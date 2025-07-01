Протидію дронам включили до програми БЗВП, - Сухопутні війська ЗСУ

У програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) додали дві доби на навчання протидії ударним безпілотникам.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер загальний термін підготовки збільшиться до 51 дня.

Рішення додати в програму протидію дронам назвали в Сухопутних військах однією з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується.

"Якість БЗВП вчергове підвищиться. А на додачу посилиться безпека в навчальних центрах", — йдеться в повідомленні.

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Крім того, у межах БЗВП посилюється психологічна підготовка військовослужбовців. Також новостворені армійські корпуси закріплять за навчальними батальйонами, що діють у складі центрів підготовки підрозділів.

У Сухопутних військах додали, що програма БЗВП змінюється постійно, враховує динамічні зміни на полі бою, а також небезпеки, що загрожують військовослужбовцям.

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