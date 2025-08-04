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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
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Украина упростила получение гражданства для иностранных военных-добровольцев

Россиянам и белорусам, воюющим в ВСУ, продлят временное удостоверение гражданина Украины

Новый закон о множественном гражданстве, принятый Верховной Радой, сокращает срок военной службы, необходимый для получения гражданства Украины иностранными добровольцами.

Об этом сообщил hromadske исполняющий обязанности начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, теперь для этого достаточно годового контракта в рядах Сил обороны вместо трех лет, как было раньше. Закон вступит в силу через полгода.

По словам Милевского, нововведения касаются, преимущественно, добровольцев из Беларуси и России, для которых потеря документов и легализация в Украине является значительной проблемой. В то же время, представление на гражданство даже по упрощенной процедуре все равно требует прохождения сложной проверки и утверждения президентом Украины.

Милевский также отметил, что, в случае потери паспорта, добровольцы практически не имеют легальных путей получения украинского гражданства, и эта проблема требует решения на уровне государственных органов.

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гражданство (1326) иностранец (500) добровольцы (1195)


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Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців

Закон називається "два пальця".
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04.08.2025 17:07 Ответить
Правильне рішення. Давно було на часі. Люди заслужили громадянство. Шана їм і низький уклін.
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04.08.2025 17:08 Ответить
Іспит на знання мови, історії і Конституції України має бути обов'язковий. Спрощення лише у термінах очікування. Таким чином, іноземні добровольці фактично стануть справжніми громадянами на відміну від місцевих вузькощелепних лінгво-інвалідів.
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04.08.2025 17:13 Ответить
Правильне зауваження.
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04.08.2025 17:18 Ответить
Якраз,тим ,хто воював і воює за Україну можливо було б і не влаштовувати таких іспитів.Вони заслужили.
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04.08.2025 17:44 Ответить
. Водночас подання на громадянство навіть за спрощеною процедурою все одно потребує проходження складної перевірки і затвердження президентом України.
Мілевський також зазначив, що у випадках втрати паспорта добровольці практично не мають легальних шляхів отримання українського громадянства, і ця проблема потребує вирішення на рівні державних органів.

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04.08.2025 17:14 Ответить
Брат Єрмака спростить це питання за "помірну" ціну.
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04.08.2025 17:36 Ответить
Toka nidavaite ruskim s dvuh ihnih legionov !
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04.08.2025 18:04 Ответить
С Латинской Америки надо брать в наемники. Они там по джунглям лазили ни малярии ни мухи "цеце"не боятся. Такие воины нужны Украине!
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04.08.2025 18:38 Ответить
 
 