По меньшей мере один десяток иностранных добровольцев в рядах ВСУ из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран погиб вследствие удара войск РФ по столовой учебного лагеря возле Кропивницкого на Кировоградщине 21 июля 2025 года.

Об этом пишет The New York Times.

Ракетный удар по учебному центру состоялся, когда новобранцы садились за обеденные столы.

Американский новобранец из Флориды на условиях анонимности сообщил журналистам, что взрыв был самым громким, который он когда-либо слышал.

По словам мужчины, после этого он увидел по меньшей мере 15 погибших солдат и более 100 раненых.

Также собеседники рассказали изданию, что вследствие удара занялся склад боеприпасов, что повлекло взрывы во время оказания помощи раненым.

Представитель международного легиона украинской военной разведки Владимир Каминский не назвал количество жертв, однако отметил, что сейчас расследование продолжается.

Двое иностранных солдат, которые проходили обучение на этой базе, заявили, что перед ударом в лагере царило недовольство из-за отсутствия достаточного уровня безопасности.

NYT напомнил, что иностранные добровольцы уже погибали во время удара РФ по учебному центру в Яворове в 2022 году. В прошлом году в Полтаве также погибли более 50 курсантов и солдат, а 29 июля вследствие удара РФ по учебной академии погибли трое новобранцев, а 18 получили ранения.

Напомним, 21 июля 2025 года сообщалось о взрывах в Кропивницком.

