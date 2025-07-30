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Учебный процесс военных должен быть максимально переведен под землю, - Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что учебный процесс военных ВСУ должен быть максимально переведен под землю.

Об этом он написал в соцсети фейсбук по итогам совещания по подготовке личного состава, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Сырский заслушал доклад заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка, ответственного за направление подготовки.

Безопасность на полигонах и в учебных центрах

Главком ВСУ отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов - вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - заявил Сырский.

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Срок БОВП - 51 сутки

Главнокомандующий отметил, что в соответствии с обновленным изданием программы БОВП, продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки теперь - 51 сутки.

"Добавлено время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживанию в окопных условиях. Обновлена также программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии из учебных центров в воинские части. Современная война требует гибкости и быстрого внедрения новаций, в том числе и в сфере профессионального обучения персонала. Поэтому, в частности, будем разворачивать повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте", - рассказал он.

Во время совещания обсудили также состояние подготовки самого инструкторско-преподавательского состава учебных центров, повышение их квалификации и аспекты обучения наших инструкторов на территории стран-партнеров.

Школа подготовки инструкторов

Также Сырский сообщил, что сейчас продолжается работа по созданию Школы подготовки инструкторов, в чем Вооруженным Силам способствует благотворительный фонд "Повернись живим".

"Это пример партнерства гражданского общества и армии, который следует развивать и масштабировать. Таким образом профинансировано строительство трех профессиональных школ подготовки - БпЛА, РНК и РЭБ. Еще раз подчеркиваю: главное - это люди, их обученность, их безопасность, их жизни. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем более защищенными будут и они сами, и вся наша страна", - заявил главком ВСУ.

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Автор: 

обучение (546) полигон (343) ВСУ (6798) Александр Сырский (667)


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Топ комментарии
+7
Водій автобуса: Шановні пасажири, перед тим як рушити, двері автобуса мають бути закритими!
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30.07.2025 20:09 Ответить
+5
ну ти це і робиш.
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30.07.2025 20:06 Ответить
+4
"Мають бути", а в реальності будуть і далі використовуватись радянські наземні полігони у прикордонних до ворога областях, до яких балістика підлітає за хвилину.
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30.07.2025 20:11 Ответить
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ну ти це і робиш.
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30.07.2025 20:06 Ответить
на переломі до завершення третій рік війни
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30.07.2025 20:19 Ответить
навчання військових має бути за кордоном
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30.07.2025 20:46 Ответить
Не командувач,а якийсь постдрочун(
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30.07.2025 20:07 Ответить
Давно пора під землю - кацапи вже будують тунелі для логістики а наших ******* дронами на відкритих дорогах - навіть антидронові сітки в диковинку
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30.07.2025 20:08 Ответить
Водій автобуса: Шановні пасажири, перед тим як рушити, двері автобуса мають бути закритими!
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30.07.2025 20:09 Ответить
...і максимально подалі від рашистів
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30.07.2025 20:11 Ответить
"Мають бути", а в реальності будуть і далі використовуватись радянські наземні полігони у прикордонних до ворога областях, до яких балістика підлітає за хвилину.
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30.07.2025 20:11 Ответить
топовий стендапер 95 кварталу, сирський чєго ізволітє.
новий сезон шойла про голобородько.
початок 31. 07. 2025.
перша серія: новий стрий закон про набу сап.
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30.07.2025 20:14 Ответить
голова щоб фуражку носити..
а просто перенести полігони на відстань від кордону щоб орлан та інша ***** не діставала то вища математика.
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30.07.2025 20:31 Ответить
Тоді у слові "мобілізація" змінити дві букви і все стане на свої місця.
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30.07.2025 20:32 Ответить
Скупчення особового складу, техніки та розміщення військових у наметових містечках в тилу - заборонено, - Сирський

Джерело: https://censor.net/ua/n3560859
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30.07.2025 20:35 Ответить
так это и так под землей оказываются очень и очень быстро, ловят не переставая и все не хватает
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30.07.2025 20:36 Ответить
Зразу на цвинтар....
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30.07.2025 20:43 Ответить
Це він кому ставить такі задачі? Найбільший полігон України Яворівський не має жодного укриття. Під час тривоги курсантам чи мобілізованим стоїть завдання розбігтися по лісі. Знаю по свому досвіду. Чи дощ чи мороз приходилося стояти по кілька годин під деревом. Орієнтовно 200 чоловік стояли на 1 квадратному км. Тому куда б не був би прильот були б жертви.
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30.07.2025 20:49 Ответить
То що, бусифіковані одразу на підвалі почнуть БЗВП проходити?
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30.07.2025 20:51 Ответить
А кто мешает использовать небольшие полигоны в Закарпатье или в Карпатах?
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30.07.2025 21:03 Ответить
Забув сказати трах -тібідох-тібідох.
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30.07.2025 21:03 Ответить
 
 