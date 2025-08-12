УКР
Іноземні добровольці загинули внаслідок удару РФ по навчальному табору біля Кропивницького 21 липня, - NYT

Удар по Кропивницькому 21 липня Загинули іноземні добровольці

Щонайменше один десяток іноземних добровольців у лавах ЗСУ із США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країни загинули внаслідок удару військ РФ по їдальні навчального табору біля Кропивницького на Кіровоградщині 21 липня 2025 року.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Ракетний удар по навчальному центру відбувся, коли новобранці сідали за обідні столи.

Американський новобранець з Флориди на умовах анонімності повідомив журналістам, що вибух був найгучнішим, який він коли-небудь чув. 

За словами чоловіка, після цього він побачив щонайменше 15 загиблих солдатів та понад 100 поранених.

Також співрозмовники розповіли виданню, що внаслідок удару зайнявся склад боєприпасів, що спричинило вибухи під час надання допомоги пораненим.

Читайте також: Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців

Речник міжнародного легіону української військової розвідки Володимир Камінський не назвав кількість жертв, проте зазначив, що наразі розслідування триває.

Двоє іноземних солдатів, які проходили навчання на цій базі, заявили, що перед ударом в таборі панувало невдоволення через брак достатнього рівня безпеки.

NYT нагадав, що іноземні добровольці вже гинули під час удару РФ по навчальному центру у Яворові у 2022 році. Минулого року в Полтаві також загинуло понад 50 курсантів та солдатів, а 29 липня внаслідок удару РФ по навчальній академії загинуло троє новобранців, а 18 отримали поранення.

Нагадаємо, 21 липня 2025 року повідомлялось про вибухи у Кропивницькому.

Читайте: Захищаючи Україну, загинув громадянин Німеччини Сергій Богданов. ФОТО

іноземець (401) обстріл (30299) добровольці (952) ЗСУ (7836)


Топ коментарі
+5
Загинуло майже стільки як і в Полтаві. Медичні установи Кіровоградщини виявились не готовими до такої кількості поранених. Але мовчати, бо це ІПСО!
12.08.2025 09:59 Відповісти
+3
Їдальня склад *********** недостатній захист - ми в війні - чи прохолоджуємось?
12.08.2025 09:55 Відповісти
+2
То вже занадто,по нц,як в тиру. Пора гк у відставку,бо скільки таке може тривати,та і Покровськ в облозі.
12.08.2025 10:02 Відповісти
а Києв каже що тільки один загинув https://vechirniy.kyiv.ua/news/116017/
12.08.2025 09:55 Відповісти
по їдальні навчального табору біля Кропивницького на Кіровоградщині 21 липня 2025 року

Навчу читати.
12.08.2025 09:58 Відповісти
не зовсім біля.
12.08.2025 10:01 Відповісти
Їдальня склад *********** недостатній захист - ми в війні - чи прохолоджуємось?
12.08.2025 09:55 Відповісти
Цю таємницю вже давно озвучили ті від кого її "покривають".
показати весь коментар
разпи.дяйство наше все, особенно в армии. Есть такой тип (и среди командиров которым пофиг и которые не умеют думать наперед).
показати весь коментар
Ця подія як і іньші подібні з яких не робляться висновки,бо минулої ночі знов був нанесений черговий удар по навчальному центру,********* на думку що багато зрадників залишаються на керівних посадах у ЗСУ,нажаль...
показати весь коментар
12.08.2025 09:58 Відповісти
Загинуло майже стільки як і в Полтаві. Медичні установи Кіровоградщини виявились не готовими до такої кількості поранених. Але мовчати, бо це ІПСО!
12.08.2025 09:59 Відповісти
То вже занадто,по нц,як в тиру. Пора гк у відставку,бо скільки таке може тривати,та і Покровськ в облозі.
12.08.2025 10:02 Відповісти
Сирського на гиляку
12.08.2025 10:08 Відповісти
Родинні зв'язки сильніші за будь які клятви, присяги та дружби, етнічний московит сирскій випускник московської академії -головком ЗС України.
12.08.2025 10:14 Відповісти
Коваленко ЦПД-фас!
12.08.2025 10:21 Відповісти
 
 