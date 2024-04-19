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Новини Фото Допомога пораненим
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Потрібна допомога з реабілітацією 19-річного снайпера 3-ї ОШБр Андрія Сергієнка (позивний 2.0), який внаслідок поранення під Авдіївкою втратив обидві ноги. ФОТО

Андрій, позивний 2.0. Підрозділ Десептикони

Воїн 3-ї ОШБр Андрій Сергієнко (позивний 2.0) потрапив під мінометний обстріл під Авдіївкою та втратив обидві ноги. Йому потрібна допомога в реабілітації.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Яніна Соколова, передає Цензор.НЕТ.

"Це Андрій. Позивний 2.0.

Йому 19. Чернігів.

До війни клав плитку.

Почалася повномасштабна.

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Хотів піти захищати країну у 17. Не взяли. За рік знову прийшов. Взяли. 3 Ошбр.

Підрозділ "Десептикони".

На війні Андрій став снайпером штурмового підрозділу. Де тільки у боях за Андріївку створив 23 успішно наповнені чорні пакети самі знаєте чим. Саме його підрозділ взяв в полон командира добровольчого батальйону "Агла" 72-ї окремої мотострілецької бригади Росії Шайтана.

Про подвиги Два Нуль мені розповів його командир Сліп. Ми робили інтервʼю з воїном 5 місяців тому. А позавчора…

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Коротше позавчора мінометний обстріл під Авдіївкою . Потім лікарня. Потім смс.

Андрій спитав як я. Кажу та нормально. Він каже а я щось не дуже здається. І надіслав фото БЕЗ НІГ. ОБОХ.

19 років.

Я прошу вас допомогти з реабілітацією. Патронажка організує. Потрібні гроші.

Цей пацан вартує того аби ви відмовилися від кави завтра зранку в кафе, а попити її вдома.

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Лінк на банку", - розповіла Соколова.

Андрій, позивний 2.0. Підрозділ Десептикони

Яніна Соколова про допомогу пораненому воїну

Інтервʼю з Андрієм:

Автор: 

благодійність (569) допомога (8341) Яніна Соколова (27) 3 Окрема штурмова бригада (429)


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Топ коментарі
+18
смокчи мій струк, підер ти лаптєногий
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19.04.2024 01:07
+11
Честь! 🫡🇺🇦 +
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19.04.2024 06:24
+10
Ви взагалі читали те що коментуєте? Хлопець доброволець. Ніхто його не мобілізував. Добровольці з 18 років
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19.04.2024 00:57
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Зеленський, просто ЗОБОВЯЗАНИЙ, за власні кошти вжити дієвих заходів з допомоги Захиснику України!!
Це ж не стріляні шифери…
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19.04.2024 00:30 Відповісти
Владi та зелi не потрiбнi нашi пораненi та загиблi Героi...
Вони потрiбнi нам-нашi любi Воiни Свiтла! Хто,як не ми
допоможе Андрiю?! Ми будемо чекати коли у зевлади прокинеться
совiсть?! Я пенсiонерка 72 роки з пенсiею 4100 гр. переслала трошки
грошей... Пропоную i вам зробить теж саме, а не писати за те, що ми
i так знаемо...
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19.04.2024 09:40 Відповісти
Ви взагалі читали те що коментуєте? Хлопець доброволець. Ніхто його не мобілізував. Добровольці з 18 років
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19.04.2024 00:57 Відповісти
смокчи мій струк, підер ти лаптєногий
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19.04.2024 01:07 Відповісти
Вы спорите с одноразовым ботом-однодневкой. Он и зарегился чтобы высраться.
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19.04.2024 01:42 Відповісти
"что делал?" задвохсотив 23 підора
респект!
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19.04.2024 06:58 Відповісти
подоляцьким повіям все ніяк порошенко покою не дає)) видихай півнику, ато гребінець вже посинів
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19.04.2024 01:36 Відповісти
запитай у подоляка, він з зеленим ******** вже каденцію свою відсиділи, де хоч щось хочаб почате попередниками? ГДЄ, містер смоктай? завтра підеш і запитаєш, а не запитаєш то одразу нахуабей збігай і там попитай.
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19.04.2024 01:44 Відповісти
Навіть після того як Блазень підм'яв під себе всі гілки влади, чому досі не знайшли, що він там вкрав?
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19.04.2024 07:38 Відповісти
Він на фронті тому, що ти сцикун, тож просто заткнись. Воювати страшно, тож хоч не пи..жи, сиди собі тихо, знову ж таки шкода грошей порада та сама
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19.04.2024 02:52 Відповісти
Якщо людина отримала травму на роботі то хто має платити за реабілітацію? Той хто її найняв. Звідкіль у людей буде мотивація йти у військо, якщо поранення то буде власна проблема?
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19.04.2024 05:51 Відповісти
Воно то так. Але це не просто робота, як на заводі. Хлопець знав, чому він пішов воювати. Точно не за Зеленського і його 5-6 менеджерів. І от якщо ще й народ, за фізичне виживання якого він воював, кине його напризволяще зі словами "хто його наймав, той хай і платить за реабілітацію" - от тоді точно не буде ніякої мотивації.
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19.04.2024 08:08 Відповісти
Народ не покине наших Героев! Трошки переслала на банку
грошей i на банцi вже зiбрано 1 733 339 ₴ !!! Дякуючи Господу
та нашим небайдужим Украiнцям зiбрана така сума...
Дякую КОЖНОМУ хто долучився та ше долучиться до збору
коштiв для Андрiя!
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19.04.2024 09:51 Відповісти
Так а навіщо тоді виплати за загиблих? За вашою логікою і вона не потрібна.
Але я скажу що є люди які навіть і без зарплати шли. Але є один важливий момент - їх не вистачить на велику війну.
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19.04.2024 19:10 Відповісти
Ні, не так за моєю логікою. Треба читати і сприймати інформацію як вона є, а не так, як хочеться.
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19.04.2024 19:54 Відповісти
Честь! 🫡🇺🇦 +
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19.04.2024 06:24 Відповісти
+
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19.04.2024 09:53 Відповісти
+
Непогано так на банку накидали.
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19.04.2024 08:17 Відповісти
++
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19.04.2024 08:45 Відповісти
+
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19.04.2024 08:51 Відповісти
Ще один кацапський підор виліз. Баньте його
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19.04.2024 09:34 Відповісти
+
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19.04.2024 09:29 Відповісти
+
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19.04.2024 16:19 Відповісти
Хотів закинути кошти на вказанну карту, такприват24 заблокував цю транзакцію. Передзвонивв банк, менікажуть кажуть карта стрьомна,не рекомендують. Суки, начужому горі наживаються.
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19.04.2024 20:08 Відповісти
 
 