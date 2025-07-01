Протидію дронам включили до програми БЗВП, - Сухопутні війська ЗСУ
У програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) додали дві доби на навчання протидії ударним безпілотникам.
Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Тепер загальний термін підготовки збільшиться до 51 дня.
Рішення додати в програму протидію дронам назвали в Сухопутних військах однією з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується.
"Якість БЗВП вчергове підвищиться. А на додачу посилиться безпека в навчальних центрах", — йдеться в повідомленні.
Крім того, у межах БЗВП посилюється психологічна підготовка військовослужбовців. Також новостворені армійські корпуси закріплять за навчальними батальйонами, що діють у складі центрів підготовки підрозділів.
У Сухопутних військах додали, що програма БЗВП змінюється постійно, враховує динамічні зміни на полі бою, а також небезпеки, що загрожують військовослужбовцям.
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Кулемети практично не здатні збивати дрони.
РЕБ не здатен протистояти ФПВ-дронам повноцінно: дрон не руйнується, а лише повертається назад для повторної спроби. І навіть якщо він не долетить назад, то його можна евакуювати вантажним дроном в тил.
РЕБ абсолютно не допоможе проти дронів бомберів, дронів з донаведенням, запрограмовані, з ШІ та на оптоволокні.
Дробовик? Це ще треба вміти попасти, а якщо дронів багато - то нереально в практичному бою. І якщо корпус покритий металом, то дробовик просто ********** дрон замість руйнації.
І це ще я нічого не сказав про арту та КАБи проти піхоти.
Коли б українське керівництво це розуміло б ці елементарні речі, то втрати були б на порядок менші.
(у захваті):
Круті специ вийдуть!
Називається "А хто не заховався, я не винуватий!".