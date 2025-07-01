Противодействие дронам включили в программу БОВП, - Сухопутные войска ВСУ

В программу базовой общей военной подготовки (БОВП) добавили двое суток на обучение противодействию ударным беспилотникам.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь общий срок подготовки увеличится до 51 дня.

Решение добавить в программу противодействие дронам назвали в Сухопутных войсках одной из новаций шестого издания программы БОВП, работа над которым завершается.

"Качество БОВП в очередной раз повысится. А в придачу усилится безопасность в учебных центрах", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в рамках БОВП усиливается психологическая подготовка военнослужащих. Также вновь созданные армейские корпуса закрепят за учебными батальонами, действующими в составе центров подготовки подразделений.

В Сухопутных войсках добавили, что программа БОВП меняется постоянно, учитывает динамические изменения на поле боя, а также опасности, угрожающие военнослужащим.

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