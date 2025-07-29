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Новости Расформирование 1-го танкового батальона
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Герой Украины Пономаренко: После моего обращения 1-й танковый батальон расформировали, заместитель комбрига насмехается

Сергей Пономаренко

После обращения героя Украины, танкиста Сергея Пономаренко к высшему военному командованию относительно расследования ситуации в 1-м танковом батальоне 3-й отдельной танковой Железной бригады батальон был расформирован. Однако ситуация не изменилась.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Что изменилось в бригаде со времени моего обращения? Батальон расформирован, на обращение депутата ВР есть формальная отписка, заместитель командира бригады насмехается и смеется над офицерами батальона и передает мне "привет", - отметил он.

Пономаренко добавил, что от Уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольги Решетиловой реакции на эту ситуацию до сих пор нет.

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Напомним, в начале июля офицеры 1-го танкового батальона 3-й танковой бригады просили расследовать избиение военнослужащих заместителем командира бригады. Также военные заявляли о подготовке к расформированию 1-го танкового батальона.

Пономаренко тогда рассказал, что к нему попало обращение офицеров Железной бригады к народному депутату, в котором военные просят инициировать служебное расследование по причине рукоприкладства заместителем командира бригады, которое командир бригады поддерживает и покрывает.

Автор: 

избиение (9841) военнослужащие (6231) ВСУ (6793) Сергей Пономаренко (1)


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Теж мені, порівняли: заступника комбрига з якимось там Героєм України.
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29.07.2025 18:15 Ответить
Потужно- мотиваційно.👍💪
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29.07.2025 18:17 Ответить
а чого ви очікуєте коли верховний головнокомандувач - Оманська Гнида
а головнокомандувач сирок з батьками на паРаші
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29.07.2025 18:18 Ответить
Сирський у 60 років віджимається 100 разів і не планує йти у відставку - про це він заявив у інтерв'ю The Washington Post. Навіть після років роботи на вищих посадах, за його словами, йому найкомфортніше почуватися поруч із піхотою на передовій.
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29.07.2025 18:19 Ответить
Відчувається, що йому постійно бракує часу. Тепер зрозуміло, на що він його витрачає.
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29.07.2025 18:25 Ответить
Просто, зеленський не в курсі...
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29.07.2025 18:24 Ответить
Менш за все хотів би образити Героя, але йому було б легше жити, якби він розумів: що, власне, відбувається - в країні, в суспільстві. А відбулося відновлення Монархії зразка "як було до Ґеволюціі 1917 року": Сцарем, панами та кріпаками, тобто становою (сословною, кастовою) структурою суспільства. Кріпаки можуть скікі завгодно ображатися на панів та скаржитися Сцареві. Останній навіть не розуміє, чому він має перейматися проблемами холопів.
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29.07.2025 18:30 Ответить
Ось тут сирський повинен був вміщатися але йому пох...й!!! Це совкова звичка поводитися так!!! Далі нема про що розмовляти, а треба ********** цього зам комбрига, та й комбрига, а як це вже нехай самі ппридумають!!!
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29.07.2025 18:33 Ответить
Потім чекають.що черги будуть у воєнкомати...
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29.07.2025 18:38 Ответить
 
 