Потрібна допомога з реабілітацією 19-річного снайпера 3-ї ОШБр Андрія Сергієнка (позивний 2.0), який внаслідок поранення під Авдіївкою втратив обидві ноги. ФОТО
Воїн 3-ї ОШБр Андрій Сергієнко (позивний 2.0) потрапив під мінометний обстріл під Авдіївкою та втратив обидві ноги. Йому потрібна допомога в реабілітації.
Про це повідомила у фейсбуці журналістка Яніна Соколова, передає Цензор.НЕТ.
"Це Андрій. Позивний 2.0.
Йому 19. Чернігів.
До війни клав плитку.
Почалася повномасштабна.
Хотів піти захищати країну у 17. Не взяли. За рік знову прийшов. Взяли. 3 Ошбр.
Підрозділ "Десептикони".
На війні Андрій став снайпером штурмового підрозділу. Де тільки у боях за Андріївку створив 23 успішно наповнені чорні пакети самі знаєте чим. Саме його підрозділ взяв в полон командира добровольчого батальйону "Агла" 72-ї окремої мотострілецької бригади Росії Шайтана.
Про подвиги Два Нуль мені розповів його командир Сліп. Ми робили інтервʼю з воїном 5 місяців тому. А позавчора…
Коротше позавчора мінометний обстріл під Авдіївкою . Потім лікарня. Потім смс.
Андрій спитав як я. Кажу та нормально. Він каже а я щось не дуже здається. І надіслав фото БЕЗ НІГ. ОБОХ.
19 років.
Я прошу вас допомогти з реабілітацією. Патронажка організує. Потрібні гроші.
Цей пацан вартує того аби ви відмовилися від кави завтра зранку в кафе, а попити її вдома.
5375411217335251
Лінк на банку", - розповіла Соколова.
Інтервʼю з Андрієм:
Будь ласка, зачекайте...
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Це ж не стріляні шифери…
Вони потрiбнi нам-нашi любi Воiни Свiтла! Хто,як не ми
допоможе Андрiю?! Ми будемо чекати коли у зевлади прокинеться
совiсть?! Я пенсiонерка 72 роки з пенсiею 4100 гр. переслала трошки
грошей... Пропоную i вам зробить теж саме, а не писати за те, що ми
i так знаемо...
респект!
грошей i на банцi вже зiбрано 1 733 339 ₴ !!! Дякуючи Господу
та нашим небайдужим Украiнцям зiбрана така сума...
Дякую КОЖНОМУ хто долучився та ше долучиться до збору
коштiв для Андрiя!
Але я скажу що є люди які навіть і без зарплати шли. Але є один важливий момент - їх не вистачить на велику війну.
Непогано так на банку накидали.