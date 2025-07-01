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Новини Базова військова підготовка
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Протидію дронам включили до програми БЗВП, - Сухопутні війська ЗСУ

Базова загальновійськова підготовка у вишах

У програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) додали дві доби на навчання протидії ударним безпілотникам.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер загальний термін підготовки збільшиться до 51 дня.

 Рішення додати в програму протидію дронам назвали в Сухопутних військах однією з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується.

"Якість БЗВП вчергове підвищиться. А на додачу посилиться безпека в навчальних центрах", — йдеться в повідомленні.

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Крім того, у межах БЗВП посилюється психологічна підготовка військовослужбовців. Також новостворені армійські корпуси закріплять за навчальними батальйонами, що діють у складі центрів підготовки підрозділів.

У Сухопутних військах додали, що програма БЗВП змінюється постійно, враховує динамічні зміни на полі бою, а також небезпеки, що загрожують військовослужбовцям.

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Автор: 

підготовка (191) військовослужбовці (4835) Сухопутні війська ЗСУ (30)


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Топ коментарі
+3
У програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) додали дві доби на навчання протидії ударним безпілотникам

(у захваті):
Круті специ вийдуть!
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01.07.2025 15:31 Відповісти
+2
Не пройшло і трьох років...
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01.07.2025 15:12 Відповісти
+2
Один день покажуть як виглядає дробовик. На другий навчать із нього стріляти.
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01.07.2025 15:20 Відповісти
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Не пройшло і трьох років...
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01.07.2025 15:12 Відповісти
ІМХО - протидія дронам це завдання для "спеціально навчених людей"(с) ... а простий піхотинець , від дрона , може лише сховатися ... ну і ще , можливо , антидронові рушниці , але вони чим далі тим менш дієві ..
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01.07.2025 15:12 Відповісти
Піхота не ефективна проти дронів і використовується лише як дешева альтернатива дронам. Але неефективність піхоти компенсується її кількістю. Проблема нестачі дронів вирішується шляхом вилову на вулиці майбутніх героїв, але, через неефективність піхоти проти дронів, героїв треба дуже багато.

Кулемети практично не здатні збивати дрони.
РЕБ не здатен протистояти ФПВ-дронам повноцінно: дрон не руйнується, а лише повертається назад для повторної спроби. І навіть якщо він не долетить назад, то його можна евакуювати вантажним дроном в тил.
РЕБ абсолютно не допоможе проти дронів бомберів, дронів з донаведенням, запрограмовані, з ШІ та на оптоволокні.
Дробовик? Це ще треба вміти попасти, а якщо дронів багато - то нереально в практичному бою. І якщо корпус покритий металом, то дробовик просто ********** дрон замість руйнації.
І це ще я нічого не сказав про арту та КАБи проти піхоти.
Коли б українське керівництво це розуміло б ці елементарні речі, то втрати були б на порядок менші.
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01.07.2025 15:18 Відповісти
Один день покажуть як виглядає дробовик. На другий навчать із нього стріляти.
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01.07.2025 15:20 Відповісти
Ну так це в них і називається -"Якість бзвп вчергове підвищиться".
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01.07.2025 15:26 Відповісти
Авжеж підвищиться, раніше ж дробовиків не показували.
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01.07.2025 15:28 Відповісти
У програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) додали дві доби на навчання протидії ударним безпілотникам

(у захваті):
Круті специ вийдуть!
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01.07.2025 15:31 Відповісти
Та по тій програмі нас всіх з дитинства навчали!
Називається "А хто не заховався, я не винуватий!".
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01.07.2025 15:32 Відповісти
А навіщо тоді піхота, якщо під час бою їй доводиться лише ховатися?
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01.07.2025 15:39 Відповісти
 
 