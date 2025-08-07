РУС
4 966 86

Жена воина 60-й ОМБр обратилась к Зеленскому: Военные более полугода на позиции, ситуация с каждым днем ухудшается. Хватит убивать людей из-за халатного командования. ВИДЕО

Военнослужащие 60 ОМБр находятся на позициях уже более полугода. Военные истощены и теряют боевой дух.

Об этом в видео заявила жена военного 60-й бригады Марина Юкальчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Денису Шмыгалю, заместителю руководителя ОП Ирине Верещук и народным депутатам с призывом предоставить военным возможность выйти с позиций пока для этого есть возможность.

"Бригада с недостаточным количеством людей, ребят некем заменить. Они истощены, у них падает боевой дух. Прошу вас предоставить им возможность выйти с боевых позиций пока есть возможность. Ситуация с каждым днем ухудшается. Владимир Зеленский, господин Сырский, министр обороны, прошу немедленного вмешательства. Хватит убивать людей из-за халатного командования. Территории мы позже вернем, а наших людей уже нет", - заявила жена военного.

Напомним, что жена военного бригады Галина Храпливая заявляла, что военные уже полгода держат позицию, их некем заменить. Это грозит тем, что они либо погибнут, либо сдадутся в плен. Она записала видеообращение к президенту Зеленскому.

Также ранее командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника Юрий Бутусов сообщал, что группа бойцов одной из механизированных бригад более полугода удерживает позицию на Лиманском направлении. Приказа об отходе до сих пор нет.

Смотрите также: Жена воина 60 ОМБр обратилась к Зеленскому: Военных полгода не выводят с позиции, это преступление. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21454) обращение (793) военнослужащие (6245) 60 ОМБр (43)


+21
На цензорі є стаття, про так званний "корпус", на чолі із Білецьким... Куда, як пишуть, зараз входить і ця бригада. Тобто виходить, що розпіарений Білецький - "недбалий командир"?
06.08.2025 23:33 Ответить
06.08.2025 23:33 Ответить
+18
60-та окрема механізована Інгулецька бригада (60 ОМБр) - з'єднання механізованих військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Перебуває в складі 3-го армійського корпусу.

Та нє. Не може такого бути, щоб улюблинець ОП виявився розпіареним рукожопом.
06.08.2025 23:39 Ответить
06.08.2025 23:39 Ответить
+15
Це називається, окопна правда
06.08.2025 23:28 Ответить
06.08.2025 23:28 Ответить
У Зелькі сьогодні полнолуніє, потужно розкомандувався, Цензор вирішив трохи попустити бешеного піаніста.
06.08.2025 23:16 Ответить
06.08.2025 23:16 Ответить
Занюхпний десь під плотом валяється
07.08.2025 04:15 Ответить
07.08.2025 04:15 Ответить
Ага. Повернемо ми території. Крим вже повернули... Скоро вобще над Київом білий прапор піднімемо ради закінчення війни
06.08.2025 23:22 Ответить
06.08.2025 23:22 Ответить
Синок, вірно писати "Києвом", а якщо її не зупинити, то тут просто не буде кому жити, чорних понавозять.
07.08.2025 04:12 Ответить
07.08.2025 04:12 Ответить
грамотний ******-новорос-нацист?
07.08.2025 09:22 Ответить
07.08.2025 09:22 Ответить
Це називається, окопна правда
06.08.2025 23:28 Ответить
06.08.2025 23:28 Ответить
Шо значить вивести,може давайте баби будуть керувать з тилу фронтом
07.08.2025 05:52 Ответить
07.08.2025 05:52 Ответить
а давайте - ви , замість її чоловіка. в окоп - і умнічайте там!! А щодо до того -за кого хто голосував з них у 2019році - то за кого б вони не голосували - якщо за Пороха - то вони патріоти, якщо за зелю - то та помилка дорого коштувала , але вони вже свій борг віддали. І нікому з нас тут писати про баб або паржом, або інше. Іі чоловік герой - а для будь якої дружини, матері - краще щоб цей герой був живий а не мертвий. і щодо некомпетентоснті зеленського - так кожний день його правління це підтверджує, а з лютого 2022 ще й кровью платититься. Сором вам що ви замість воювати в окопах займаєтесь об"юзом ( цікаво тільки -проплаченим чи ви просто таке?)
07.08.2025 08:44 Ответить
07.08.2025 08:44 Ответить
оппа... " замість '. Переклади-ка, шановна, на свінособачу: "бусикі ТЦК"
07.08.2025 09:24 Ответить
07.08.2025 09:24 Ответить
Просто цікаво: як вона і її чоловік голосували в 2019-му? Скоріш за все - "а хоть поржом".
06.08.2025 23:28 Ответить
06.08.2025 23:28 Ответить
Ну понятно что за Зелю, у него конкурентов не было
06.08.2025 23:37 Ответить
06.08.2025 23:37 Ответить
проти зеліної програми "за всьо хорошеє протів всего плохого" були інші кокурентні політичні програми. Але в них потрібно було розбиратися. Не розбираючись - тоді так, кокурентом популісту Зе-буратіно була лише космата популістка кремлівська зозуля.
06.08.2025 23:45 Ответить
06.08.2025 23:45 Ответить
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
07.08.2025 00:12 Ответить
07.08.2025 00:12 Ответить
Ще жодна передвиборча програма ніким не була реалізована.
Завжди винні або папередники або миші.
07.08.2025 10:09 Ответить
07.08.2025 10:09 Ответить
Не важно за кого все они одинаковые!у них всех окружение воры!Голова дал возможность продолжать!ВОРОВАТЬ!
07.08.2025 00:43 Ответить
07.08.2025 00:43 Ответить
Ан Мур от до чого твій висер??Ти і є ***** з того розряду поржать
07.08.2025 04:00 Ответить
07.08.2025 04:00 Ответить
здорова, зебобик! Фото Зеленського цьомаєш тричі на добу?
07.08.2025 09:31 Ответить
07.08.2025 09:31 Ответить
Тут і так зрозуміло: усі знають, що зеленський і шобла роблять все зля знищення ЗСУ. А ця піні звертається до зеленського і шобли за москальською формулою "вони не знають, вони допоможуть". "Комбриги куйоів, цар хороший!". А мозку у самої не вистачає зрозуміти, чому так. Не здивуюся, якщо у неї десь в коментарях ТЦК гівном ******.
07.08.2025 09:29 Ответить
07.08.2025 09:29 Ответить
По тобі бачу шо ТОЙ ХТО ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО НЕГОЛОСУВАВ МОЖЕ СМЄЛО НЕВОЮВАТИ І УКРАЇНУ НЕЗАХИЩАТИ.
07.08.2025 09:34 Ответить
07.08.2025 09:34 Ответить
а ти вчергове своїм висером черепка з Г+Г довів, що ти є типовим і БРЕХЛИВИМ 73/43%зебілом. Може, ще й ти подляківський пропаГАНДОН?
07.08.2025 09:43 Ответить
07.08.2025 09:43 Ответить
Я в ЗСУ.
НАЗВАТИ ТОБІ НОМЕР МОГО УБД ???
А ти ??? Де ти ???
07.08.2025 09:47 Ответить
07.08.2025 09:47 Ответить
на дивані. З купою вікових болячок, зароблених за той період служби, коли був ще молодий.
Але моє питання було в іншому: а що в твоєму черепку робиться? Г+Гандонщина?
07.08.2025 09:52 Ответить
07.08.2025 09:52 Ответить
Агентка кремля. Однозначно.

06.08.2025 23:29 Ответить
06.08.2025 23:29 Ответить
Хммм... а давайте поржемо ще з відосиків, у яких кацапські самки звертаються до доброго царя.
Ми ж зовсім не такі.
У нас все зовсім не так.
06.08.2025 23:31 Ответить
06.08.2025 23:31 Ответить
На цензорі є стаття, про так званний "корпус", на чолі із Білецьким... Куда, як пишуть, зараз входить і ця бригада. Тобто виходить, що розпіарений Білецький - "недбалий командир"?
06.08.2025 23:33 Ответить
06.08.2025 23:33 Ответить
Він з Маріуполя починав з Азову, коли залишив 2500 побратимів на оточення і розтерзання кацапам без припасів, набоїв і зброї, зробивши їм ОПшно-фсбешний сюрприз, а сам спостерігав за дійством зі своєї київської квартири
07.08.2025 04:20 Ответить
07.08.2025 04:20 Ответить
може ви підете покомандуєте? Питання не в Білецькому чи в комусь іншому - питання в хронічній недоукомплектації підрозділів, де часто менше 50 відсотків особового складу залишилось. Мудрий нарід який вибрав війну в 2019-у воювати виявляється не хоче
07.08.2025 08:04 Ответить
07.08.2025 08:04 Ответить
Тобто, якби народ обрав тоді Пороха, то зараз досі були б черги до військкоматів?
07.08.2025 08:48 Ответить
07.08.2025 08:48 Ответить
може клятий Порох не розміновував би Херсонщину і Схід, не поїхав би в Оман і замість доріг набудував Нептунів і Вільх. І на попередження партнерів за рік до вторгнення мабудь зреагував би відповідно. Тому всі чудово розуміють про що мова
07.08.2025 08:59 Ответить
07.08.2025 08:59 Ответить
Ти невідповів про черги до ТЦК ???
Та чі ти сам особисто би вже пішов би в ЗСУ ???????
07.08.2025 09:37 Ответить
07.08.2025 09:37 Ответить
при Пороху ніхто не форсував Тису і кордони були відкриті, щодо черг - винайди машину часу і вернись в 2019-й, в бюлетні постав галочку не навпроти Зеленського а навпроти Пороха і побачиш потім все сам
07.08.2025 09:48 Ответить
07.08.2025 09:48 Ответить
То есть будет порошенко и тогда ,,патриот" viktor frey ПОЙДЁТ В ЗСУ ???????
07.08.2025 10:25 Ответить
07.08.2025 10:25 Ответить
Розачарую тебя, ЗА ШЕСТЬ ВОЛН МОБИЛИЗАЦИИ 2014 - 2016 годов БЫЛО ОТКРЫТО БОЛЬШЕ ЧЕМ 6500 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ І ПРОТИДІЇ ЗСУ.
И это при том что АТО 2014 года, за исключением нескольких операций было детской войной по сравнению с тем что сейчас. А с весны 2015 так вообще...
07.08.2025 10:29 Ответить
07.08.2025 10:29 Ответить
Досить вбивати людей - це не до зеленського а до путіна, баба шось попутала
06.08.2025 23:34 Ответить
06.08.2025 23:34 Ответить
Перепрошую, хто це піарить? Якого хєра?
Моя жінка теж може там щось в інстаграмі сказати. І шо?
А що можуть сказати десятки вдів моїх побратимів, тіла яких ми не змогли винести?
===
Командування у нас недбале - це так. М'яко кажучи. Паркетні штафірки.
Не буду тут писати все, що думаю та приводити весь той позамежний рівень абсолютного божевільного абсурду, що паркетні генерали вимагають від штурмового батальйону. І від мене, відповідно, в рамках того піз***ца, за який несу відповідальність.
06.08.2025 23:34 Ответить
06.08.2025 23:34 Ответить
*****Військові понад пів року на позиції*****
Ой, бозецькі, жіночко!
3,4 роки на фронті. Нас ніхто нікуди на відновлення ні разу не відводив. Як в 22-му ми, 300 чоловік, в Вірнопіллі Фермопілах знищили майже повністю "кантєміровскую танковую дівізіє імєні Андропова" - так нас ніхто й не виводить. Навпаки. Де дупа - туди нас. Подякували. За три роки таких втрат ще не було. Більшість моїх побратимів загинули.
06.08.2025 23:42 Ответить
06.08.2025 23:42 Ответить
За три роки таких втрат ЯК ОСТАННІ ПІВРОКУ ще не було.
А чому?
Та тому що підпорядковані якійсь бригаді з паркетних генералів, що ні разу не бували на бойових.
Їм лише показника та кар'єра.
А тут реальна дорога смерті в одну сторону.
06.08.2025 23:44 Ответить
06.08.2025 23:44 Ответить
І мені позарєз треба люди - не воїни. Треба люди, що вміють хоч трохи ворд з екселєм.
Тут капєц просто який з такими людьми дефіцит.
Ніхто вас на нуль нізащо не пошле.
06.08.2025 23:57 Ответить
06.08.2025 23:57 Ответить
Я тобі з цього приводу вже два рази задавав одне і те саме питання, а ти все так і не відповів, то спробую знову. А що сталося з тими хлопцями (вірогідно, писарями по ВОС), що раніше займалися оформленням паперів? Не може ж такого бути, що через нестачу стрільців у окопах їх туди також відправили, та й там вони і закінчилися, вірно?
07.08.2025 00:28 Ответить
07.08.2025 00:28 Ответить
Да он походу начальству так сочно работал языком по документам что такого ценного воина никак на фронт не отправят, пока норм пацаны воюют. Сидит тут на цензоре сутками советы раздает, вояка невидимого фронта😄
07.08.2025 09:03 Ответить
07.08.2025 09:03 Ответить
Генерали винні??Генерали такі тому що командири нижчих ланок бояться їм слово сказати поперек а то втратять своє місце і попадуть в немилість Тому шо ви "посилаєте" а самі не ходите .а шо ,,генерал дав наказ.. А я шо ...нехай виконують .генерали винні ?
07.08.2025 04:12 Ответить
07.08.2025 04:12 Ответить
То ти вважаєш це нормальним, треба мовчати? Ідіот.
07.08.2025 07:52 Ответить
07.08.2025 07:52 Ответить
Да ты тут сидишь 24/7, які втрати? Чипсов из под дивана в штабе?🤣
07.08.2025 09:01 Ответить
07.08.2025 09:01 Ответить
Незручна правда. Бо бойові діди десь в закарпатських селищах думають що війна йде проти тупих чмобіків з м'ясними штурмами і втратами 10 до 1, тому воювати таким чином можна ще хоч 50 років.
06.08.2025 23:39 Ответить
06.08.2025 23:39 Ответить
Незручна правда в тому що двоє моїх одногрупників зараз в Америці і таких ******** як ти докуя - тому і воювати нема кому.
А якби вас всіх відловити - то можна було б всіх хто в армії з 22-го давно відпустити по хатах.
07.08.2025 00:30 Ответить
07.08.2025 00:30 Ответить
Для чого відновлювати, щоб вони працювали на ботфермі єрмачка, як ти?
07.08.2025 00:43 Ответить
07.08.2025 00:43 Ответить
60-та окрема механізована Інгулецька бригада (60 ОМБр) - з'єднання механізованих військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Перебуває в складі 3-го армійського корпусу.

Та нє. Не може такого бути, щоб улюблинець ОП виявився розпіареним рукожопом.
06.08.2025 23:39 Ответить
06.08.2025 23:39 Ответить
Та ні, звісно ж вони не повинні якомога швидше входити в курс справ по всіх підзвітних підрозділах, ніхто ж нікуди не поспішає. Треба просто дати командування трохи часу, ну там роки 3-4, щоб розібратися, а до того питати їх про щось зась. Щоб все було в найкращих традиціях шапітолію.
07.08.2025 00:41 Ответить
07.08.2025 00:41 Ответить
За фінансування та повної підтримки Єрмака?
До їх послуг Телемарафон, зовнішня реклама, всі великі видання. Їхня дебільна реклама на кожному кроці.

Мабуть надскладно.
Зовсім не те, що забезпечувати ЗСУ всім за волонтерські гроші.
07.08.2025 00:42 Ответить
07.08.2025 00:42 Ответить
Все йде згідно планів Оманських домовленостей кошерного Зеленського і москальського окупаційного *****.
У цій війні повинно загинути чим більше Українців.
Разом з тим чим більше Українців мають на завжди втекти за кордон.
Повинні бути максимальні руйнування житла, інфраструктури та економіки України.
В результаті в Україні повинно залишитись чим більше вільних від Українців земель - спеціально для москальської окупаційної банди ***** і кошерної злодійської банди Зеленського-Єрмака-Міндіча.
''нєт нікакой Украіни'' - *****.
''в рот я **** етіх Украінцев'' - Міндіч.
06.08.2025 23:49 Ответить
06.08.2025 23:49 Ответить
Ця окупаційна банда пуйла якраз уже останні 15 р. знаходиться при владі, лише вивіски собі міняє
07.08.2025 04:25 Ответить
07.08.2025 04:25 Ответить
только Порох! он был бы более эффективным гетьманом, чем даже сейчас Владимир Александрович Зеленский!
06.08.2025 23:52 Ответить
06.08.2025 23:52 Ответить
Тобто і особисто би ти покинув би заробітки на вулиці червоних ліхтариків та приїхав би в Україну і став би до лав ЗСУ ???
07.08.2025 09:43 Ответить
07.08.2025 09:43 Ответить
А відійти без наказу та зберегти людей - ніяк?
07.08.2025 00:11 Ответить
07.08.2025 00:11 Ответить
По віку - жінка виглядає за 40 років, та й чоловікові мабуть 45-50. Жіночка мабуть забула або побоялася озвучити цілком конструктивну пропозицію для влади щодо заміни змучених воїнів на передовій: 145 тис. молодих пенсіонерів-силовиків, ровесників її чоловіка в окопі, 4й рік воюють на диванах в тилу, а на спецобліку всього числиться близько 300 тис. чол. Про ротацію ментів вже мовчимо.
07.08.2025 00:28 Ответить
07.08.2025 00:28 Ответить
а ще ж є золотий спермофонд...
07.08.2025 00:33 Ответить
07.08.2025 00:33 Ответить
145 тис. молодих пенсіонерів-силовиків, ровесників її чоловіка в окопі

я зараз тобі озвучу те що ти обісрався озвучити. Крім оцих 145 тисяч - є ще аж 6 лямів тих хто не оновив дані в тцк і стратегічно пердить з диванів - от як ти.
Коли ви всі явитесь в ТЦК - можна буде замінити всіх хто воює з 22 року - і служити роки по 2 - і так років із 10 ще.
07.08.2025 00:35 Ответить
07.08.2025 00:35 Ответить
Півмільйона військових знаходяться в тилу, жодного разу не були не фронті, не західні навіть в логістиці.
Справно отримають зарплату. Але на фронт в якості ротації їх не беруть.
Бо корупція.
Башляють гроші наверх і сидять собі спокійно в тилу і курять бамбук.
07.08.2025 00:38 Ответить
07.08.2025 00:38 Ответить
6 лямів не оновивших данні - це цифра 23го року, висмоктана з пальців кимось із можновладців. За два роки активної роботи зондеркоманд з "оповіщення" вона точно мала зменшитись як мінімум за рахунок загинувших від різного роду епілепсій.
07.08.2025 00:54 Ответить
07.08.2025 00:54 Ответить
брехло
07.08.2025 01:44 Ответить
07.08.2025 01:44 Ответить
Ви слово "мусор" написали з помилками.
07.08.2025 03:00 Ответить
07.08.2025 03:00 Ответить
вибачте
07.08.2025 03:25 Ответить
07.08.2025 03:25 Ответить
Тобто спочатку повинні йти воювати цивільні, а кадрові військовослужбовці та навчені силовики будуть і надалі сидіти на шиях платників податків? Ти гнида, юра#.
07.08.2025 10:20 Ответить
07.08.2025 10:20 Ответить
"Бригада із недостатньою кількістю людей, хлопців немає ким замінити"
‐----------
Півмільйона військових сидить в тилу, ні разу не бувши на фронті за весь час війни.
Які не звдіяні навіть в логістиці.
Інформація від депутата Федієнко, члена комітету з оборони ВР.
07.08.2025 00:35 Ответить
07.08.2025 00:35 Ответить
мабуть вже немає їх, бусифікованими дірки затикають.
07.08.2025 07:52 Ответить
07.08.2025 07:52 Ответить
Не заважайте віслюку с творожніковим святкувати річницю курської авантюри.
07.08.2025 01:04 Ответить
07.08.2025 01:04 Ответить
Вона хіба не знає, що це спільна мета Ze і кремлядського пуйлів - знищити якомога більшу кількість українців у влаштованій ними війні, тим більше професійних боєздатних українських військових, знищити ЗСУ як організаційну одиницю, перетворивши їх на зброд спадкових неофеодалів і їх "лічних" кріпаків, щоб надалі безкарно узурпувати владу та продовжувати грабувати країну на користь московського ворога?
07.08.2025 04:35 Ответить
07.08.2025 04:35 Ответить
Копіюємо мордор? Навколішки забула всиати,
07.08.2025 07:23 Ответить
07.08.2025 07:23 Ответить
Хто її випустив?
07.08.2025 08:26 Ответить
07.08.2025 08:26 Ответить
ОП
07.08.2025 09:18 Ответить
07.08.2025 09:18 Ответить
Помню тут на цензоре еще ржали с руснявых свиноматок которые записывали челобитные царьку путьке с просьбами внемлить. Как хорошо что у нас теперь есть свой великий Зе, белый вождь билецкий итд!😁 и страна другая. Ура товарищи!
07.08.2025 08:55 Ответить
07.08.2025 08:55 Ответить
Яка у пані обізнаність чудова. Не вистачає що одного: стати навколюшки і лобом об землю.
==================
Некуй було голосувати за блазня під час війни.
07.08.2025 09:17 Ответить
07.08.2025 09:17 Ответить
А чого ви звертаєтесь до президента ???
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО УХИЛЯНТІВ, ТА ДО ТИХ ХТО ТОЛЕРУЄ УХИЛЯНТІВ.

У побратимів нема відпусток і ротацій, не тому шо ,,зеленський", а ТОМУ ШО ШІСТЬ + МІЛЬЙОНІВ чоловіків УКРАЇНИ НАВІТЬ З"ЯВИЛИСЯ В ТЦК І НЕОНОВИЛИ СВОЇ ДАННІ.
А також тому шо на місцях, а не ,,зеленський" ЗА ПЕВНУ СУМУ МОЖНА СТАТИ БРОНЬОВАНИМ ІНВАЛІДОМ.
І ЦЕ ВСЕ РОБИТЬ НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
Це вкраїнчіки виявляють свій патріотизм і ,,незалежність".
07.08.2025 09:28 Ответить
07.08.2025 09:28 Ответить
Це все робить зеленський. Це він призначає командирів-м'ясників. "чєвоізволітє" Це за його вказівкою звільняють толкових командирів.
07.08.2025 09:47 Ответить
07.08.2025 09:47 Ответить
Перше питання ви самі до якої категорії відноситись броньовані? троє дітей чи важливий чиновник?

Друге у нас хронічна неукомплектованість через втрати, судячи із заяв командування навчальні центри не справляються з потоком новобранців, тому прийшлось скоротити термін навчання.

А втрати в першу чергу через нестачу озброєння, частково через коруцію в вищих ешелонах влади, як може не вистачати шалено дронів на Херсонському напрямку якщо у нас по заявам випущено 1.5 млн дронів що більше 2 шт на одного орка що на ЛБЗ.

Та через призначення не дуже компетентних командирів. Є така практика що хто обісрав..ся в тилу до прикладу командири з рекрутерів які попались на скандалах, різні тиловиків із званнями що уникли відповідальності шляхом мобілізації але мали військові звання старших офіцерів, їм дають коплектувати нові підрозділи, хоча фактично б мали понизити за це у званнях і близько не допускати до відповідальних посад. Як давати керівництво підрозділом командиру, який не справився з попередньою посадою.

б..ть та сто раз краще підняти у званні якогось толкового офіцера і дати йому той підрозділ.
07.08.2025 10:01 Ответить
07.08.2025 10:01 Ответить
"випущено 1.5 млн дронів що більше 2 шт на одного орка що на ЛБЗ" - якраз про ці дрони (пов'язані з Гайдаєм та іншою зеленою сволотою) нещодавно розповідали з передової:
Запустили один, влучили, детонації немає...
Запустили другий, влучили, детонації немає...
Запустили третій... вже цілі немає, тю-тю. І так постійно.
Ось вам і 1.5 млн дронів.
07.08.2025 10:25 Ответить
07.08.2025 10:25 Ответить
Давай так - Я ТЕБЕ НОМЕР МОЕГО УБД, А ТЫ ИДЁШЬ В ТЦК БЕРЁШЬ ПОВЕСТКУ И К НАМ.

или всё равно сцыкотно ???
07.08.2025 10:33 Ответить
07.08.2025 10:33 Ответить
 
 