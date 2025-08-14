Понад 276 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку року втрати російських окупантів у живій силі сягнули понад 276 тисяч військових.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"З початку року Сили оборони України уже вразили 1432 танки та 3087 бойових броньованих машин ворога. Втрати окупантів і живій силі склали 276 300 осіб.

Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 067 100 осіб (+990 за добу), 11 104 танки, 31 458 артсистем, 23 130 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА