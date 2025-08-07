Жена воина 60-й ОМБр обратилась к Зеленскому: Военные более полугода на позиции, ситуация с каждым днем ухудшается. Хватит убивать людей из-за халатного командования. ВИДЕО
Военнослужащие 60 ОМБр находятся на позициях уже более полугода. Военные истощены и теряют боевой дух.
Об этом в видео заявила жена военного 60-й бригады Марина Юкальчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Денису Шмыгалю, заместителю руководителя ОП Ирине Верещук и народным депутатам с призывом предоставить военным возможность выйти с позиций пока для этого есть возможность.
"Бригада с недостаточным количеством людей, ребят некем заменить. Они истощены, у них падает боевой дух. Прошу вас предоставить им возможность выйти с боевых позиций пока есть возможность. Ситуация с каждым днем ухудшается. Владимир Зеленский, господин Сырский, министр обороны, прошу немедленного вмешательства. Хватит убивать людей из-за халатного командования. Территории мы позже вернем, а наших людей уже нет", - заявила жена военного.
Напомним, что жена военного бригады Галина Храпливая заявляла, что военные уже полгода держат позицию, их некем заменить. Это грозит тем, что они либо погибнут, либо сдадутся в плен. Она записала видеообращение к президенту Зеленскому.
Также ранее командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника Юрий Бутусов сообщал, что группа бойцов одной из механизированных бригад более полугода удерживает позицию на Лиманском направлении. Приказа об отходе до сих пор нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Завжди винні або папередники або миші.
НАЗВАТИ ТОБІ НОМЕР МОГО УБД ???
А ти ??? Де ти ???
Але моє питання було в іншому: а що в твоєму черепку робиться? Г+Гандонщина?
Ми ж зовсім не такі.
У нас все зовсім не так.
Та чі ти сам особисто би вже пішов би в ЗСУ ???????
И это при том что АТО 2014 года, за исключением нескольких операций было детской войной по сравнению с тем что сейчас. А с весны 2015 так вообще...
Моя жінка теж може там щось в інстаграмі сказати. І шо?
А що можуть сказати десятки вдів моїх побратимів, тіла яких ми не змогли винести?
===
Командування у нас недбале - це так. М'яко кажучи. Паркетні штафірки.
Не буду тут писати все, що думаю та приводити весь той позамежний рівень абсолютного божевільного абсурду, що паркетні генерали вимагають від штурмового батальйону. І від мене, відповідно, в рамках того піз***ца, за який несу відповідальність.
Ой, бозецькі, жіночко!
3,4 роки на фронті. Нас ніхто нікуди на відновлення ні разу не відводив. Як в 22-му ми, 300 чоловік, в Вірнопіллі
Фермопілахзнищили майже повністю "кантєміровскую танковую дівізіє імєні Андропова" - так нас ніхто й не виводить. Навпаки. Де дупа - туди нас. Подякували. За три роки таких втрат ще не було. Більшість моїх побратимів загинули.
А чому?
Та тому що підпорядковані якійсь бригаді з паркетних генералів, що ні разу не бували на бойових.
Їм лише показника та кар'єра.
А тут реальна дорога смерті в одну сторону.
Тут капєц просто який з такими людьми дефіцит.
Ніхто вас на нуль нізащо не пошле.
А якби вас всіх відловити - то можна було б всіх хто в армії з 22-го давно відпустити по хатах.
Та нє. Не може такого бути, щоб улюблинець ОП виявився розпіареним рукожопом.
До їх послуг Телемарафон, зовнішня реклама, всі великі видання. Їхня дебільна реклама на кожному кроці.
Мабуть надскладно.
Зовсім не те, що забезпечувати ЗСУ всім за волонтерські гроші.
У цій війні повинно загинути чим більше Українців.
Разом з тим чим більше Українців мають на завжди втекти за кордон.
Повинні бути максимальні руйнування житла, інфраструктури та економіки України.
В результаті в Україні повинно залишитись чим більше вільних від Українців земель - спеціально для москальської окупаційної банди ***** і кошерної злодійської банди Зеленського-Єрмака-Міндіча.
''нєт нікакой Украіни'' - *****.
''в рот я **** етіх Украінцев'' - Міндіч.
я зараз тобі озвучу те що ти обісрався озвучити. Крім оцих 145 тисяч - є ще аж 6 лямів тих хто не оновив дані в тцк і стратегічно пердить з диванів - от як ти.
Коли ви всі явитесь в ТЦК - можна буде замінити всіх хто воює з 22 року - і служити роки по 2 - і так років із 10 ще.
Справно отримають зарплату. Але на фронт в якості ротації їх не беруть.
Бо корупція.
Башляють гроші наверх і сидять собі спокійно в тилу і курять бамбук.
‐----------
Півмільйона військових сидить в тилу, ні разу не бувши на фронті за весь час війни.
Які не звдіяні навіть в логістиці.
Інформація від депутата Федієнко, члена комітету з оборони ВР.
==================
Некуй було голосувати за блазня під час війни.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО УХИЛЯНТІВ, ТА ДО ТИХ ХТО ТОЛЕРУЄ УХИЛЯНТІВ.
У побратимів нема відпусток і ротацій, не тому шо ,,зеленський", а ТОМУ ШО ШІСТЬ + МІЛЬЙОНІВ чоловіків УКРАЇНИ НАВІТЬ З"ЯВИЛИСЯ В ТЦК І НЕОНОВИЛИ СВОЇ ДАННІ.
А також тому шо на місцях, а не ,,зеленський" ЗА ПЕВНУ СУМУ МОЖНА СТАТИ БРОНЬОВАНИМ ІНВАЛІДОМ.
І ЦЕ ВСЕ РОБИТЬ НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
Це вкраїнчіки виявляють свій патріотизм і ,,незалежність".
Друге у нас хронічна неукомплектованість через втрати, судячи із заяв командування навчальні центри не справляються з потоком новобранців, тому прийшлось скоротити термін навчання.
А втрати в першу чергу через нестачу озброєння, частково через коруцію в вищих ешелонах влади, як може не вистачати шалено дронів на Херсонському напрямку якщо у нас по заявам випущено 1.5 млн дронів що більше 2 шт на одного орка що на ЛБЗ.
Та через призначення не дуже компетентних командирів. Є така практика що хто обісрав..ся в тилу до прикладу командири з рекрутерів які попались на скандалах, різні тиловиків із званнями що уникли відповідальності шляхом мобілізації але мали військові звання старших офіцерів, їм дають коплектувати нові підрозділи, хоча фактично б мали понизити за це у званнях і близько не допускати до відповідальних посад. Як давати керівництво підрозділом командиру, який не справився з попередньою посадою.
б..ть та сто раз краще підняти у званні якогось толкового офіцера і дати йому той підрозділ.
Запустили один, влучили, детонації немає...
Запустили другий, влучили, детонації немає...
Запустили третій... вже цілі немає, тю-тю. І так постійно.
Ось вам і 1.5 млн дронів.
или всё равно сцыкотно ???