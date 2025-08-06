Дружина воїна 60 ОМБр звернулася до Зеленського: Військові понад пів року на позиції, ситуація з кожним днем погіршується. Досить вбивати людей через недбале командування. ВIДЕО

Військовослужбовці 60 ОМБр перебувають на позиціях вже понад пів року. Військові виснажені та втрачають бойовий дух.

Про це у відео заявила дружина військового бригади 60 бригади Марина Юкальчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Дениса Шмигаля, заступниці керівника ОП Ірини Верещук та народних депутатів із закликом надати військовим змогу вийти із позицій поки для цього є можливість.

"Бригада із недостатньою кількістю людей, хлопців немає ким замінити. Вони виснажені, у них падає бойовий дух. Прошу вас надати їм змогу вийти з бойових позицій поки є можливість. Ситуація з кожним днем погіршується. Володимире Зеленський, пане Сирський, міністре оборони, прошу негайного втручання. Досить вбивати людей через недбале командування. Території ми пізніше повернено, а наших людей вже ні", - заявила дружина військового.

Нагадаємо, що дружина військового бригади Галина Храплива заявляла, що військові вже пів року тримають позицію, їх немає ким замінити. Це загрожує тим, що вони або загинуть, або здадуться в полон. Вона записала відеозвернення до президента Зеленського.

Також раніше командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БПЛА противника Юрій Бутусов повідомляв, що група бійців однієї з механізованих бригад понад пів року утримує позицію на Лиманському напрямку. Наказу про відхід досі немає.

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