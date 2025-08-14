Более 276 тыс. военных потеряла РФ с начала года, - Сырский. ВИДЕО

С начала года потери российских оккупантов в живой силе достигли более 276 тысяч военных.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"С начала года Силы обороны Украины уже поразили 1432 танка и 3087 боевых бронированных машин врага. Потери оккупантов и живой силы составили 276 300 человек.

Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу", - написал он.

