Побиття військового у Гідропарку: четверо підлітків перебуватимуть під домашнім арештом

Дніпровський районний суд Києва 24 квітня обрав запобіжний захід чотирьом підлітків, які обвинувачуються у побитті військовослужбовця у столичному Гідропарку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, троє 17-річних хлопців перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом, а 15-річний — під нічним до 19 червня 2025 року, з 20:00 до 06:00. Запобіжні заходи їм обирали окремо.

Прокурор у справі всім чотирьом підозрюваним зачитував одні й ті ж ризики:

Ризик переховування від слідства; Знищення документів; Вплив на потерпілого та свідків; Продовження вчинення аналогічних злочинів.

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Також підставою тримання під домашнім арештом, прокурор назвав й те, що жоден із хлопців неодружений та не має офіційної роботи, тож, за словами прокурора, не мають стримуючих факторів від переховування.

Водночас адвокати хлопців клопотали про більш м’які запобіжні заходи: хтось просив нічний домашній арешт, а хтось — взяти під особисте зобов’язання.

За версією адвокатки одного з підозрюваних, бійку спровокував сам військовослужбовець. У справі йдеться, що за свідченнями очевидців, того дня він був в одному із закладів у столичному Гідропарку. Звідти, стверджують, вийшов напідпитку та голосно лаявся, цим і спровокував конфлікт.

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Військовослужбовця Максима Пархоменка, який фігурує на відео з побиттям, на судовому засіданні не було.

Однак видання поспілкувалось із ним окремо, щоб отримати його коментар щодо події. Про обставини, що спричинили бійку, Пархоменко говорити відмовився.

За його словами, кілька днів він провів у лікарні, однак зараз почувається добре, утім має кілька синців. Також військовослужбовець повідомив, що вже покинув Київ, повернувся до своєї військової частини й розпочав виконання обов’язків.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що група підлітків побила військового у Києві.

Чотирьом підліткам, які побили військового у Гідропарку в Києві, повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.2 ст.296 КК України).