все можливе з вирішення їх матеріальних, моральних, душевних, духовних, юридичних та інших питань чи аспектів. На цьому волонтерському "полі" немає зайвих, потреб більше ніж можливостей і немає кінця і краю запитів", - зазначає волонтер.

За його словами, одним з викликів для лікарів при лікуванні поранених Захисників і Захисниць є вчасне забезпечення ліками, медичними засобами та медичними розхідними матеріалами. Держава, звісно, виділяє певну кількість всього, що потрібно, але цього, нажаль, не достатньо.

"Я не буду розкривати всі "проблеми" з забезпеченням, але і тут без волонтерів не обходиться жодна лікарня чи шпиталь.

Так, до нас звернулась про допомогу одна з лікарень, де ми щотижня відвідуємо поранених Героїв. Постійна потреба є в забезпеченні стабільної VAC-терапії для важкопоранених. Для розуміння: VAC-терапія (або терапія ран негативним тиском) - це метод лікування ран, який передбачає використання спеціального апарату для створення від'ємного тиску в рані. Цей тиск допомагає прискорити загоєння, очистити рану від ексудату та зменшити набряк", - додає він.

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Також волонтер акцентує увагу, що один апарат для VAC-терапії коштує від 50000 грн і далі. Розхідні матеріали 50-100$ на один сенс. У одного пораненого може бути 2-3 і більше таких сеансів. Одночасно з одним апаратом може бути тільки одна людина, інша має чекати й це затягує процес одужання.

"Завдяки Вашим постійним донатам, не відкриваючи окремий збір, ми змогли купити 10 наборів для VAC-терапії, це 26000 грн. Мало це чи багато? Все відносно, але це капля в морі в порівнянні з запитами. Лікарі вже на місці як "кулібіни" видумують різні способи повторних використань при збереженні ефективності всього процесу. Самі придумують свої ноу-хау).

Я вдячний всій великій команді проєкту "ПРОВІДАЙ.ПОРАНЕНОГО"!!! Я вдячний команді Благодійна організація "Легіт" за єдність, терпіння і стабільність!

Прохання підтримати наш поточний багатоцільовий збір, де також частина коштів запланована на цей проєкт! Якщо ви якось хочете підтримати саме цей напрямок - звертайтесь. Людей, як і грошей, катастрофічно не вистачає!" - пише волонтер.

На СОУ та пораненим

Багатоцільовий збір на 3 цілі:

1. 50000 грн допомога в зборі на авто для підрозділу ССО

2. 32500 грн на проект "Провідай Пораненого" на травень

3. 20000 грн на оплату робіт і логістики гуманітарного хабу LEGIT

Ціль: 108 500.00 ₴

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/5j7gtc7Rbj

Номер картки банки:

4441 1111 2402 3924

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