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Новости Базовая военная подготовка
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Противодействие дронам включили в программу БОВП, - Сухопутные войска ВСУ

Базовая общевоенная подготовка в вузах

В программу базовой общей военной подготовки (БОВП) добавили двое суток на обучение противодействию ударным беспилотникам.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь общий срок подготовки увеличится до 51 дня.

Решение добавить в программу противодействие дронам назвали в Сухопутных войсках одной из новаций шестого издания программы БОВП, работа над которым завершается.

"Качество БОВП в очередной раз повысится. А в придачу усилится безопасность в учебных центрах", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в рамках БОВП усиливается психологическая подготовка военнослужащих. Также вновь созданные армейские корпуса закрепят за учебными батальонами, действующими в составе центров подготовки подразделений.

В Сухопутных войсках добавили, что программа БОВП меняется постоянно, учитывает динамические изменения на поле боя, а также опасности, угрожающие военнослужащим.

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Автор: 

подготовка (236) военнослужащие (6207) Сухопутные войска ВСУ (30)


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Топ комментарии
+3
Не пройшло і трьох років...
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01.07.2025 15:12 Ответить
+3
У програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) додали дві доби на навчання протидії ударним безпілотникам

(у захваті):
Круті специ вийдуть!
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01.07.2025 15:31 Ответить
+2
ІМХО - протидія дронам це завдання для "спеціально навчених людей"(с) ... а простий піхотинець , від дрона , може лише сховатися ... ну і ще , можливо , антидронові рушниці , але вони чим далі тим менш дієві ..
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01.07.2025 15:12 Ответить
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Не пройшло і трьох років...
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01.07.2025 15:12 Ответить
ІМХО - протидія дронам це завдання для "спеціально навчених людей"(с) ... а простий піхотинець , від дрона , може лише сховатися ... ну і ще , можливо , антидронові рушниці , але вони чим далі тим менш дієві ..
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01.07.2025 15:12 Ответить
Піхота не ефективна проти дронів і використовується лише як дешева альтернатива дронам. Але неефективність піхоти компенсується її кількістю. Проблема нестачі дронів вирішується шляхом вилову на вулиці майбутніх героїв, але, через неефективність піхоти проти дронів, героїв треба дуже багато.

Кулемети практично не здатні збивати дрони.
РЕБ не здатен протистояти ФПВ-дронам повноцінно: дрон не руйнується, а лише повертається назад для повторної спроби. І навіть якщо він не долетить назад, то його можна евакуювати вантажним дроном в тил.
РЕБ абсолютно не допоможе проти дронів бомберів, дронів з донаведенням, запрограмовані, з ШІ та на оптоволокні.
Дробовик? Це ще треба вміти попасти, а якщо дронів багато - то нереально в практичному бою. І якщо корпус покритий металом, то дробовик просто ********** дрон замість руйнації.
І це ще я нічого не сказав про арту та КАБи проти піхоти.
Коли б українське керівництво це розуміло б ці елементарні речі, то втрати були б на порядок менші.
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01.07.2025 15:18 Ответить
Один день покажуть як виглядає дробовик. На другий навчать із нього стріляти.
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01.07.2025 15:20 Ответить
Ну так це в них і називається -"Якість бзвп вчергове підвищиться".
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01.07.2025 15:26 Ответить
Авжеж підвищиться, раніше ж дробовиків не показували.
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01.07.2025 15:28 Ответить
У програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) додали дві доби на навчання протидії ударним безпілотникам

(у захваті):
Круті специ вийдуть!
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01.07.2025 15:31 Ответить
Та по тій програмі нас всіх з дитинства навчали!
Називається "А хто не заховався, я не винуватий!".
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01.07.2025 15:32 Ответить
А навіщо тоді піхота, якщо під час бою їй доводиться лише ховатися?
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01.07.2025 15:39 Ответить
На словах це дуже довго пояснювати. У моєї 67 бригади є у Львові рекрутинговий центр. Він розташований за адресою: м. Львів, вул. Степана Бандери, 4. Центр працює з 9:00 до 18:00 без вихідних.
Або тут записуйтесь https://lobbyx.army/?search=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C Тиць
Як кажуть: "краще один раз побачити, ніж 100 разів почути"
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01.07.2025 16:43 Ответить
На словах це дуже довго пояснювати. Краще один раз відправтеся на нуль і ворожі дрони вам усе пояснять перед вашим вимушеним звільненням з ЗСУ.
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01.07.2025 16:51 Ответить
Ну, з Вами все ясно. Я Вас кличу туди, де я сам, а Ви мені пропонуєте піти туди, де Вами і не пахне.
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01.07.2025 18:04 Ответить
Ви відправляєте тільки в могилу. Дурні закінчилися.
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01.07.2025 18:16 Ответить
 
 