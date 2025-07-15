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Новини Побиття військових Розформування 1-го танкового батальйону
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Герой України танкіст Пономаренко: Нові командири 3-ї танкової бригади впроваджують нестатутні взаємовідносини, військові просять розслідувати побиття

Пономаренко

Офіцери 1-го танкового батальйону 3-ї танкової бригади просять розслідувати побиття військовослужбовців заступником командира бригади. Також військові заявляють про підготовку до розформування 1-го танкового батальйону.

Про це у відеозверненні в соцмережі фейсбук повідомив герой України, танкіст заступник командира 9 батальйону 3-ї окремої танкової Залізної бригади Сергій Пономаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ті, хто бачили та чули мої інтерв'ю, знають, що я неодноразово порушував проблему командування Збройних сил України. І наразі ця проблема доторкнулася безпосередньо до того підрозділу, в якому я проходив службу - 1-му танковому батальйону 3-ї танкової Залізної бригади. У чому суть проблеми? Було призначено нового командира бригади і він із собою привів свого друга заступником. Це люди, які впроваджують у бригаді нестатутні взаємовідносини", - заявив військовий.

Пономаренко заявив, що до нього потрапило звернення офіцерів Залізної бригади до народного депутата, в якому військові просять ініціювати службове розслідування по причині рукоприкладства заступником командира бригади, яке командир бригади підтримує і покриває.

"Це жахливо, адже не може офіцер собі дозволити бити особовий склад і хвалитися відеозаписами на особистому телефоні, де він садить в ями, клітки, б'є військовослужбовців і хвалиться, що у нього для побиття є батіг. Це щось за межами реальності", - сказав Герой України.

Окрім цього, Пономаренко розповів про командирське рішення, яке, за його словами, "призведе до катастрофічних наслідків".

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"За словами офіцерів 3-ї танкової бригади, готується наказ на розформування 1-го танкового батальйону. Це найкраще укоплектований танковий батальйон у цій бригаді і готується наказ на його розформування, щоб поповнити 2-й і 3-й танкові батальйони, які значно гірше укомплектовані особовим складом так і технікою", - сказав військовий.

Він зазначив, що 50% особового складу 1-го танкового батальйону перебуває на службі від початку 2022 року. За його словами, ці військові пройшли фактично все "горнило війни" - від перших днів повномасштабного російського вторгнення до сьогоднішнього дня.

"Наразі злагоджені екіпажі і дуже збитий війною колектив хочуть розірвати задля укомплектування тих батальйонів, які вміють краще вихваляти, "дари носити"... Виникає питання, а де взяти час на бойове злагодження двох новостворених батальйонів? Говорю "новостворені", бо коли понад 30% особового складу прийде з іншого підрозділу, то їм знову необхідно буде проходити бойове злагодження. Це затрати по часу, фінансах, це велика втрата морально-бойового духу особового складу", - заявив військовий.

На тлі вищезгаданого Пономаренко звернувся до командування Збройних сил України та керівництва держави.

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"Розгляньте та дослідіть цю ситуацію, не дайте зруйнувати бойовий підрозділ, який за час війни захопив 4 російських танки. Це танкісти, які вривалися бойовими машинами і захоплювали техніку ворога, це хлопці, які жодного разу не відмовилися йти в бій. І сьогодні їх розформовують. Щоб що? Щоб комусь потішити своє самолюбство, щоб знищити бойовий підрозділ. Мені це дуже незрозуміло. Я впевнений, що якщо таке рішення буде підтримано, то більшість хлопців будуть самовільно залишати військову частину, тому що з такими командирати не будуть воювати", - заявив Пономаренко.

Військовий додав, що, за словами військовослужбовців, в бригаді є дуже багато підрозділів, які з моменту призначення нового комбрига ще жодного разу його не бачили.

"Він просто сидить у себе, в бункері умовному. І всі його рішення приймаються виключно під впливом заступника, який любить саджати в ями, в клітки і бити батогом військовослужбовців. Це яскравий приклад того, яким не має бути офіцер. Це яскравий приклад того, як не повинні прийматися рішення в ЗСУ. І якщо ти хочеш перемогти, а ми всі цього хочемо, то, напевно, час працювати не на власні амбіції, а на перемогу і ухвалювати рішення, які будуть корисними, а не які подобаються і тішать своє его", - підсумував військовий.

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Автор: 

побиття (975) військовослужбовці (4850) Сергій Пономаренко (1)


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Топ коментарі
+36
Нічого дивного в цьому немає: командний склад ЗСУ, за рідким виключенням - це некомпетентні дегенерати, які в цивільному житті навіть прибиральником би не влаштувались. Нажаль історично так склалося, що тільки такі і йдуть в військові виші. Проблема актуальна з перших днів війни(2014 року в разі чого) і до сих пір вирішувати її нікому не цікаво.
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15.07.2025 00:29 Відповісти
+30
Очікуємо на розповіді в коментах про російське іпсо, сцикунів, долг родінє і бурятів...
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15.07.2025 01:01 Відповісти
+23
Раньше рядовые жаловались на подобное, а теперь и офицеры подключились. Зашибись верной дорогой идём. Кацапов уже переплюнули в данном вопросе или ещё не? Во Вьетнаме подобные траблы решались использованием методики типа "фреггинг".
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15.07.2025 00:43 Відповісти
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ось зєлічка призначить шмиголя й той візьме всі нестатутні відносини під особистий контроль.
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15.07.2025 00:23 Відповісти
Це якщо замкомбрига йому підсрачників не надає
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15.07.2025 09:05 Відповісти
Це мабуть крапля в морі...
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15.07.2025 00:25 Відповісти
Ніт. Це рідкий випадок за який командири відповідатимуть.
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15.07.2025 01:13 Відповісти
нажаль не відповідатимуть
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15.07.2025 01:18 Відповісти
А в якись момент ці істоти, командир і зам, стикнуться з тим, що навколо люди зі зброєю. Їх просто пристрелять, як скажених собак. Дивлячись на їх поведінку, можна зрозуміти, що вони довбойоби і просто, цього не розуміють
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15.07.2025 08:14 Відповісти
Президент- малорос, главком-расіянін, дідовщина в армії-прямий наслідок...
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15.07.2025 07:05 Відповісти
Дідівщину в підрозділах особисто президент та главком влаштовують?
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15.07.2025 08:10 Відповісти
Гівнокомандувач дозволяє.
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15.07.2025 08:45 Відповісти
Враховуючи що при Порошенко в зсу не було дідовщини, то так, зеля і сирок вводять дідовшину
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15.07.2025 08:47 Відповісти
Хто тобі таке нарозказував?
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15.07.2025 09:12 Відповісти
Так, особисто руками своїх підлеглих, за яких вони несуть відповідальність.
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15.07.2025 11:58 Відповісти
Тобто, підлеглі - а це звичайні українці - тупі барани. Які не розуміють, що можна, а що ні. Так?
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15.07.2025 13:10 Відповісти
Evgen Karpenko, так навіть Білецький у інтерв'ю сказав що "я не підтримую мордобой але....." - а розумні люди знають що все що сказано до але - немає значення.
Так що проблема насправді глибше ніж президент та главком..... хоча звісно "гниль починається з голови".
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15.07.2025 10:39 Відповісти
Кажуть- риба гниє з голови. Верховної...
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15.07.2025 12:44 Відповісти
Дивись, щоб ти разом зі своїм білецьким потім не вищали "а нас за що?".
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15.07.2025 13:11 Відповісти
Стицько ти дурнуватий. Білецький не мій.
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15.07.2025 14:14 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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15.07.2025 11:57 Відповісти
Це він , ця гніда мотивує таким чином українців воювати - батогом?
Для його підлеглих кращий варіант -завалити цього п#дара.
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15.07.2025 00:25 Відповісти
Нехай порадяться з містером Кольтом. Він усіх зрівняв з правами.....
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15.07.2025 06:38 Відповісти
Нічого дивного в цьому немає: командний склад ЗСУ, за рідким виключенням - це некомпетентні дегенерати, які в цивільному житті навіть прибиральником би не влаштувались. Нажаль історично так склалося, що тільки такі і йдуть в військові виші. Проблема актуальна з перших днів війни(2014 року в разі чого) і до сих пір вирішувати її нікому не цікаво.
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15.07.2025 00:29 Відповісти
А який результат ти хотів мати в суспільстві, де 33 роки активно культивується поняття, що військовий - це лошара і нездара, який не зміг знайти себе на "гражданці"? І з початком війни, фактично, нічого не змінилось. Навпаки, після прийняття закону, який перетворив простого солдата на раба, стало ще гірше.
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15.07.2025 08:17 Відповісти
Це культивується не на пустому місці. Ракетою по Броварах, катастрофа в Скнилові, а моє найулюбленіше - стадний забіг-2014 доблесної армії в Криму. Так що єсть, єсть питання.
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15.07.2025 11:00 Відповісти
Чергова дуже "мотиваційна" історія для підняття настрою коли запихатимуть до буса вперед ногами.
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15.07.2025 00:35 Відповісти
Раньше рядовые жаловались на подобное, а теперь и офицеры подключились. Зашибись верной дорогой идём. Кацапов уже переплюнули в данном вопросе или ещё не? Во Вьетнаме подобные траблы решались использованием методики типа "фреггинг".
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15.07.2025 00:43 Відповісти
Хто би говорив би, от тільки не ти кацапп.Ти кацапюра закрив би сій смердючий їпальнік.
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15.07.2025 04:44 Відповісти
Розповідали з-за кордону:" Люди з Іраку, Сирії, Судану і Руанди ввічливі, толерантні і доброзичливі." Напиши міністру Чернишову,що займатись поверненням біженців- марна справа; нехай сидить в міністерстві і краде.
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15.07.2025 06:08 Відповісти
Навзаєм.
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15.07.2025 12:16 Відповісти
що ти мелеш! правда очі коле! нащо ярлики навішувать, якщо тобі щось не сподобалось!
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15.07.2025 12:38 Відповісти
Очікуємо на розповіді в коментах про російське іпсо, сцикунів, долг родінє і бурятів...
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15.07.2025 01:01 Відповісти
Типовий Пан офіцер-дворянін, та холопи-кріпаки, сцарська імператорська армія дореволюційного зразка. "Нижчим чинам та собакам вхід заборонено". За віру, царя та отєчєство - нічого не нагадує?
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15.07.2025 01:02 Відповісти
Полковник Іван Лисенко - новий комбриг. Країна мусить знати героїв. Ну, й те, що 3-тя танкова - це квота особисто Сирського. Він туди призначає.
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15.07.2025 01:32 Відповісти
я знаю, де таких готових замкомбригів як гівна за банєю. Тількі треба хоча би штук тридцять слів навчити українською мовою.
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15.07.2025 02:48 Відповісти
Із прихожом Сирського совок в армії став процвітати, в той час як при Залужному боротьба із совкос була досить ефективною.
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15.07.2025 03:40 Відповісти
Не смеши мои ботинки....нашли блд кумира ....
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15.07.2025 05:24 Відповісти
Помовч, кацапе
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15.07.2025 06:03 Відповісти
Ех, зеленський тільки хотів прилягти, а тут доведеться, всю ніч розбиратись з танкістами...
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15.07.2025 06:07 Відповісти
Якщо безтолкове чмо, яке називає себе верховним головкомом "рулить" країною та ЗСУ, то які можуть бути його підлеглі. Звичайно, за рідкісним виключенням. І так буде до тих пір, доки ього обкуреного мудака не приберуть.
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15.07.2025 07:22 Відповісти
І що станеться? Раптом зміниться суспільство, частиною і відображенням якого і є армія? Не неси маячні.
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15.07.2025 08:24 Відповісти
Не будь коміком, не перекладай відповідальність конкретного президента на абстрактних людей з суспільства.
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15.07.2025 12:00 Відповісти
Зате б'ють на "щирій українській мові". Все, як мріють борцуни з Конституцією України. Вони мріють бити людей, які використовують в побуті російську мову. А "гаспада ахвіцєри" з 3-ї танкової бригади б'ють тих, хто розмовляє українською мовою.

Місцеві відомі персонажі традиційно обійдуть тему стороною
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15.07.2025 08:05 Відповісти
В новині десь згадується про мову?
Чи обов'язково треба по методичці відпрацювати?
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15.07.2025 12:30 Відповісти
Та не дають мені "методички". Просто легковажних громадян цькують на всіх і вся. І в тому числі, хто так чи інакше використовує російську мову. Але ворог добре мімікрує під патріота
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15.07.2025 13:17 Відповісти
Вони мріють бити людей, які використовують в побуті російську мову.
Хіба це не з методики?
А може це справді ваші переконання? Чи мімікрування під когось?
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15.07.2025 14:04 Відповісти
шмигаль прийде - поРЯДОК наведе
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15.07.2025 08:19 Відповісти
Закон чітко говорить , що командир цар і бог , а солдат бидло , він повинен виконувати найбезглуздіші команди і не може відмовитись. Отакі правила в нашій армії , тому таке і процвітає .
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15.07.2025 08:35 Відповісти
Як можуть впроваджувати новоприбулі командири-нестатутні відносини,коли знають,що у кожного військового під час війни є при собі стрілецька зброя,гранати?
Не думають про наслідки?
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15.07.2025 08:40 Відповісти
Судя по тому что никто ничего не делает то там некого бояться
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15.07.2025 10:19 Відповісти
Брат з 22-го на війні,якось у відпуску сказав про нестатутні: та яке,аби вий.бувались,кожен при собі має автомат-кулемет,гранати.Хз.
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15.07.2025 11:02 Відповісти
Не статутні відносини - злочин. Треба притягнути до відповідальності. Крапка. Про створення нових батальонів....Звісно немає бажання переформування ..АЛЕ хто тоді,окрім ветеранів, навчить "молодих" та необстріляних?? Тік Ток??
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15.07.2025 09:01 Відповісти
Что он сопли жует, яиц нет сказать прямо что это саботаж и гос измена тех кто назначил этих клоунов на руководящие должности? Я муму... попрошу муму.... высшее командование муму..... расследовать муму. Интересно, не высшее ли командование туда их назначили, или они там такие тупые не в курсе что делают? Их в клетки сажают, а они просят до пола кланяются царя расследовать, цирк. Раньше хоть честь какая-то была у офицеров...
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15.07.2025 10:20 Відповісти
у зеленій країні мрії такі "нові командири 3-ї танкової бригади" для офісу недодиктатора Зєлі Підєрмачного будуть на вагу золота...
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15.07.2025 10:22 Відповісти
Добре, Пономаренко написав у Цензор. А у ВСП не пробовав звернутися, ну там, прокурватуру якусь, до старшого начальника, на "гарячу лінію", не пробував зібрати загальні збори, сержантські, офіцерські хоча б у підрозділі?
Чи усе так безнадійно?
Така х.ня ПОВИННА стати гласним фактом у військовій частині.
... А на Цензорі ця новина побуде тиждень, і про неї забудуть.
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15.07.2025 11:09 Відповісти
І ще. Командир бригади не має повноважень на розформування батальйону.
Роти, взводу - так.
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15.07.2025 11:12 Відповісти
правильно зробив, це розголос
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15.07.2025 12:41 Відповісти
"Не може такого бути!😱
Тільки орки бють підлеглих, китають у яму, роздягають, об*цикають,
в зсу такого бути не може!
хто мені не вірить - увімкініть телевізор."
Давайте поставим головнокомандувачем руцкого і будемо дивуватись руцким порядкам що він наводить
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15.07.2025 11:16 Відповісти
А прізвища у цих команирів є? Чи слабо назвати і Герою і Цензору.
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15.07.2025 12:53 Відповісти
Які проблеми зі знущаннями можуть бути, коли у тебе є власна зброя?
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15.07.2025 13:21 Відповісти
 
 