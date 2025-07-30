Навчальний процес військових має бути максимально переведений під землю, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що навчальний процес військових ЗСУ має бути максимально переведений під землю.

Про це він написав у соцмережі фейсбук за підсумками наради щодо підготовки особового складу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Сирський заслухав доповідь заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка, відповідального за напрям підготовки.

Безпека на полігонах та в навчальних центрах

Головком ЗСУ наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

"У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво", - заявив Сирський.

Дивіться також: Зеленський відреагував на удар РФ по полігону ЗСУ: Очікую на звіт щодо наслідків та всіх обставин, потрібна повна відповідальність. ВIДЕО

Термін БЗВП - 51 доба

Головнокомандувач зазначив, що відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер – 51 доба.

"Додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах. Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин. Сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Відтак, зокрема, розгортатимемо підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті", - розповів він.

Під час наради обговорили також стан підготовки самого інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та аспекти навчання наших інструкторів на території країн-партнерів.

Школа підготовки інструкторів

Також Сирський поінформував, що наразі триває робота зі створення Школи підготовки інструкторів, у чому Збройним Силам сприяє благодійний фонд "Повернись живим".

"Це приклад партнерства громадянського суспільства та армії, який варто розвивати і масштабувати. Таким чином профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки – БпЛА, РНК і РЕБ. Ще раз наголошую: головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна", - заявив головком ЗСУ.

Читайте також: Протидію дронам включили до програми БЗВП, - Сухопутні війська ЗСУ