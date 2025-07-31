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Новини Позбавлення громадянства в РФ
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Політичних опонентів у РФ почали позбавляти громадянства, - СЗР

У РФ політичних опонентів позбавляють громадянства

У Росії посилили законодавство, що дозволяє позбавляти набутого громадянства, це черговий крок у системному тиску на опонентів режиму.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 17 липня Держдума РФ ухвалила закон, який збільшує кількість статей Кримінального кодексу, за якими можливе позбавлення набутого громадянства, з 64 до 81. До переліку, зокрема, додано тяжкі злочини, а також такі розмиті формулювання, як "злочини з екстремістських мотивів" або "виправдання тероризму і диверсійної діяльності".

"Формулювання залишають простір для довільного трактування: однакові санкції можуть бути застосовані як до осіб, засуджених за насильницькі злочини, так і до користувачів, які розмістили опозиційний пост у соціальних мережах. Вже зафіксовані десятки випадків позбавлення набутого громадянства – переважно серед засуджених за "терористичними" та "екстремістськими" статтями", - розповіли в розвідці.

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У СЗР зауважують, що втрата громадянства у РФ означає втрату майже всіх базових прав. Апатриди (особи без громадянства) не мають доступу до офіційного працевлаштування, державної медицини, освіти, оренди житла, отримання водійського посвідчення чи інших державних послуг. Це перетворює людину на юридично "невидиму" й фактично витісняє її з країни.

Влада РФ заявляє, що нові норми не будуть застосовуватись до жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти. Утім, за інформацією СЗРУ, наступними стануть саме жителі "нових регіонів" та навіть ті, хто набув громадянство від народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України, - СБУ

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громадянство (1091) росія (66956) СЗР Служба зовнішньої розвідки (147)


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Надо же до чего додумались, изверги, шде такое видано, в какой стране?
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31.07.2025 17:04 Відповісти
шде = где.
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31.07.2025 17:05 Відповісти
піддивились у Зе
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31.07.2025 17:05 Відповісти
Кому потрібен той куриний аусвайс? Ніякий він не паспорт, а клеймо раба.
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31.07.2025 17:04 Відповісти
З нас приклад беруть? Бо тут, з санкціями гундосого проти Порошенка, ми прям попереду всієї планети
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31.07.2025 17:04 Відповісти
нам теж пора на цю тему подумати
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31.07.2025 17:05 Відповісти
...або "виправдання тероризму і диверсійної діяльності"... Так це виходить хто буде виправдовувати дії ***** та його орків то теж позбавлятимуть? Явно кацапсчих дєпудятлів хтось в оману ввів
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31.07.2025 17:12 Відповісти
Прагнення Зеленского.
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31.07.2025 17:29 Відповісти
 
 