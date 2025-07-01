Противодействие дронам включили в программу БОВП, - Сухопутные войска ВСУ
В программу базовой общей военной подготовки (БОВП) добавили двое суток на обучение противодействию ударным беспилотникам.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Теперь общий срок подготовки увеличится до 51 дня.
Решение добавить в программу противодействие дронам назвали в Сухопутных войсках одной из новаций шестого издания программы БОВП, работа над которым завершается.
"Качество БОВП в очередной раз повысится. А в придачу усилится безопасность в учебных центрах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках БОВП усиливается психологическая подготовка военнослужащих. Также вновь созданные армейские корпуса закрепят за учебными батальонами, действующими в составе центров подготовки подразделений.
В Сухопутных войсках добавили, что программа БОВП меняется постоянно, учитывает динамические изменения на поле боя, а также опасности, угрожающие военнослужащим.
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Кулемети практично не здатні збивати дрони.
РЕБ не здатен протистояти ФПВ-дронам повноцінно: дрон не руйнується, а лише повертається назад для повторної спроби. І навіть якщо він не долетить назад, то його можна евакуювати вантажним дроном в тил.
РЕБ абсолютно не допоможе проти дронів бомберів, дронів з донаведенням, запрограмовані, з ШІ та на оптоволокні.
Дробовик? Це ще треба вміти попасти, а якщо дронів багато - то нереально в практичному бою. І якщо корпус покритий металом, то дробовик просто ********** дрон замість руйнації.
І це ще я нічого не сказав про арту та КАБи проти піхоти.
Коли б українське керівництво це розуміло б ці елементарні речі, то втрати були б на порядок менші.
(у захваті):
Круті специ вийдуть!
Називається "А хто не заховався, я не винуватий!".
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Як кажуть: "краще один раз побачити, ніж 100 разів почути"