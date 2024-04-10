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Новини Війна
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Воїни Третьої штурмової бригади відбили ворожий штурм на околицях Авдіївки. ВIДЕО

Українські бійці з Третьої окремої штурмової бригади показали як завадили штурму росіян неподалік Авдіївки. Як розповіли у бригаді, російських загарбників було накрито ударними дронами.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці розібрали вщент будівлі, у яких укривався ворог, наздогнали та знищили тих, хто хотів утекти", - сказано у повідомленні.

Дивіться: Бійці 92 ОШБр знищили танк, БРЕМ та БТР окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3911) Авдіївка (2342) 3 Окрема штурмова бригада (429)


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Господи, збережи і захисти наших воїнів!
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10.04.2024 22:24 Відповісти
Авдіївка в глибокому тилу росіян, вони починають обходити Часів Яр, про що взагалі мова?????
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10.04.2024 22:30 Відповісти
Мова про це: "Українські бійці з Третьої окремої штурмової бригади показали як завадили штурму росіян неподалік Авдіївки. Як розповіли у бригаді, російських загарбників було накрито ударними дронами."

Що таке - "глибокий тил росіян"?
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10.04.2024 23:17 Відповісти
Причем здесь Часов Яр? От Авдеевки туда ровно 50 км.
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11.04.2024 03:17 Відповісти
Воїни Третьої штурмової бригади відбили ворожий штурм на околицях Авдіївки неподалік Донецька......
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11.04.2024 04:17 Відповісти
Все как говорил Муженко год назад, превратилось в "тяни толкай", мы окопчик отбили, они, у нас, 300 км кв.
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11.04.2024 06:17 Відповісти
 
 