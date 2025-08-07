Жена воина 60-й ОМБр обратилась к Зеленскому: Военные более полугода на позиции, ситуация с каждым днем ухудшается. Хватит убивать людей из-за халатного командования. ВИДЕО

Военнослужащие 60 ОМБр находятся на позициях уже более полугода. Военные истощены и теряют боевой дух.

Об этом в видео заявила жена военного 60-й бригады Марина Юкальчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Денису Шмыгалю, заместителю руководителя ОП Ирине Верещук и народным депутатам с призывом предоставить военным возможность выйти с позиций пока для этого есть возможность.

"Бригада с недостаточным количеством людей, ребят некем заменить. Они истощены, у них падает боевой дух. Прошу вас предоставить им возможность выйти с боевых позиций пока есть возможность. Ситуация с каждым днем ухудшается. Владимир Зеленский, господин Сырский, министр обороны, прошу немедленного вмешательства. Хватит убивать людей из-за халатного командования. Территории мы позже вернем, а наших людей уже нет", - заявила жена военного.

Напомним, что жена военного бригады Галина Храпливая заявляла, что военные уже полгода держат позицию, их некем заменить. Это грозит тем, что они либо погибнут, либо сдадутся в плен. Она записала видеообращение к президенту Зеленскому.

Также ранее командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника Юрий Бутусов сообщал, что группа бойцов одной из механизированных бригад более полугода удерживает позицию на Лиманском направлении. Приказа об отходе до сих пор нет.

