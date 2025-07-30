Учебный процесс военных должен быть максимально переведен под землю, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что учебный процесс военных ВСУ должен быть максимально переведен под землю.

Об этом он написал в соцсети фейсбук по итогам совещания по подготовке личного состава, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Сырский заслушал доклад заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка, ответственного за направление подготовки.

Безопасность на полигонах и в учебных центрах

Главком ВСУ отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов - вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - заявил Сырский.

Смотрите также: Зеленский отреагировал на удар РФ по полигону ВСУ: Ожидаю отчет о последствиях и всех обстоятельствах, нужна полная ответственность. ВИДЕО

Срок БОВП - 51 сутки

Главнокомандующий отметил, что в соответствии с обновленным изданием программы БОВП, продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки теперь - 51 сутки.

"Добавлено время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживанию в окопных условиях. Обновлена также программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии из учебных центров в воинские части. Современная война требует гибкости и быстрого внедрения новаций, в том числе и в сфере профессионального обучения персонала. Поэтому, в частности, будем разворачивать повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте", - рассказал он.

Во время совещания обсудили также состояние подготовки самого инструкторско-преподавательского состава учебных центров, повышение их квалификации и аспекты обучения наших инструкторов на территории стран-партнеров.

Школа подготовки инструкторов

Также Сырский сообщил, что сейчас продолжается работа по созданию Школы подготовки инструкторов, в чем Вооруженным Силам способствует благотворительный фонд "Повернись живим".

"Это пример партнерства гражданского общества и армии, который следует развивать и масштабировать. Таким образом профинансировано строительство трех профессиональных школ подготовки - БпЛА, РНК и РЭБ. Еще раз подчеркиваю: главное - это люди, их обученность, их безопасность, их жизни. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем более защищенными будут и они сами, и вся наша страна", - заявил главком ВСУ.

Читайте также: Противодействие дронам включили в программу БЗВП, - Сухопутные войска ВСУ