Потрібна допомога з реабілітацією 19-річного снайпера 3-ї ОШБр Андрія Сергієнка (позивний 2.0), який внаслідок поранення під Авдіївкою втратив обидві ноги. ФОТО

Воїн 3-ї ОШБр Андрій Сергієнко (позивний 2.0) потрапив під мінометний обстріл під Авдіївкою та втратив обидві ноги. Йому потрібна допомога в реабілітації.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Яніна Соколова, передає Цензор.НЕТ.

"Це Андрій. Позивний 2.0.

Йому 19. Чернігів.

До війни клав плитку.

Почалася повномасштабна.

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Хотів піти захищати країну у 17. Не взяли. За рік знову прийшов. Взяли. 3 Ошбр.

Підрозділ "Десептикони".

На війні Андрій став снайпером штурмового підрозділу. Де тільки у боях за Андріївку створив 23 успішно наповнені чорні пакети самі знаєте чим. Саме його підрозділ взяв в полон командира добровольчого батальйону "Агла" 72-ї окремої мотострілецької бригади Росії Шайтана.

Про подвиги Два Нуль мені розповів його командир Сліп. Ми робили інтервʼю з воїном 5 місяців тому. А позавчора…

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Коротше позавчора мінометний обстріл під Авдіївкою . Потім лікарня. Потім смс.

Андрій спитав як я. Кажу та нормально. Він каже а я щось не дуже здається. І надіслав фото БЕЗ НІГ. ОБОХ.

19 років.

Я прошу вас допомогти з реабілітацією. Патронажка організує. Потрібні гроші.

Цей пацан вартує того аби ви відмовилися від кави завтра зранку в кафе, а попити її вдома.

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Лінк на банку", - розповіла Соколова.

Інтервʼю з Андрієм: