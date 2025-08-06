Дружина воїна 60 ОМБр звернулася до Зеленського: Військові понад пів року на позиції, ситуація з кожним днем погіршується. Досить вбивати людей через недбале командування. ВIДЕО
Військовослужбовці 60 ОМБр перебувають на позиціях вже понад пів року. Військові виснажені та втрачають бойовий дух.
Про це у відео заявила дружина військового бригади 60 бригади Марина Юкальчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Дениса Шмигаля, заступниці керівника ОП Ірини Верещук та народних депутатів із закликом надати військовим змогу вийти із позицій поки для цього є можливість.
"Бригада із недостатньою кількістю людей, хлопців немає ким замінити. Вони виснажені, у них падає бойовий дух. Прошу вас надати їм змогу вийти з бойових позицій поки є можливість. Ситуація з кожним днем погіршується. Володимире Зеленський, пане Сирський, міністре оборони, прошу негайного втручання. Досить вбивати людей через недбале командування. Території ми пізніше повернено, а наших людей вже ні", - заявила дружина військового.
Нагадаємо, що дружина військового бригади Галина Храплива заявляла, що військові вже пів року тримають позицію, їх немає ким замінити. Це загрожує тим, що вони або загинуть, або здадуться в полон. Вона записала відеозвернення до президента Зеленського.
Також раніше командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БПЛА противника Юрій Бутусов повідомляв, що група бійців однієї з механізованих бригад понад пів року утримує позицію на Лиманському напрямку. Наказу про відхід досі немає.
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Ми ж зовсім не такі.
У нас все зовсім не так.
Моя жінка теж може там щось в інстаграмі сказати. І шо?
А що можуть сказати десятки вдів моїх побратимів, тіла яких ми не змогли винести?
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Командування у нас недбале - це так. М'яко кажучи. Паркетні штафірки.
Не буду тут писати все, що думаю та приводити весь той позамежний рівень абсолютного божевільного абсурду, що паркетні генерали вимагають від штурмового батальйону. І від мене, відповідно, в рамках того піз***ца, за який несу відповідальність.
Ой, бозецькі, жіночко!
3,4 роки на фронті. Нас ніхто нікуди на відновлення ні разу не відводив. Як в 22-му ми, 300 чоловік, в Вірнопіллі
Фермопілахзнищили майже повністю "кантєміровскую танковую дівізіє імєні Андропова" - так нас ніхто й не виводить. Навпаки. Де дупа - туди нас. Подякували. За три роки таких втрат ще не було. Більшість моїх побратимів загинули.
А чому?
Та тому що підпорядковані якійсь бригаді з паркетних генералів, що ні разу не бували на бойових.
Їм лише показника та кар'єра.
А тут реальна дорога смерті в одну сторону.
Тут капєц просто який з такими людьми дефіцит.
Ніхто вас на нуль нізащо не пошле.
Без інших варіантів.
А якби вас всіх відловити - то можна було б всіх хто в армії з 22-го давно відпустити по хатах.
Та нє. Не може такого бути, щоб улюблинець ОП виявився розпіареним рукожопом.
При чому цю прутню пишуть ті самі люди які вереском вищать коли чують про "ручне керування" генералів.
До їх послуг Телемарафон, зовнішня реклама, всі великі видання. Їхня дебільна реклама на кожному кроці.
Мабуть надскладно.
Зовсім не те, що забезпечувати ЗСУ всім за волонтерські гроші.
У цій війні повинно загинути чим більше Українців.
Разом з тим чим більше Українців мають на завжди втекти за кордон.
Повинні бути максимальні руйнування житла, інфраструктури та економіки України.
В результаті в Україні повинно залишитись чим більше вільних від Українців земель - спеціально для москальської окупаційної банди ***** і кошерної злодійської банди Зеленського-Єрмака-Міндіча.
''нєт нікакой Украіни'' - *****.
''в рот я **** етіх Украінцев'' - Міндіч.
я зараз тобі озвучу те що ти обісрався озвучити. Крім оцих 145 тисяч - є ще аж 6 лямів тих хто не оновив дані в тцк і стратегічно пердить з диванів - от як ти.
Коли ви всі явитесь в ТЦК - можна буде замінити всіх хто воює з 22 року - і служити роки по 2 - і так років із 10 ще.
Справно отримають зарплату. Але на фронт в якості ротації їх не беруть.
Бо корупція.
Башляють гроші наверх і сидять собі спокійно в тилу і курять бамбук.
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Півмільйона військових сидить в тилу, ні разу не бувши на фронті за весь час війни.
Які не звдіяні навіть в логістиці.
Інформація від депутата Федієнко, члена комітету з оборони ВР.