Украина упростила получение гражданства для иностранных военных-добровольцев

Новый закон о множественном гражданстве, принятый Верховной Радой, сокращает срок военной службы, необходимый для получения гражданства Украины иностранными добровольцами.

Об этом сообщил hromadske исполняющий обязанности начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, теперь для этого достаточно годового контракта в рядах Сил обороны вместо трех лет, как было раньше. Закон вступит в силу через полгода.

По словам Милевского, нововведения касаются, преимущественно, добровольцев из Беларуси и России, для которых потеря документов и легализация в Украине является значительной проблемой. В то же время, представление на гражданство даже по упрощенной процедуре все равно требует прохождения сложной проверки и утверждения президентом Украины.

Милевский также отметил, что, в случае потери паспорта, добровольцы практически не имеют легальных путей получения украинского гражданства, и эта проблема требует решения на уровне государственных органов.

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