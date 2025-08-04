Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців

Новий закон про множинне громадянство, ухвалений Верховною Радою, скорочує термін військової служби, необхідний для отримання громадянства України іноземними добровольцями.

Про це повідомив hromadske виконувач обов’язків начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тепер для цього достатньо річного контракту в лавах Сил оборони замість трьох років, як було раніше. Закон набуде чинності через пів року.

За словами Мілевського, нововведення стосуються переважно добровольців з Білорусі та Росії, для яких втрата документів і легалізація в Україні є значною проблемою. Водночас подання на громадянство навіть за спрощеною процедурою все одно потребує проходження складної перевірки і затвердження президентом України.

Мілевський також зазначив, що у випадках втрати паспорта добровольці практично не мають легальних шляхів отримання українського громадянства, і ця проблема потребує вирішення на рівні державних органів.

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