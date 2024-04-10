Воїни Третьої штурмової бригади відбили ворожий штурм на околицях Авдіївки. ВIДЕО

Українські бійці з Третьої окремої штурмової бригади показали як завадили штурму росіян неподалік Авдіївки. Як розповіли у бригаді, російських загарбників було накрито ударними дронами.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці розібрали вщент будівлі, у яких укривався ворог, наздогнали та знищили тих, хто хотів утекти", - сказано у повідомленні.

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