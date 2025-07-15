Герой України танкіст Пономаренко: Нові командири 3-ї танкової бригади впроваджують нестатутні взаємовідносини, військові просять розслідувати побиття

Офіцери 1-го танкового батальйону 3-ї танкової бригади просять розслідувати побиття військовослужбовців заступником командира бригади. Також військові заявляють про підготовку до розформування 1-го танкового батальйону.

Про це у відеозверненні в соцмережі фейсбук повідомив герой України, танкіст заступник командира 9 батальйону 3-ї окремої танкової Залізної бригади Сергій Пономаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ті, хто бачили та чули мої інтерв'ю, знають, що я неодноразово порушував проблему командування Збройних сил України. І наразі ця проблема доторкнулася безпосередньо до того підрозділу, в якому я проходив службу - 1-му танковому батальйону 3-ї танкової Залізної бригади. У чому суть проблеми? Було призначено нового командира бригади і він із собою привів свого друга заступником. Це люди, які впроваджують у бригаді нестатутні взаємовідносини", - заявив військовий.

Пономаренко заявив, що до нього потрапило звернення офіцерів Залізної бригади до народного депутата, в якому військові просять ініціювати службове розслідування по причині рукоприкладства заступником командира бригади, яке командир бригади підтримує і покриває.

"Це жахливо, адже не може офіцер собі дозволити бити особовий склад і хвалитися відеозаписами на особистому телефоні, де він садить в ями, клітки, б'є військовослужбовців і хвалиться, що у нього для побиття є батіг. Це щось за межами реальності", - сказав Герой України.

Окрім цього, Пономаренко розповів про командирське рішення, яке, за його словами, "призведе до катастрофічних наслідків".

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"За словами офіцерів 3-ї танкової бригади, готується наказ на розформування 1-го танкового батальйону. Це найкраще укоплектований танковий батальйон у цій бригаді і готується наказ на його розформування, щоб поповнити 2-й і 3-й танкові батальйони, які значно гірше укомплектовані особовим складом так і технікою", - сказав військовий.

Він зазначив, що 50% особового складу 1-го танкового батальйону перебуває на службі від початку 2022 року. За його словами, ці військові пройшли фактично все "горнило війни" - від перших днів повномасштабного російського вторгнення до сьогоднішнього дня.

"Наразі злагоджені екіпажі і дуже збитий війною колектив хочуть розірвати задля укомплектування тих батальйонів, які вміють краще вихваляти, "дари носити"... Виникає питання, а де взяти час на бойове злагодження двох новостворених батальйонів? Говорю "новостворені", бо коли понад 30% особового складу прийде з іншого підрозділу, то їм знову необхідно буде проходити бойове злагодження. Це затрати по часу, фінансах, це велика втрата морально-бойового духу особового складу", - заявив військовий.

На тлі вищезгаданого Пономаренко звернувся до командування Збройних сил України та керівництва держави.

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"Розгляньте та дослідіть цю ситуацію, не дайте зруйнувати бойовий підрозділ, який за час війни захопив 4 російських танки. Це танкісти, які вривалися бойовими машинами і захоплювали техніку ворога, це хлопці, які жодного разу не відмовилися йти в бій. І сьогодні їх розформовують. Щоб що? Щоб комусь потішити своє самолюбство, щоб знищити бойовий підрозділ. Мені це дуже незрозуміло. Я впевнений, що якщо таке рішення буде підтримано, то більшість хлопців будуть самовільно залишати військову частину, тому що з такими командирати не будуть воювати", - заявив Пономаренко.

Військовий додав, що, за словами військовослужбовців, в бригаді є дуже багато підрозділів, які з моменту призначення нового комбрига ще жодного разу його не бачили.

"Він просто сидить у себе, в бункері умовному. І всі його рішення приймаються виключно під впливом заступника, який любить саджати в ями, в клітки і бити батогом військовослужбовців. Це яскравий приклад того, яким не має бути офіцер. Це яскравий приклад того, як не повинні прийматися рішення в ЗСУ. І якщо ти хочеш перемогти, а ми всі цього хочемо, то, напевно, час працювати не на власні амбіції, а на перемогу і ухвалювати рішення, які будуть корисними, а не які подобаються і тішать своє его", - підсумував військовий.

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