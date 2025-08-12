РУС
Новости
6 001 22

Иностранные добровольцы погибли вследствие удара РФ по учебному лагерю возле Кропивницкого 21 июля, - NYT

Удар по Кропивницкому 21 июля Погибли иностранные добровольцы

По меньшей мере один десяток иностранных добровольцев в рядах ВСУ из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран погиб вследствие удара войск РФ по столовой учебного лагеря возле Кропивницкого на Кировоградщине 21 июля 2025 года.

Об этом пишет The New York Times.

Ракетный удар по учебному центру состоялся, когда новобранцы садились за обеденные столы.

Американский новобранец из Флориды на условиях анонимности сообщил журналистам, что взрыв был самым громким, который он когда-либо слышал.

По словам мужчины, после этого он увидел по меньшей мере 15 погибших солдат и более 100 раненых.

Также собеседники рассказали изданию, что вследствие удара занялся склад боеприпасов, что повлекло взрывы во время оказания помощи раненым.

Читайте также: Украина упростила получение гражданства для иностранных военных-добровольцев

Представитель международного легиона украинской военной разведки Владимир Каминский не назвал количество жертв, однако отметил, что сейчас расследование продолжается.

Двое иностранных солдат, которые проходили обучение на этой базе, заявили, что перед ударом в лагере царило недовольство из-за отсутствия достаточного уровня безопасности.

NYT напомнил, что иностранные добровольцы уже погибали во время удара РФ по учебному центру в Яворове в 2022 году. В прошлом году в Полтаве также погибли более 50 курсантов и солдат, а 29 июля вследствие удара РФ по учебной академии погибли трое новобранцев, а 18 получили ранения.

Напомним, 21 июля 2025 года сообщалось о взрывах в Кропивницком.

Читайте: Защищая Украину, погиб гражданин Германии Сергей Богданов. ФОТО

Автор: 

иностранец (501) обстрел (28974) добровольцы (1200) ВСУ (6840)


Топ комментарии
+11
Загинуло майже стільки як і в Полтаві. Медичні установи Кіровоградщини виявились не готовими до такої кількості поранених. Але мовчати, бо це ІПСО!
12.08.2025 09:59 Ответить
12.08.2025 09:59 Ответить
+8
Їдальня склад *********** недостатній захист - ми в війні - чи прохолоджуємось?
12.08.2025 09:55 Ответить
12.08.2025 09:55 Ответить
+7
Ця подія як і іньші подібні з яких не робляться висновки,бо минулої ночі знов був нанесений черговий удар по навчальному центру,********* на думку що багато зрадників залишаються на керівних посадах у ЗСУ,нажаль...
12.08.2025 09:58 Ответить
12.08.2025 09:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
а Києв каже що тільки один загинув https://vechirniy.kyiv.ua/news/116017/
12.08.2025 09:55 Ответить
12.08.2025 09:55 Ответить
по їдальні навчального табору біля Кропивницького на Кіровоградщині 21 липня 2025 року

Навчу читати.
12.08.2025 09:58 Ответить
12.08.2025 09:58 Ответить
не зовсім біля.
12.08.2025 10:01 Ответить
12.08.2025 10:01 Ответить
Їдальня склад *********** недостатній захист - ми в війні - чи прохолоджуємось?
12.08.2025 09:55 Ответить
12.08.2025 09:55 Ответить
Цю таємницю вже давно озвучили ті від кого її "покривають".
12.08.2025 09:56 Ответить
12.08.2025 09:56 Ответить
разпи.дяйство наше все, особенно в армии. Есть такой тип (и среди командиров которым пофиг и которые не умеют думать наперед).
12.08.2025 09:56 Ответить
12.08.2025 09:56 Ответить
Це якраз найбільше зло яке дісталось від совка і так ніхто з ними нічого не робив, і "кумовство", якщо б їх викорінити то багато чого зміниться на краще. Все через безнаказанність, немає жорсткої системи покарання.
12.08.2025 11:23 Ответить
12.08.2025 11:23 Ответить
Ця подія як і іньші подібні з яких не робляться висновки,бо минулої ночі знов був нанесений черговий удар по навчальному центру,********* на думку що багато зрадників залишаються на керівних посадах у ЗСУ,нажаль...
12.08.2025 09:58 Ответить
12.08.2025 09:58 Ответить
У ЗСУ серед старшого та вищого офіцерського складу досить багато совкорилих москворотих потвор які відверто ненавидять Україну та мріють жити під підоросійським прапором.
12.08.2025 10:33 Ответить
12.08.2025 10:33 Ответить
Загинуло майже стільки як і в Полтаві. Медичні установи Кіровоградщини виявились не готовими до такої кількості поранених. Але мовчати, бо це ІПСО!
12.08.2025 09:59 Ответить
12.08.2025 09:59 Ответить
То вже занадто,по нц,як в тиру. Пора гк у відставку,бо скільки таке може тривати,та і Покровськ в облозі.
12.08.2025 10:02 Ответить
12.08.2025 10:02 Ответить
NYT нагадав, що іноземні добровольці вже гинули під час удару РФ по навчальному центру у Яворові у 2022 році. Минулого року в Полтаві також загинуло понад 50 курсантів та солдатів, а 29 липня внаслідок удару РФ по навчальній академії загинуло троє новобранців, а 18 отримали поранення. Джерело: https://censor.net/ua/n3568212
Сирського на гиляку
12.08.2025 10:08 Ответить
12.08.2025 10:08 Ответить
Родинні зв'язки сильніші за будь які клятви, присяги та дружби, етнічний московит сирскій випускник московської академії -головком ЗС України.
12.08.2025 10:14 Ответить
12.08.2025 10:14 Ответить
😢
12.08.2025 10:38 Ответить
12.08.2025 10:38 Ответить
Коваленко ЦПД-фас!
12.08.2025 10:21 Ответить
12.08.2025 10:21 Ответить
Ті самі граблі!
12.08.2025 11:02 Ответить
12.08.2025 11:02 Ответить
А потім дивуються, чому іноземні добровольці повертаються додому та не хочуть більше воювати.
12.08.2025 11:02 Ответить
12.08.2025 11:02 Ответить
Скільки ж безглуздо загинуло хоробрих українських воїнів, які могли б рвати рашистів на шматки, але через некомпетентність і байдужість окремих командирів вони загинули ще до того, як дісталися фронту. Ці втрати - не наслідок бою, а результат бездарного управління, недооцінки ризиків і повної відсутності відповідальності.
Якби в Україні справді, не на словах, а на ділі берегли кожне життя, як про це постійно говорить Зеленський, то війна вже могла б бути на іншому етапі. Наша сила - у людях. І саме люди - не цифри у звітах, не "мобресурси", а живі, вмотивовані воїни - вирішують долю цієї війни.
Кожен втрачений Герой - це не просто трагедія, це удар по нашому майбутньому. Ворог не такий сильний, як здається, але наша перемога залежить не лише від хоробрості солдата, а й від адекватності тих, хто віддає накази.
12.08.2025 11:18 Ответить
12.08.2025 11:18 Ответить
Не вдалося довго замовчувати те, про що знали більшість військових вже 22 липня.
12.08.2025 11:23 Ответить
12.08.2025 11:23 Ответить
пох*уй, наловимо ще - жнива у розпалі. ТЦК
12.08.2025 11:41 Ответить
12.08.2025 11:41 Ответить
 
 