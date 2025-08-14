Более 276 тыс. военных потеряла РФ с начала года, - Сырский. ВИДЕО
С начала года потери российских оккупантов в живой силе достигли более 276 тысяч военных.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"С начала года Силы обороны Украины уже поразили 1432 танка и 3087 боевых бронированных машин врага. Потери оккупантов и живой силы составили 276 300 человек.
Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу", - написал он.
Топ комментарии
+5 Русскоязычный Бандеровец
показать весь комментарий14.08.2025 18:40 Ответить Ссылка
+3 Алекс Скела
показать весь комментарий14.08.2025 18:25 Ответить Ссылка
+2 Nataliia Mykhailova #463829
показать весь комментарий14.08.2025 18:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Близько 1282 квадратних кілометрів своєї території втратила Україна від початку року
в кожному селі !
У селах Черкаського району відкрили Алеї Героїв .
Днями у громаді відкрили та освятили Алеї пам'яті Героїв у Вергунах та Хуторах.
У Червоній слободі облаштували алею, де розмістили 30 світлин воїнів, які віддали своє життя за Україну. На стелах розміщена інформація про загиблих захисників.
Знову сумна звістка в нашій громаді
Прощання з Героєм
Завтра, 10 серпня 2025 року, наша громада проводжатиме в останню путь свого сина, мужнього захисника України ......
хай би вони всі там повиздихали, аж до новонародженого, який ще й очі не розплющив!
мені болить за кожного полеглого українського Воїна!
буде кінець війни і буде СУД над тими, хто допустив це горе в Україну
.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський
Джерело: https://censor.net/ua/n3568352
тобто, наші втрати 92100?
то, ми заїбісь воюємо! да, сирський чєго ізволітє?
І це почалося зі зняття Залужного і сорока генералів разом з ним.
Не даремно студенти сказали - зеля чорт.
А зелеенський сказав українцям: я ваш вирок, я прийшовв зламати систему. І він ламає все, що до нього хоч якось працювало.