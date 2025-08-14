РУС
Более 276 тыс. военных потеряла РФ с начала года, - Сырский. ВИДЕО

С начала года потери российских оккупантов в живой силе достигли более 276 тысяч военных.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"С начала года Силы обороны Украины уже поразили 1432 танка и 3087 боевых бронированных машин врага. Потери оккупантов и живой силы составили 276 300 человек.

Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 067 100 человек (+990 за сутки), 11 104 танка, 31 458 артсистем, 23 130 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (20305) ликвидация (3960) уничтожение (7668) Александр Сырский (683)
Топ комментарии
+5
Скільки вони не втратили, але вони все одно наступають, а Зеля із Сирським відступають.
І це почалося зі зняття Залужного і сорока генералів разом з ним.
Не даремно студенти сказали - зеля чорт.
А зелеенський сказав українцям: я ваш вирок, я прийшовв зламати систему. І він ламає все, що до нього хоч якось працювало.
14.08.2025 18:40 Ответить
+3
Понад 276 тис. військових втратила РФ від початку року

Близько 1282 квадратних кілометрів своєї території втратила Україна від початку року
14.08.2025 18:25 Ответить
+2
новини Черкащини: в кожному селі є Алея Героїв: пьять, десять, пьятадцять загиблих Героїв !
в кожному селі !

У селах Черкаського району відкрили Алеї Героїв .

Днями у громаді відкрили та освятили Алеї пам'яті Героїв у Вергунах та Хуторах.

У Червоній слободі облаштували алею, де розмістили 30 світлин воїнів, які віддали своє життя за Україну. На стелах розміщена інформація про загиблих захисників.

Знову сумна звістка в нашій громаді

Прощання з Героєм

Завтра, 10 серпня 2025 року, наша громада проводжатиме в останню путь свого сина, мужнього захисника України ......
14.08.2025 18:34 Ответить
А якби втратили 500 тис - то шо вони перестали би лізти? - ні
14.08.2025 18:24 Ответить
Одна біда що орків як мінімум в 5 разІв більше за нас, А якщо втрати один до трьох,,,,
показать весь комментарий
14.08.2025 18:46 Ответить
14.08.2025 18:25 Ответить
Зекі,лугандонци,крисчане та інший зброд не тільки дохне,але і захоплює наші землі..
14.08.2025 18:36 Ответить
Свинособаки..
14.08.2025 19:09 Ответить
14.08.2025 18:34 Ответить
На Хмельниччині така сама біда,кожний день..
14.08.2025 18:39 Ответить
мені все одно скільки здохло кацапів !
хай би вони всі там повиздихали, аж до новонародженого, який ще й очі не розплющив!
мені болить за кожного полеглого українського Воїна!

буде кінець війни і буде СУД над тими, хто допустив це горе в Україну

.
14.08.2025 19:10 Ответить
Співвідношення втрат України та РФ в особовому складі становить приблизно 1:3.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський
Джерело: https://censor.net/ua/n3568352

тобто, наші втрати 92100?
то, ми заїбісь воюємо! да, сирський чєго ізволітє?
14.08.2025 18:34 Ответить
14.08.2025 18:40 Ответить
Тільки що ефір телемарафєту підхопив телеканал Інтер (хоп-хоп-хоп) і гість в студії сказав, що якщо буде зустріч Трампа, ЗЕленського та *****, то Зеленьський може взяти кулькову ручку, встадити ***** в око та вбити його. Потім його зроблять папою Римським, генсеком НАТО та пожиттєвим президентом України. Тому ця зустріч не відбудеться, бо Путін боїться Зеленьського. Потім гість сказав, що це жарт
14.08.2025 18:40 Ответить
Більше нічим і похвалитись?
14.08.2025 18:47 Ответить
А що там з Курською авантюрою? Які там досягнення? Чому полізли на Курськ, а не на Придністров'є? Пуйло так захотів? А Залужний був проти Курська.
14.08.2025 20:23 Ответить
Можливо і скільки втратили кацапи, а можливо і ні, бо я геть не довіряю Сирському, Зеленському і прикро, але вже і Генштабу, який ліг під ОПу.
14.08.2025 20:41 Ответить
 
 