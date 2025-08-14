УКР
Понад 276 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку року втрати російських окупантів у живій силі сягнули понад 276 тисяч військових.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"З початку року Сили оборони України уже вразили 1432 танки та 3087 бойових броньованих машин ворога. Втрати окупантів і живій силі склали 276 300 осіб.

Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 067 100 осіб (+990 за добу), 11 104 танки, 31 458 артсистем, 23 130 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

+5
Скільки вони не втратили, але вони все одно наступають, а Зеля із Сирським відступають.
І це почалося зі зняття Залужного і сорока генералів разом з ним.
Не даремно студенти сказали - зеля чорт.
А зелеенський сказав українцям: я ваш вирок, я прийшовв зламати систему. І він ламає все, що до нього хоч якось працювало.
14.08.2025 18:40 Відповісти
+3
Близько 1282 квадратних кілометрів своєї території втратила Україна від початку року
14.08.2025 18:25 Відповісти
+2
На Хмельниччині така сама біда,кожний день..
14.08.2025 18:39 Відповісти
А якби втратили 500 тис - то шо вони перестали би лізти? - ні
14.08.2025 18:24 Відповісти
Одна біда що орків як мінімум в 5 разІв більше за нас, А якщо втрати один до трьох,,,,
показати весь коментар
14.08.2025 18:46 Відповісти
Близько 1282 квадратних кілометрів своєї території втратила Україна від початку року
14.08.2025 18:25 Відповісти
Зекі,лугандонци,крисчане та інший зброд не тільки дохне,але і захоплює наші землі..
14.08.2025 18:36 Відповісти
Свинособаки..
14.08.2025 19:09 Відповісти
новини Черкащини: в кожному селі є Алея Героїв: пьять, десять, пьятадцять загиблих Героїв !
в кожному селі !

У селах Черкаського району відкрили Алеї Героїв .

Днями у громаді відкрили та освятили Алеї пам'яті Героїв у Вергунах та Хуторах.

У Червоній слободі облаштували алею, де розмістили 30 світлин воїнів, які віддали своє життя за Україну. На стелах розміщена інформація про загиблих захисників.

Знову сумна звістка в нашій громаді

Прощання з Героєм

Завтра, 10 серпня 2025 року, наша громада проводжатиме в останню путь свого сина, мужнього захисника України ......
14.08.2025 18:34 Відповісти
На Хмельниччині така сама біда,кожний день..
14.08.2025 18:39 Відповісти
мені все одно скільки здохло кацапів !
хай би вони всі там повиздихали, аж до новонародженого, який ще й очі не розплющив!
мені болить за кожного полеглого українського Воїна!

буде кінець війни і буде СУД над тими, хто допустив це горе в Україну

.
14.08.2025 19:10 Відповісти
Вже мобілізувався,кацапку твою пердолю...
показати весь коментар
Співвідношення втрат України та РФ в особовому складі становить приблизно 1:3.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський
Джерело: https://censor.net/ua/n3568352

тобто, наші втрати 92100?
то, ми заїбісь воюємо! да, сирський чєго ізволітє?
14.08.2025 18:34 Відповісти
Скільки вони не втратили, але вони все одно наступають, а Зеля із Сирським відступають.
І це почалося зі зняття Залужного і сорока генералів разом з ним.
Не даремно студенти сказали - зеля чорт.
А зелеенський сказав українцям: я ваш вирок, я прийшовв зламати систему. І він ламає все, що до нього хоч якось працювало.
14.08.2025 18:40 Відповісти
Тільки що ефір телемарафєту підхопив телеканал Інтер (хоп-хоп-хоп) і гість в студії сказав, що якщо буде зустріч Трампа, ЗЕленського та *****, то Зеленьський може взяти кулькову ручку, встадити ***** в око та вбити його. Потім його зроблять папою Римським, генсеком НАТО та пожиттєвим президентом України. Тому ця зустріч не відбудеться, бо Путін боїться Зеленьського. Потім гість сказав, що це жарт
14.08.2025 18:40 Відповісти
Велич айтішників просто меж не знає!
Армія айтішників - всіх перемагає!
Раса айтішників - є найвелична!
Будуть айтішники панувати вічно!
14.08.2025 19:54 Відповісти
Більше нічим і похвалитись?
14.08.2025 18:47 Відповісти
А що там з Курською авантюрою? Які там досягнення? Чому полізли на Курськ, а не на Придністров'є? Пуйло так захотів? А Залужний був проти Курська.
14.08.2025 20:23 Відповісти
Можливо і скільки втратили кацапи, а можливо і ні, бо я геть не довіряю Сирському, Зеленському і прикро, але вже і Генштабу, який ліг під ОПу.
14.08.2025 20:41 Відповісти
 
 