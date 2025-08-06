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Дружина воїна 60 ОМБр звернулася до Зеленського: Військові понад пів року на позиції, ситуація з кожним днем погіршується. Досить вбивати людей через недбале командування. ВIДЕО

Військовослужбовці 60 ОМБр перебувають на позиціях вже понад пів року. Військові виснажені та втрачають бойовий дух.

Про це у відео заявила дружина військового бригади 60 бригади Марина Юкальчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Дениса Шмигаля, заступниці керівника ОП Ірини Верещук та народних депутатів із закликом надати військовим змогу вийти із позицій поки для цього є можливість.

"Бригада із недостатньою кількістю людей, хлопців немає ким замінити. Вони виснажені, у них падає бойовий дух. Прошу вас надати їм змогу вийти з бойових позицій поки є можливість. Ситуація з кожним днем погіршується. Володимире Зеленський, пане Сирський, міністре оборони, прошу негайного втручання. Досить вбивати людей через недбале командування. Території ми пізніше повернено, а наших людей вже ні", - заявила дружина військового.

Нагадаємо, що дружина військового бригади Галина Храплива заявляла, що військові вже пів року тримають позицію, їх немає ким замінити. Це загрожує тим, що вони або загинуть, або здадуться в полон. Вона записала відеозвернення до президента Зеленського.

Також раніше командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БПЛА противника Юрій Бутусов повідомляв, що група бійців однієї з механізованих бригад понад пів року утримує позицію на Лиманському напрямку. Наказу про відхід досі немає.

Дивіться також: Дружина воїна 60 ОМБр звернулася до Зеленського: Військових пів року не виводять з позиції, це злочин. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) звернення (649) військовослужбовці (4875) 60 ОМБр (44)


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Топ коментарі
+9
Це називається, окопна правда
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06.08.2025 23:28 Відповісти
+8
60-та окрема механізована Інгулецька бригада (60 ОМБр) - з'єднання механізованих військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Перебуває в складі 3-го армійського корпусу.

Та нє. Не може такого бути, щоб улюблинець ОП виявився розпіареним рукожопом.
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06.08.2025 23:39 Відповісти
+7
На цензорі є стаття, про так званний "корпус", на чолі із Білецьким... Куда, як пишуть, зараз входить і ця бригада. Тобто виходить, що розпіарений Білецький - "недбалий командир"?
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06.08.2025 23:33 Відповісти
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У Зелькі сьогодні полнолуніє, потужно розкомандувався, Цензор вирішив трохи попустити бешеного піаніста.
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06.08.2025 23:16 Відповісти
Ага. Повернемо ми території. Крим вже повернули... Скоро вобще над Київом білий прапор піднімемо ради закінчення війни
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06.08.2025 23:22 Відповісти
Що це фігня. публікація????? якого біса ЦЕНЗОР робить
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06.08.2025 23:25 Відповісти
Це називається, окопна правда
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06.08.2025 23:28 Відповісти
Просто цікаво: як вона і її чоловік голосували в 2019-му? Скоріш за все - "а хоть поржом".
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06.08.2025 23:28 Відповісти
Ну понятно что за Зелю, у него конкурентов не было
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06.08.2025 23:37 Відповісти
проти зеліної програми "за всьо хорошеє протів всего плохого" були інші кокурентні політичні програми. Але в них потрібно було розбиратися. Не розбираючись - тоді так, кокурентом популісту Зе-буратіно була лише космата популістка кремлівська зозуля.
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06.08.2025 23:45 Відповісти
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
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07.08.2025 00:12 Відповісти
Не важно за кого все они одинаковые!у них всех окружение воры!Голова дал возможность продолжать!ВОРОВАТЬ!
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07.08.2025 00:43 Відповісти
А гед там Бутусов- "пехотинец" дроны запускает? Пусть заменить пехоту 60 бригады )))
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06.08.2025 23:28 Відповісти
Агентка кремля. Однозначно.

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06.08.2025 23:29 Відповісти
Хммм... а давайте поржемо ще з відосиків, у яких кацапські самки звертаються до доброго царя.
Ми ж зовсім не такі.
У нас все зовсім не так.
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06.08.2025 23:31 Відповісти
На цензорі є стаття, про так званний "корпус", на чолі із Білецьким... Куда, як пишуть, зараз входить і ця бригада. Тобто виходить, що розпіарений Білецький - "недбалий командир"?
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06.08.2025 23:33 Відповісти
Досить вбивати людей - це не до зеленського а до путіна, баба шось попутала
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06.08.2025 23:34 Відповісти
Перепрошую, хто це піарить? Якого хєра?
Моя жінка теж може там щось в інстаграмі сказати. І шо?
А що можуть сказати десятки вдів моїх побратимів, тіла яких ми не змогли винести?
===
Командування у нас недбале - це так. М'яко кажучи. Паркетні штафірки.
Не буду тут писати все, що думаю та приводити весь той позамежний рівень абсолютного божевільного абсурду, що паркетні генерали вимагають від штурмового батальйону. І від мене, відповідно, в рамках того піз***ца, за який несу відповідальність.
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06.08.2025 23:34 Відповісти
*****Військові понад пів року на позиції*****
Ой, бозецькі, жіночко!
3,4 роки на фронті. Нас ніхто нікуди на відновлення ні разу не відводив. Як в 22-му ми, 300 чоловік, в Вірнопіллі Фермопілах знищили майже повністю "кантєміровскую танковую дівізіє імєні Андропова" - так нас ніхто й не виводить. Навпаки. Де дупа - туди нас. Подякували. За три роки таких втрат ще не було. Більшість моїх побратимів загинули.
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06.08.2025 23:42 Відповісти
За три роки таких втрат ЯК ОСТАННІ ПІВРОКУ ще не було.
А чому?
Та тому що підпорядковані якійсь бригаді з паркетних генералів, що ні разу не бували на бойових.
Їм лише показника та кар'єра.
А тут реальна дорога смерті в одну сторону.
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06.08.2025 23:44 Відповісти
І мені позарєз треба люди - не воїни. Треба люди, що вміють хоч трохи ворд з екселєм.
Тут капєц просто який з такими людьми дефіцит.
Ніхто вас на нуль нізащо не пошле.
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06.08.2025 23:57 Відповісти
бреши далі
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07.08.2025 00:15 Відповісти
Ти або містечковий кінчений довбойоб, або рашистська мразота, що сидить тут через VPN.
Без інших варіантів.
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07.08.2025 00:20 Відповісти
я кінчений довбойоб
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07.08.2025 00:32 Відповісти
Я тобі з цього приводу вже два рази задавав одне і те саме питання, а ти все так і не відповів, то спробую знову. А що сталося з тими хлопцями (вірогідно, писарями по ВОС), що раніше займалися оформленням паперів? Не може ж такого бути, що через нестачу стрільців у окопах їх туди також відправили, та й там вони і закінчилися, вірно?
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07.08.2025 00:28 Відповісти
Незручна правда. Бо бойові діди десь в закарпатських селищах думають що війна йде проти тупих чмобіків з м'ясними штурмами і втратами 10 до 1, тому воювати таким чином можна ще хоч 50 років.
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06.08.2025 23:39 Відповісти
Незручна правда в тому що двоє моїх одногрупників зараз в Америці і таких ******** як ти докуя - тому і воювати нема кому.
А якби вас всіх відловити - то можна було б всіх хто в армії з 22-го давно відпустити по хатах.
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07.08.2025 00:30 Відповісти
Для чого відновлювати, щоб вони працювали на ботфермі єрмачка, як ти?
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07.08.2025 00:43 Відповісти
60-та окрема механізована Інгулецька бригада (60 ОМБр) - з'єднання механізованих військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Перебуває в складі 3-го армійського корпусу.

Та нє. Не може такого бути, щоб улюблинець ОП виявився розпіареним рукожопом.
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06.08.2025 23:39 Відповісти
Ну звісно, в вкраїнчиків на диванах все просто - раз створили корпус з місяць чи два тому - то командування корпусу повинно вже в режимі онлайн відслідковувати кожну позицію кожного батальйону кожної бригади.
При чому цю прутню пишуть ті самі люди які вереском вищать коли чують про "ручне керування" генералів.
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07.08.2025 00:32 Відповісти
Та ні, звісно ж вони не повинні якомога швидше входити в курс справ по всіх підзвітних підрозділах, ніхто ж нікуди не поспішає. Треба просто дати командування трохи часу, ну там роки 3-4, щоб розібратися, а до того питати їх про щось зась. Щоб все було в найкращих традиціях шапітолію.
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07.08.2025 00:41 Відповісти
За фінансування та повної підтримки Єрмака?
До їх послуг Телемарафон, зовнішня реклама, всі великі видання. Їхня дебільна реклама на кожному кроці.

Мабуть надскладно.
Зовсім не те, що забезпечувати ЗСУ всім за волонтерські гроші.
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07.08.2025 00:42 Відповісти
Все йде згідно планів Оманських домовленостей кошерного Зеленського і москальського окупаційного *****.
У цій війні повинно загинути чим більше Українців.
Разом з тим чим більше Українців мають на завжди втекти за кордон.
Повинні бути максимальні руйнування житла, інфраструктури та економіки України.
В результаті в Україні повинно залишитись чим більше вільних від Українців земель - спеціально для москальської окупаційної банди ***** і кошерної злодійської банди Зеленського-Єрмака-Міндіча.
''нєт нікакой Украіни'' - *****.
''в рот я **** етіх Украінцев'' - Міндіч.
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06.08.2025 23:49 Відповісти
только Порох! он был бы более эффективным гетьманом, чем даже сейчас Владимир Александрович Зеленский!
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06.08.2025 23:52 Відповісти
А відійти без наказу та зберегти людей - ніяк?
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07.08.2025 00:11 Відповісти
"Інших генералів в мене , для вас , нема ..." (с)
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07.08.2025 00:24 Відповісти
По віку - жінка виглядає за 40 років, та й чоловікові мабуть 45-50. Жіночка мабуть забула або побоялася озвучити цілком конструктивну пропозицію для влади щодо заміни змучених воїнів на передовій: 145 тис. молодих пенсіонерів-силовиків, ровесників її чоловіка в окопі, 4й рік воюють на диванах в тилу, а на спецобліку всього числиться близько 300 тис. чол. Про ротацію ментів вже мовчимо.
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07.08.2025 00:28 Відповісти
а ще ж є золотий спермофонд...
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07.08.2025 00:33 Відповісти
145 тис. молодих пенсіонерів-силовиків, ровесників її чоловіка в окопі

я зараз тобі озвучу те що ти обісрався озвучити. Крім оцих 145 тисяч - є ще аж 6 лямів тих хто не оновив дані в тцк і стратегічно пердить з диванів - от як ти.
Коли ви всі явитесь в ТЦК - можна буде замінити всіх хто воює з 22 року - і служити роки по 2 - і так років із 10 ще.
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07.08.2025 00:35 Відповісти
Півмільйона військових знаходяться в тилу, жодного разу не були не фронті, не західні навіть в логістиці.
Справно отримають зарплату. Але на фронт в якості ротації їх не беруть.
Бо корупція.
Башляють гроші наверх і сидять собі спокійно в тилу і курять бамбук.
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07.08.2025 00:38 Відповісти
6 лямів не оновивших данні - це цифра 23го року, висмоктана з пальців кимось із можновладців. За два роки активної роботи зондеркоманд з "оповіщення" вона точно мала зменшитись як мінімум за рахунок загинувших від різного роду епілепсій.
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07.08.2025 00:54 Відповісти
"Бригада із недостатньою кількістю людей, хлопців немає ким замінити"
‐----------
Півмільйона військових сидить в тилу, ні разу не бувши на фронті за весь час війни.
Які не звдіяні навіть в логістиці.
Інформація від депутата Федієнко, члена комітету з оборони ВР.
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07.08.2025 00:35 Відповісти
Не заважайте віслюку с творожніковим святкувати річницю курської авантюри.
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07.08.2025 01:04 Відповісти
 
 