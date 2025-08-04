УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8910 відвідувачів онлайн
Новини Іноземні добровольці в ЗСУ
684 9

Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців

Росіянам і білорусам, що воюють у ЗСУ, продовжать тимчасове посвідчення громадянина України

Новий закон про множинне громадянство, ухвалений Верховною Радою, скорочує термін військової служби, необхідний для отримання громадянства України іноземними добровольцями.

Про це повідомив hromadske виконувач обов’язків начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тепер для цього достатньо річного контракту в лавах Сил оборони замість трьох років, як було раніше. Закон набуде чинності через пів року.

За словами Мілевського, нововведення стосуються переважно добровольців з Білорусі та Росії, для яких втрата документів і легалізація в Україні є значною проблемою. Водночас подання на громадянство навіть за спрощеною процедурою все одно потребує проходження складної перевірки і затвердження президентом України.

Мілевський також зазначив, що у випадках втрати паспорта добровольці практично не мають легальних шляхів отримання українського громадянства, і ця проблема потребує вирішення на рівні державних органів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Політичних опонентів у РФ почали позбавляти громадянства, - СЗР

Автор: 

громадянство (1092) іноземець (398) добровольці (947)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців

Закон називається "два пальця".
показати весь коментар
04.08.2025 17:07 Відповісти
Правильне рішення. Давно було на часі. Люди заслужили громадянство. Шана їм і низький уклін.
показати весь коментар
04.08.2025 17:08 Відповісти
Іспит на знання мови, історії і Конституції України має бути обов'язковий. Спрощення лише у термінах очікування. Таким чином, іноземні добровольці фактично стануть справжніми громадянами на відміну від місцевих вузькощелепних лінгво-інвалідів.
показати весь коментар
04.08.2025 17:13 Відповісти
Правильне зауваження.
показати весь коментар
04.08.2025 17:18 Відповісти
Якраз,тим ,хто воював і воює за Україну можливо було б і не влаштовувати таких іспитів.Вони заслужили.
показати весь коментар
04.08.2025 17:44 Відповісти
. Водночас подання на громадянство навіть за спрощеною процедурою все одно потребує проходження складної перевірки і затвердження президентом України.
Мілевський також зазначив, що у випадках втрати паспорта добровольці практично не мають легальних шляхів отримання українського громадянства, і ця проблема потребує вирішення на рівні державних органів.

показати весь коментар
04.08.2025 17:14 Відповісти
Брат Єрмака спростить це питання за "помірну" ціну.
показати весь коментар
04.08.2025 17:36 Відповісти
Toka nidavaite ruskim s dvuh ihnih legionov !
показати весь коментар
04.08.2025 18:04 Відповісти
 
 