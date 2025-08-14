Понад 276 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський. ВIДЕО
Від початку року втрати російських окупантів у живій силі сягнули понад 276 тисяч військових.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"З початку року Сили оборони України уже вразили 1432 танки та 3087 бойових броньованих машин ворога. Втрати окупантів і живій силі склали 276 300 осіб.
Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу", - написав він.
хай би вони всі там повиздихали, аж до новонародженого, який ще й очі не розплющив!
мені болить за кожного полеглого українського Воїна!
буде кінець війни і буде СУД над тими, хто допустив це горе в Україну
.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський
тобто, наші втрати 92100?
то, ми заїбісь воюємо! да, сирський чєго ізволітє?
І це почалося зі зняття Залужного і сорока генералів разом з ним.
Не даремно студенти сказали - зеля чорт.
А зелеенський сказав українцям: я ваш вирок, я прийшовв зламати систему. І він ламає все, що до нього хоч якось працювало.
Армія айтішників - всіх перемагає!
Раса айтішників - є найвелична!
Будуть айтішники панувати вічно!