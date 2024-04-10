Бійці 92 ОШБр знищили танк, БРЕМ та БТР окупантів. ВIДЕО
Бійці 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили російський танк Т-62 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину. Крім того наші воїни уразили БТР-82, дві "Буханки", "Урал" та поранили 4 окупантів.
Часів Яр: противник залучає максимум техніки
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи наших воїнів по ворожій техніці опублікований у соцмережах.
Для підтримки темпів наступу на Часів Яр, окупанти залу чають навіть раритетну техніку, зокрема і танк Т-62, який був знищений батальйоном ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр.
За одну добу пілоти за допомогою FPV-дронів знищили 2 та уразили 4 одиниці ворожої техніки, 4 окупантів були поранені.
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Vladimir Cherkasov
показати весь коментар10.04.2024 21:01 Відповісти Мені подобається 4
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