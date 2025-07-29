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Дружина воїна 60 ОМБр звернулася до Зеленського: Військових пів року не виводять з позиції, це злочин. ВIДЕО

У 60 бригаді військові вже пів року тримають позицію, їх немає ким замінити. Це загрожує тим, що вони або загинуть, або здадуться в полон.

Про це у відео розповіла дружина військового бригади Галина Храплива, передає Цензор.НЕТ.

Так, вона звернулася до президента Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Сирського, міністра оборони Шмигаля, представниці президента з питань захисту прав військовослужбовців Решетилової та до директора ДБР Сухачова.

"Хочу вас попросити та звернути увагу на злочинне ставлення до життів українських воїнів, які перебувають на позиції вже більше пів року. Бригада недоукомплектовується, немає хлопців, щоб їх замінили. На даній позиції вже немає чого й зайняти, тому що їх потрібно виводити. Їх не виводять. Що це є як не свідомий зрив виконання бойового завдання? Вони чекають, щоб хлопці вже втратили взагалі боєздатність і здалися в полон, або їх просто вбили? І тоді командуванню не треба буде звітувати, чому залишені позиції. Позиції будуть залишені, тому що хлопці загинули. Це є злочин", - зазначила вона.

Також дивіться: Бійці 60 ОМБр зафільмували невдале самогубство окупанта на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО

Автор: 

звернення (644) 60 ОМБр (41)


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Топ коментарі
+13
про що вона....?? Невже пропонує найвеличнишому, чернишову або миндичу замінити хлопців собой??
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29.07.2025 16:05 Відповісти
+12
Абсолютно любе рішення Зельоних, це злочин.
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29.07.2025 16:13 Відповісти
+10
та які у сраку військові?
тут набу назбирала купу доказів на пожиттєве з повною конфіскацією.
буржуї яєчко відкрутили.
після завтра треба якось, чергову ***** впарити.
ну, які військові?
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29.07.2025 16:08 Відповісти
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29.07.2025 16:04 Відповісти
про що вона....?? Невже пропонує найвеличнишому, чернишову або миндичу замінити хлопців собой??
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29.07.2025 16:05 Відповісти
Таке не тільки в 60-й.
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29.07.2025 16:06 Відповісти
недавнє повідомлення:
дрг років зайшли в Покровськ через нестачу піхоти в 155 бригаді.

.
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29.07.2025 16:18 Відповісти
Зате в тернопільських та ужгородських котлах все гаразд, повний штат.
І невдовзі ще 10 000 сбу-шників будуть їм допомагати.
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29.07.2025 18:22 Відповісти
та які у сраку військові?
тут набу назбирала купу доказів на пожиттєве з повною конфіскацією.
буржуї яєчко відкрутили.
після завтра треба якось, чергову ***** впарити.
ну, які військові?
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29.07.2025 16:08 Відповісти
Не на часі
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29.07.2025 16:10 Відповісти
Абсолютно любе рішення Зельоних, це злочин.
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29.07.2025 16:13 Відповісти
а где те пацаны, которые четвёртый год не выездные? соскучилась? да я тоже один раз увидела на неделю за три года
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29.07.2025 16:14 Відповісти
верховному командуючому на мобілізацію наср...ть

.
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29.07.2025 16:14 Відповісти
Вона думає легко від мобілізації ховатися, коли коли його діти голодують і просять хоча б кусник хліба, чи думає легко тим хто втекли за кордон- ці взагалі дружин і дітей три роки не бачать. Серйозно, знаю такого- перед війною поїхав на заробітки, сім'я в Україні, бухає, дітям допомогти не може, бо все пропиває.
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29.07.2025 16:19 Відповісти
Взагалі, коли в наші справи втручаються жіночки, доброго не чекай. Адже кожній хочеться, щоб її син, чоловік, батько, був біля неї. І їй ніяк не поясниш, що саме вивід з позицій зараз чи не найнебезпечніший. На нашому "тихому" напрямку, біля Харкова, хлопці теж сиділи 105 днів, і це не найближча позиція до підарів. Там же, на тій позиції, хлопці з сусіднього БОПа без наших і далі перебувають, десь уже 130 днів, інші їхні, на дальніх позиціях ще довше. Постачання вампірами і наземними дронами. Все ок, якщо тільки не брати до уваги, наскільки це важко морально. Головне, щоб по флангах не обійшли Але по іншому ніяк. Треба чекати лиху погоду, щоб замінили.
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29.07.2025 16:40 Відповісти
Так, у нас теж зайти і вийти- найнебезпечніше було.
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29.07.2025 18:09 Відповісти
Одні крадуть як не в себе в тилу інші на рівні кріпаків на нулі...Яке НАТО?!
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29.07.2025 16:21 Відповісти
Ну, зате не Порошенко. Хоть паржьом!- Пам'ятаєш?
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29.07.2025 16:22 Відповісти
Щось у тобі ;масквіча; видає. Або ж жителя ТОТ. Це ж у вас там кадирівці правлять.
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29.07.2025 18:08 Відповісти
ЗЄля де твої кончені мажори? Чому не стають на захист бабла їхніх татусів і мамусів?
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29.07.2025 16:32 Відповісти
Сирський їй відповість , що може ще 100 разів відтиснутися від підлоги.
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29.07.2025 17:06 Відповісти
Зараз скоріш за все терміново виведуть чоловіка цієї жінки з позицій, зачмирять за те що розповів дружині правду, потім закинуть у саму сраку щоб вийти з неї було найменше шансів. Або скажуть що це все іпсо.
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29.07.2025 17:39 Відповісти
Скоріш за все просто проігнорують. Так простіше.
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29.07.2025 18:24 Відповісти
 
 