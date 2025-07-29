Герой Украины Пономаренко: После моего обращения 1-й танковый батальон расформировали, заместитель комбрига насмехается

После обращения героя Украины, танкиста Сергея Пономаренко к высшему военному командованию относительно расследования ситуации в 1-м танковом батальоне 3-й отдельной танковой Железной бригады батальон был расформирован. Однако ситуация не изменилась.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Что изменилось в бригаде со времени моего обращения? Батальон расформирован, на обращение депутата ВР есть формальная отписка, заместитель командира бригады насмехается и смеется над офицерами батальона и передает мне "привет", - отметил он.

Пономаренко добавил, что от Уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольги Решетиловой реакции на эту ситуацию до сих пор нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ТЦК избил мужчину в Кривом Роге, открыто уголовное производство, - полиция

Напомним, в начале июля офицеры 1-го танкового батальона 3-й танковой бригады просили расследовать избиение военнослужащих заместителем командира бригады. Также военные заявляли о подготовке к расформированию 1-го танкового батальона.

Пономаренко тогда рассказал, что к нему попало обращение офицеров Железной бригады к народному депутату, в котором военные просят инициировать служебное расследование по причине рукоприкладства заместителем командира бригады, которое командир бригады поддерживает и покрывает.