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Жена воина 60 ОМБр обратилась к Зеленскому: Военных полгода не выводят с позиции, это преступление. ВИДЕО

В 60 бригаде военные уже полгода держат позицию, их некем заменить. Это грозит тем, что они или погибнут, или сдадутся в плен.

Об этом в видео рассказала жена военного бригады Галина Храпливая, передает Цензор.НЕТ.

Так, она обратилась к президенту Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Сырскому, министру обороны Шмыгалю, представительнице президента по вопросам защиты прав военнослужащих Решетиловой и к директору ГБР Сухачеву.

"Хочу вас попросить и обратить внимание на преступное отношение к жизням украинских воинов, которые находятся на позиции уже более полугода. Бригада недоукомплектовывается, нет ребят, чтобы их заменили. На данной позиции уже нечего и занять, потому что их нужно выводить. Их не выводят. Что это как не сознательный срыв выполнения боевой задачи? Они ждут, чтобы ребята уже потеряли вообще боеспособность и сдались в плен, или их просто убили? И тогда командованию не надо будет отчитываться, почему оставлены позиции. Позиции будут оставлены, потому что ребята погибли. Это преступление", - отметила она.

Также смотрите: Бойцы 60 ОМБр запечатлели неудачное самоубийство оккупанта на Лиманском направлении фронта. ВИДЕО

Автор: 

обращение (786) 60 ОМБр (41)


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Топ комментарии
+9
про що вона....?? Невже пропонує найвеличнишому, чернишову або миндичу замінити хлопців собой??
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29.07.2025 16:05 Ответить
+8
Абсолютно любе рішення Зельоних, це злочин.
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29.07.2025 16:13 Ответить
+7
та які у сраку військові?
тут набу назбирала купу доказів на пожиттєве з повною конфіскацією.
буржуї яєчко відкрутили.
після завтра треба якось, чергову ***** впарити.
ну, які військові?
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29.07.2025 16:08 Ответить
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Ще 99 літні свого останнього слова не сказали...
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29.07.2025 16:04 Ответить
про що вона....?? Невже пропонує найвеличнишому, чернишову або миндичу замінити хлопців собой??
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29.07.2025 16:05 Ответить
Таке не тільки в 60-й.
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29.07.2025 16:06 Ответить
недавнє повідомлення:
дрг років зайшли в Покровськ через нестачу піхоти в 155 бригаді.

.
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29.07.2025 16:18 Ответить
та які у сраку військові?
тут набу назбирала купу доказів на пожиттєве з повною конфіскацією.
буржуї яєчко відкрутили.
після завтра треба якось, чергову ***** впарити.
ну, які військові?
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29.07.2025 16:08 Ответить
Не на часі
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29.07.2025 16:10 Ответить
Абсолютно любе рішення Зельоних, це злочин.
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29.07.2025 16:13 Ответить
а где те пацаны, которые четвёртый год не выездные? соскучилась? да я тоже один раз увидела на неделю за три года
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29.07.2025 16:14 Ответить
верховному командуючому на мобілізацію наср...ть

.
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29.07.2025 16:14 Ответить
Вона думає легко від мобілізації ховатися, коли коли його діти голодують і просять хоча б кусник хліба, чи думає легко тим хто втекли за кордон- ці взагалі дружин і дітей три роки не бачать. Серйозно, знаю такого- перед війною поїхав на заробітки, сім'я в Україні, бухає, дітям допомогти не може, бо все пропиває.
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29.07.2025 16:19 Ответить
Взагалі, коли в наші справи втручаються жіночки, доброго не чекай. Адже кожній хочеться, щоб її син, чоловік, батько, був біля неї. І їй ніяк не поясниш, що саме вивід з позицій зараз чи не найнебезпечніший. На нашому "тихому" напрямку, біля Харкова, хлопці теж сиділи 105 днів, і це не найближча позиція до підарів. Там же, на тій позиції, хлопці з сусіднього БОПа без наших і далі перебувають, десь уже 130 днів, інші їхні, на дальніх позиціях ще довше. Постачання вампірами і наземними дронами. Все ок, якщо тільки не брати до уваги, наскільки це важко морально. Головне, щоб по флангах не обійшли Але по іншому ніяк. Треба чекати лиху погоду, щоб замінили.
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29.07.2025 16:40 Ответить
Одні крадуть як не в себе в тилу інші на рівні кріпаків на нулі...Яке НАТО?!
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29.07.2025 16:21 Ответить
Ну, зате не Порошенко. Хоть паржьом!- Пам'ятаєш?
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29.07.2025 16:22 Ответить
Слышь ты бородатый беженец я же тебе сказал: чемодан-вокзал-Казань! Что ты тут всё как цигарка на вокзале ошиваешься? Мы посмеёмся когда позакрывают все твои шаурмы, кальяны и наркотики и твои казанские дети будут голодать как положено детям оккупантов!
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29.07.2025 17:28 Ответить
ЗЄля де твої кончені мажори? Чому не стають на захист бабла їхніх татусів і мамусів?
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29.07.2025 16:32 Ответить
Сирський їй відповість , що може ще 100 разів відтиснутися від підлоги.
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29.07.2025 17:06 Ответить
 
 