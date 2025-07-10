УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8577 відвідувачів онлайн
Новини Військова підготовка медиків Медики у ЗСУ
700 2

Ланка бойових медиків потребує значного підсилення, - Сирський

Бойові медики

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів окрему нараду, на якій було визначено проблемні питання військової медицини та опрацьовано шляхи їхнього вирішення.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Серед першочергових вимог – поліпшити стан польової медицини, зокрема медичну евакуацію з переднього краю. В умовах сучасної війни маємо використовувати для цього, зокрема, й безпілотні системи.

Заслухав доповіді командувача Медичних сил Збройних Сил України та керівників медичних служб видів та родів військ (сил).

Читайте також: Перший окремий медичний батальйон ЗСУ розпочав роботу на фронті, - Сирський

Не вистачає бойових медиків: які рішення

Наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабпунктах медиків не вистачає. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме – бойових медиків, потребує значного підсилення.

Щоб розв’язати цю кадрову проблему, за моїм розпорядженням із травня на підготовку за фахом бойового медика виділяється 2% випускників БЗВП. Але цього недостатньо, тому шукаємо дієві рішення та розглядаємо пропозиції командирів медичних підрозділів та установ щодо вирішення цього питання.

Також читайте: Прицільна медична евакуація: Уряд удосконалив механізм евакуації поранених військових

Проаналізували також результати діяльності управління координації військової медицини й підготовки Командування Медичних сил ЗСУ та стан формування медичних батальйонів армійських корпусів.

"Закликав військових медиків до відвертої розмови про існуючі проблеми та потреби. Робота з розвитку спроможностей медичних служб у військах має бути активізована", - повідомив Сирський.

Автор: 

Сирський Олександр (675) медична допомога (114) Командування медичних сил (20) медична евакуація (4)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Агов!
Всі лікарі у лікарнях і амбулаторіях мають бути вже там, а не брати хабарі з пацієнтів у відділеннях.
Навіть такси називати за свої послуги не соромляться, козли у білих халатах!
Міністр охорони здоров'я Ляшко вже має подати до ТЦК та СП списки медиків на відправку!
показати весь коментар
10.07.2025 17:52 Відповісти
 
 