Щонайменше один десяток іноземних добровольців у лавах ЗСУ із США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країни загинули внаслідок удару військ РФ по їдальні навчального табору біля Кропивницького на Кіровоградщині 21 липня 2025 року.

Ракетний удар по навчальному центру відбувся, коли новобранці сідали за обідні столи.

Американський новобранець з Флориди на умовах анонімності повідомив журналістам, що вибух був найгучнішим, який він коли-небудь чув.

За словами чоловіка, після цього він побачив щонайменше 15 загиблих солдатів та понад 100 поранених.

Також співрозмовники розповіли виданню, що внаслідок удару зайнявся склад боєприпасів, що спричинило вибухи під час надання допомоги пораненим.

Речник міжнародного легіону української військової розвідки Володимир Камінський не назвав кількість жертв, проте зазначив, що наразі розслідування триває.

Двоє іноземних солдатів, які проходили навчання на цій базі, заявили, що перед ударом в таборі панувало невдоволення через брак достатнього рівня безпеки.

NYT нагадав, що іноземні добровольці вже гинули під час удару РФ по навчальному центру у Яворові у 2022 році. Минулого року в Полтаві також загинуло понад 50 курсантів та солдатів, а 29 липня внаслідок удару РФ по навчальній академії загинуло троє новобранців, а 18 отримали поранення.

Нагадаємо, 21 липня 2025 року повідомлялось про вибухи у Кропивницькому.

