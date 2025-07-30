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Новини Військові навчання в Україні Базова військова підготовка
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Навчальний процес військових має бути максимально переведений під землю, - Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що навчальний процес військових ЗСУ має бути максимально переведений під землю.

Про це він написав у соцмережі фейсбук за підсумками наради щодо підготовки особового складу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Сирський заслухав доповідь заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка, відповідального за напрям підготовки.

Безпека на полігонах та в навчальних центрах 

Головком ЗСУ наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

"У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво", - заявив Сирський.

Дивіться також: Зеленський відреагував на удар РФ по полігону ЗСУ: Очікую на звіт щодо наслідків та всіх обставин, потрібна повна відповідальність. ВIДЕО

Термін БЗВП - 51 доба

Головнокомандувач зазначив, що відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер – 51 доба.

"Додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах. Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин. Сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Відтак, зокрема, розгортатимемо підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті", - розповів він.

Під час наради обговорили також стан підготовки самого інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та аспекти навчання наших інструкторів на території країн-партнерів.

Школа підготовки інструкторів

Також Сирський поінформував, що наразі триває робота зі створення Школи підготовки інструкторів, у чому Збройним Силам сприяє благодійний фонд "Повернись живим".

"Це приклад партнерства громадянського суспільства та армії, який варто розвивати і масштабувати. Таким чином профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки – БпЛА, РНК і РЕБ. Ще раз наголошую: головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна", - заявив головком ЗСУ.

Читайте також: Протидію дронам включили до програми БЗВП, - Сухопутні війська ЗСУ

Автор: 

навчання (608) полігон (284) ЗСУ (7795) Сирський Олександр (692)


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Топ коментарі
+9
Водій автобуса: Шановні пасажири, перед тим як рушити, двері автобуса мають бути закритими!
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30.07.2025 20:09 Відповісти
+6
Не командувач,а якийсь постдрочун(
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30.07.2025 20:07 Відповісти
+5
ну ти це і робиш.
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30.07.2025 20:06 Відповісти
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ну ти це і робиш.
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30.07.2025 20:06 Відповісти
на переломі до завершення третій рік війни
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30.07.2025 20:19 Відповісти
навчання військових має бути за кордоном
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30.07.2025 20:46 Відповісти
😢
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30.07.2025 21:06 Відповісти
Не командувач,а якийсь постдрочун(
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30.07.2025 20:07 Відповісти
Давно пора під землю - кацапи вже будують тунелі для логістики а наших ******* дронами на відкритих дорогах - навіть антидронові сітки в диковинку
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30.07.2025 20:08 Відповісти
Водій автобуса: Шановні пасажири, перед тим як рушити, двері автобуса мають бути закритими!
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30.07.2025 20:09 Відповісти
...і максимально подалі від рашистів
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30.07.2025 20:11 Відповісти
"Мають бути", а в реальності будуть і далі використовуватись радянські наземні полігони у прикордонних до ворога областях, до яких балістика підлітає за хвилину.
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30.07.2025 20:11 Відповісти
топовий стендапер 95 кварталу, сирський чєго ізволітє.
новий сезон шойла про голобородько.
початок 31. 07. 2025.
перша серія: новий стрий закон про набу сап.
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30.07.2025 20:14 Відповісти
голова щоб фуражку носити..
а просто перенести полігони на відстань від кордону щоб орлан та інша ***** не діставала то вища математика.
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30.07.2025 20:31 Відповісти
Тоді у слові "мобілізація" змінити дві букви і все стане на свої місця.
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30.07.2025 20:32 Відповісти
Скупчення особового складу, техніки та розміщення військових у наметових містечках в тилу - заборонено, - Сирський

Джерело: https://censor.net/ua/n3560859
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30.07.2025 20:35 Відповісти
Так. Але цей наказ Сирського тільки бумага, на який він написаний, читала.
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30.07.2025 21:07 Відповісти
так это и так под землей оказываются очень и очень быстро, ловят не переставая и все не хватает
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30.07.2025 20:36 Відповісти
Зразу на цвинтар....
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30.07.2025 20:43 Відповісти
Це він кому ставить такі задачі? Найбільший полігон України Яворівський не має жодного укриття. Під час тривоги курсантам чи мобілізованим стоїть завдання розбігтися по лісі. Знаю по свому досвіду. Чи дощ чи мороз приходилося стояти по кілька годин під деревом. Орієнтовно 200 чоловік стояли на 1 квадратному км. Тому куда б не був би прильот були б жертви.
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30.07.2025 20:49 Відповісти
То що, бусифіковані одразу на підвалі почнуть БЗВП проходити?
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30.07.2025 20:51 Відповісти
А кто мешает использовать небольшие полигоны в Закарпатье или в Карпатах?
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30.07.2025 21:03 Відповісти
Забув сказати трах -тібідох-тібідох.
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30.07.2025 21:03 Відповісти
Щоб до землі звикали.
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30.07.2025 21:10 Відповісти
танки тоже под зелей будут стрелять?)) контрразведка, сбу должны работать
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30.07.2025 21:11 Відповісти
Цікаво навчання орієнтуванню на місцевості під землею, у шахті наприклад))) Може посилити охорону в том числі і протиповітряну полігонів та попрацювати над виконанням "команд в укриття" безпрекословно?
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30.07.2025 21:15 Відповісти
Це він кому розказує ? ... маршал.
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30.07.2025 22:10 Відповісти
 
 