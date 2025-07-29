Жена воина 60 ОМБр обратилась к Зеленскому: Военных полгода не выводят с позиции, это преступление. ВИДЕО
В 60 бригаде военные уже полгода держат позицию, их некем заменить. Это грозит тем, что они или погибнут, или сдадутся в плен.
Об этом в видео рассказала жена военного бригады Галина Храпливая, передает Цензор.НЕТ.
Так, она обратилась к президенту Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Сырскому, министру обороны Шмыгалю, представительнице президента по вопросам защиты прав военнослужащих Решетиловой и к директору ГБР Сухачеву.
"Хочу вас попросить и обратить внимание на преступное отношение к жизням украинских воинов, которые находятся на позиции уже более полугода. Бригада недоукомплектовывается, нет ребят, чтобы их заменили. На данной позиции уже нечего и занять, потому что их нужно выводить. Их не выводят. Что это как не сознательный срыв выполнения боевой задачи? Они ждут, чтобы ребята уже потеряли вообще боеспособность и сдались в плен, или их просто убили? И тогда командованию не надо будет отчитываться, почему оставлены позиции. Позиции будут оставлены, потому что ребята погибли. Это преступление", - отметила она.
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дрг років зайшли в Покровськ через нестачу піхоти в 155 бригаді.
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І невдовзі ще 10 000 сбу-шників будуть їм допомагати.
тут набу назбирала купу доказів на пожиттєве з повною конфіскацією.
буржуї яєчко відкрутили.
після завтра треба якось, чергову ***** впарити.
ну, які військові?
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