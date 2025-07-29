Герой України Пономаренко: Після мого звернення 1-й танковий батальйон розформували, заступник комбрига насміхається

Після звернення героя України, танкіста Сергія Пономаренка до вищого військового командування щодо розслідування ситуації у 1-му танковому батальйоні 3-ї окремої танкової Залізної бригади батальйон було розформовано. Однак ситуація не змінилася.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Що змінилось в бригаді з часу мого звернення? Батальйон розформовано, на звернення депутата ВР є формальна відписка, заступник командира бригади насміхається і глузує над офіцерами батальйону і передає мені "привіт", - зазначив він.

Пономаренко додав, що від Уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольги Решетилової реакції на цю ситуацію досі немає.

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Нагадаємо, на початку липня офіцери 1-го танкового батальйону 3-ї танкової бригади просили розслідувати побиття військовослужбовців заступником командира бригади. Також військові заявляли про підготовку до розформування 1-го танкового батальйону.

Пономаренко тоді розповів, що до нього потрапило звернення офіцерів Залізної бригади до народного депутата, в якому військові просять ініціювати службове розслідування з причини рукоприкладства заступником командира бригади, яке командир бригади підтримує і покриває.