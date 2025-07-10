Ланка бойових медиків потребує значного підсилення, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів окрему нараду, на якій було визначено проблемні питання військової медицини та опрацьовано шляхи їхнього вирішення.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Серед першочергових вимог – поліпшити стан польової медицини, зокрема медичну евакуацію з переднього краю. В умовах сучасної війни маємо використовувати для цього, зокрема, й безпілотні системи.
Заслухав доповіді командувача Медичних сил Збройних Сил України та керівників медичних служб видів та родів військ (сил).
Не вистачає бойових медиків: які рішення
Наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабпунктах медиків не вистачає. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме – бойових медиків, потребує значного підсилення.
Щоб розв’язати цю кадрову проблему, за моїм розпорядженням із травня на підготовку за фахом бойового медика виділяється 2% випускників БЗВП. Але цього недостатньо, тому шукаємо дієві рішення та розглядаємо пропозиції командирів медичних підрозділів та установ щодо вирішення цього питання.
Проаналізували також результати діяльності управління координації військової медицини й підготовки Командування Медичних сил ЗСУ та стан формування медичних батальйонів армійських корпусів.
"Закликав військових медиків до відвертої розмови про існуючі проблеми та потреби. Робота з розвитку спроможностей медичних служб у військах має бути активізована", - повідомив Сирський.
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