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Новини Розформування 1-го танкового батальйону
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Герой України Пономаренко: Після мого звернення 1-й танковий батальйон розформували, заступник комбрига насміхається

Сергій Пономаренко

Після звернення героя України, танкіста Сергія Пономаренка до вищого військового командування щодо розслідування ситуації у 1-му танковому батальйоні 3-ї окремої танкової Залізної бригади батальйон було розформовано. Однак ситуація не змінилася.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Що змінилось в бригаді з часу мого звернення? Батальйон розформовано, на звернення депутата ВР є формальна відписка, заступник командира бригади насміхається і глузує над офіцерами батальйону і передає мені "привіт", - зазначив він.

Пономаренко додав, що від Уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольги Решетилової реакції на цю ситуацію досі немає.

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Нагадаємо, на початку липня офіцери 1-го танкового батальйону 3-ї танкової бригади просили розслідувати побиття військовослужбовців заступником командира бригади. Також військові заявляли про підготовку до розформування 1-го танкового батальйону.

Пономаренко тоді розповів, що до нього потрапило звернення офіцерів Залізної бригади до народного депутата, в якому військові просять ініціювати службове розслідування з причини рукоприкладства заступником командира бригади, яке командир бригади підтримує і покриває.

Автор: 

побиття (978) військовослужбовці (4861) ЗСУ (7784) Сергій Пономаренко (1)


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Топ коментарі
+16
а чого ви очікуєте коли верховний головнокомандувач - Оманська Гнида
а головнокомандувач сирок з батьками на паРаші
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29.07.2025 18:18 Відповісти
+6
Теж мені, порівняли: заступника комбрига з якимось там Героєм України.
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29.07.2025 18:15 Відповісти
+6
Потужно- мотиваційно.👍💪
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29.07.2025 18:17 Відповісти
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Теж мені, порівняли: заступника комбрига з якимось там Героєм України.
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29.07.2025 18:15 Відповісти
Потужно- мотиваційно.👍💪
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29.07.2025 18:17 Відповісти
а чого ви очікуєте коли верховний головнокомандувач - Оманська Гнида
а головнокомандувач сирок з батьками на паРаші
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29.07.2025 18:18 Відповісти
Сирський у 60 років віджимається 100 разів і не планує йти у відставку - про це він заявив у інтерв'ю The Washington Post. Навіть після років роботи на вищих посадах, за його словами, йому найкомфортніше почуватися поруч із піхотою на передовій.
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29.07.2025 18:19 Відповісти
Відчувається, що йому постійно бракує часу. Тепер зрозуміло, на що він його витрачає.
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29.07.2025 18:25 Відповісти
І не второпає він , що віджимання розуму не добавляє
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29.07.2025 20:12 Відповісти
Просто, зеленський не в курсі...
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29.07.2025 18:24 Відповісти
Менш за все хотів би образити Героя, але йому було б легше жити, якби він розумів: що, власне, відбувається - в країні, в суспільстві. А відбулося відновлення Монархії зразка "як було до Ґеволюціі 1917 року": Сцарем, панами та кріпаками, тобто становою (сословною, кастовою) структурою суспільства. Кріпаки можуть скікі завгодно ображатися на панів та скаржитися Сцареві. Останній навіть не розуміє, чому він має перейматися проблемами холопів.
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29.07.2025 18:30 Відповісти
Ось тут сирський повинен був вміщатися але йому пох...й!!! Це совкова звичка поводитися так!!! Далі нема про що розмовляти, а треба ********** цього зам комбрига, та й комбрига, а як це вже нехай самі ппридумають!!!
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29.07.2025 18:33 Відповісти
Потім чекають.що черги будуть у воєнкомати...
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29.07.2025 18:38 Відповісти
Ці совкодрочери полковники з генералами розвалюють ЗСУ зсередини не гірше ніж кацапи ззовні.
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29.07.2025 18:44 Відповісти
Любимчики сырского уничтожают наиболее боеспособные части.
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29.07.2025 18:45 Відповісти
У вас є претензії до влади зрадників?
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29.07.2025 19:03 Відповісти
За це Сирського і цінять в офісі.
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29.07.2025 20:13 Відповісти
 
 