Дружина воїна 60 ОМБр звернулася до Зеленського: Військових пів року не виводять з позиції, це злочин. ВIДЕО

У 60 бригаді військові вже пів року тримають позицію, їх немає ким замінити. Це загрожує тим, що вони або загинуть, або здадуться в полон.

Про це у відео розповіла дружина військового бригади Галина Храплива, передає Цензор.НЕТ.

Так, вона звернулася до президента Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Сирського, міністра оборони Шмигаля, представниці президента з питань захисту прав військовослужбовців Решетилової та до директора ДБР Сухачова.

"Хочу вас попросити та звернути увагу на злочинне ставлення до життів українських воїнів, які перебувають на позиції вже більше пів року. Бригада недоукомплектовується, немає хлопців, щоб їх замінили. На даній позиції вже немає чого й зайняти, тому що їх потрібно виводити. Їх не виводять. Що це є як не свідомий зрив виконання бойового завдання? Вони чекають, щоб хлопці вже втратили взагалі боєздатність і здалися в полон, або їх просто вбили? І тоді командуванню не треба буде звітувати, чому залишені позиції. Позиції будуть залишені, тому що хлопці загинули. Це є злочин", - зазначила вона.

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