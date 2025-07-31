Политических оппонентов в РФ начали лишать гражданства, - СВР

В России ужесточили законодательство, позволяющее лишать приобретенного гражданства, это очередной шаг в системном давлении на оппонентов режима.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 17 июля Госдума РФ приняла закон, который увеличивает количество статей Уголовного кодекса, по которым возможно лишение приобретенного гражданства, с 64 до 81. В перечень, в частности, добавлены тяжкие преступления, а также такие размытые формулировки, как "преступления по экстремистским мотивам" или "оправдание терроризма и диверсионной деятельности".

"Формулировки оставляют пространство для произвольной трактовки: одинаковые санкции могут быть применены как к лицам, осужденным за насильственные преступления, так и к пользователям, разместившим оппозиционный пост в социальных сетях. Уже зафиксированы десятки случаев лишения приобретенного гражданства - преимущественно среди осужденных по "террористическим" и "экстремистским" статьям", - рассказали в разведке.

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В СВР отмечают, что потеря гражданства в РФ означает потерю почти всех базовых прав. Апатриды (лица без гражданства) не имеют доступа к официальному трудоустройству, государственной медицине, образованию, аренде жилья, получению водительского удостоверения или других государственных услуг. Это превращает человека в юридически "невидимого" и фактически вытесняет его из страны.

Власти РФ заявляют, что новые нормы не будут применяться к жителям временно оккупированных территорий Украины, которые получили российские паспорта. Впрочем, по информации СВРУ, следующими станут именно жители "новых регионов" и даже те, кто получил гражданство от рождения.

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