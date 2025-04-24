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Новини Побиття військового в Києві
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Побиття військового у Гідропарку: четверо підлітків перебуватимуть під домашнім арештом

У Києві обрали запобіжний захід 4 підліткам, яких звинувачують у побитті військового у Гідропарку
Фото: Суспільне Київ/Дар’я Нематіан Золбін

Дніпровський районний суд Києва 24 квітня обрав запобіжний захід чотирьом підлітків, які обвинувачуються у побитті військовослужбовця у столичному Гідропарку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, троє 17-річних хлопців перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом, а 15-річний — під нічним до 19 червня 2025 року, з 20:00 до 06:00. Запобіжні заходи їм обирали окремо.

Прокурор у справі всім чотирьом підозрюваним зачитував одні й ті ж ризики:

  1. Ризик переховування від слідства;
  2. Знищення документів;
  3. Вплив на потерпілого та свідків;
  4. Продовження вчинення аналогічних злочинів.

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Також підставою тримання під домашнім арештом, прокурор назвав й те, що жоден із хлопців неодружений та не має офіційної роботи, тож, за словами прокурора, не мають стримуючих факторів від переховування.

Водночас адвокати хлопців клопотали про більш м’які запобіжні заходи: хтось просив нічний домашній арешт, а хтось — взяти під особисте зобов’язання.

За версією адвокатки одного з підозрюваних, бійку спровокував сам військовослужбовець. У справі йдеться, що за свідченнями очевидців, того дня він був в одному із закладів у столичному Гідропарку. Звідти, стверджують, вийшов напідпитку та голосно лаявся, цим і спровокував конфлікт.

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Військовослужбовця Максима Пархоменка, який фігурує на відео з побиттям, на судовому засіданні не було.

Однак видання поспілкувалось із ним окремо, щоб отримати його коментар щодо події. Про обставини, що спричинили бійку, Пархоменко говорити відмовився.

За його словами, кілька днів він провів у лікарні, однак зараз почувається добре, утім має кілька синців. Також військовослужбовець повідомив, що вже покинув Київ, повернувся до своєї військової частини й розпочав виконання обов’язків.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що група підлітків побила військового у Києві.

Чотирьом підліткам, які побили військового у Гідропарку в Києві, повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.2 ст.296 КК України).

Автор: 

побиття (937) Київ (19490) підлітки (407) суд (11684) військовослужбовці (4756) запобіжний захід (489)


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Топ коментарі
+17
Відправте ціх утирків, разом з їх утирками татусями, до той військовой частини заввдки солдат якого вони, зграя тупих *********, побили. Хочаб на квартал.
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24.04.2025 18:58
+12
С каких это пор таких шакалов сажают под домашний арест? Или опять, как обычно, отпрыски своих?
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24.04.2025 19:00
+9
ноги переламати і потім хай сидять виродки де заманеться .
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24.04.2025 18:57
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24.04.2025 18:53 Відповісти
неповадно що? пити матюкатись і доколупуватись до підлітків?

він на суд не зявився чому? як думаєте?

я б прийшов
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24.04.2025 19:10 Відповісти
ноги переламати і потім хай сидять виродки де заманеться .
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24.04.2025 18:57 Відповісти
Це негуманно та не принесе жодної користі, краще їх направити на розмінування!
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24.04.2025 19:06 Відповісти
Ноги ледь не переламали бухому в хлам тілу з автоматом в Ка'мянському - ноги у тіла, наче, вціліли, а от з ноги в голову йому натовкли нормально. Бухаєш - зніми форму, їдеш у відпустку - здавай автоматичну зброю і ніколи не вирішуй конфлікти "по синій педалі". Бо одного разу можна випадково когось застрелити і натрапити далеко не на підлітків
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24.04.2025 19:26 Відповісти
Так іди в окоп, умник
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24.04.2025 19:32 Відповісти
Відправте ціх утирків, разом з їх утирками татусями, до той військовой частини заввдки солдат якого вони, зграя тупих *********, побили. Хочаб на квартал.
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24.04.2025 18:58 Відповісти
татусі скоріш за все якісь менти с бу або прокурорські . так що не той випадок
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24.04.2025 19:36 Відповісти
Діти прокурорських і навіть ментів не зависають в ригаловках у Гідріку)))
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24.04.2025 21:14 Відповісти
Не зависають, вони туди їздять калічити людей. Це такі розваги у багатєньких буратін.
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24.04.2025 21:30 Відповісти
С каких это пор таких шакалов сажают под домашний арест? Или опять, как обычно, отпрыски своих?
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24.04.2025 19:00 Відповісти
Тобто, санаторні умови для виродків?!!!
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24.04.2025 19:03 Відповісти
Перебравший оковитої військовослужбовець посварився з малолітніми відморозками, яким все одно кого бити. Ось і результат.
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24.04.2025 19:07 Відповісти
Ви пропонуєте переломати ********* руки-ноги?
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24.04.2025 19:26 Відповісти
Вже пізно. Треба було в процесі.
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24.04.2025 20:03 Відповісти
бо влада завжди вимагає від армії пожертви а коли треба чимось пожертвувати заради армії то відразу починається жлобство.
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24.04.2025 19:09 Відповісти
Надіюся в діточок не порушиться психічне здоров'я бо вони такі ніжні.
До речі, що з тими алконафтами які слухають кацапські пісні та бухають в громадському місті?
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24.04.2025 19:09 Відповісти
Цікаві коментарі... Тобто, причини конфлікту не названі... Бо, мабуть, не дуже "патріотична" картинка вимальовується... А от на днях один бухий в халам військовий ледь дітей не постріляв з автомата Калашнікова, інший - взяв в заручники водія... І.... Майже ніякої реакції.... Ах, ну це ж норма: як одягнув форму - можна бухати/стрілятми/бити кого завгодно... Я ж забув...
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24.04.2025 19:17 Відповісти
Руські зольдатен тобі заходять краще, ждун.
Ждьош освободітєлєй, так?
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24.04.2025 19:19 Відповісти
ІДІОТ, мля!
Приїхав в відпустку, зібрався відпочивати - зніми піксель.
Не шарься бухим по Гідропарку.
Не шарься бухим по нічному вокзалу.
Не шарься бухим де завгодно.
Шо за народ...
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24.04.2025 19:18 Відповісти
Але завжди винні прокурори, а адвокати душечки, святі люди які рятують за шалене бабло всяких покидьків!
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24.04.2025 19:48 Відповісти
І все???? Прочто домашній арешт??? Ви насправді????
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24.04.2025 19:55 Відповісти
На нарах з клопами їм треба перебувати!
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24.04.2025 20:00 Відповісти
З метою виховання їх повинні були утримувати в СІЗО.
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24.04.2025 20:06 Відповісти
Мені не дає спокою така річ. План внутрішньої стійкості України за зєлєнскім. Особливо оті два пунктики з потужногеніального плану про ніщо. "Політика героїв" та "Людський капітал". Обидва пункти працюють в Україні дуже потужно, як про це "мріяв" Віслючок під тихим мирним небом Києва у зоряну ніч. Але ... НАВПАКИ. Дивно чи не так ?
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24.04.2025 20:11 Відповісти
Цього військовому требабуло дати 20 діб гарнізонної гауптвахти, а вчинки хлопців, це легкі тілесні ушкодження за які належить 800 грн. штрафу.
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24.04.2025 20:34 Відповісти
Якщо вони бухають у Гідріку в 17 років, то це не хлопці, а БИДЛО малолітнє! А бидло треба карати по-максимуму!
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24.04.2025 21:18 Відповісти
У військовій формі набухатися, лаятися в громадському місці і затіяти бійку з неповнолітніми -це не бидло?
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24.04.2025 21:39 Відповісти
І як вони "нещасні "витримають таке покарання.
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24.04.2025 21:20 Відповісти
Люди ви нормальні? Зграє підлітків побила військового (людину). Хочете, щоб з вашими рідними таке трапилося, коли чотири під.. ра відмудохали вашу близьку людину? Не можу зрозуміти співчуття до ціх потвор, яких важко назвати людьми. Можна ж один на один, лежачого не б'ють це вже не працює?
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24.04.2025 21:33 Відповісти
Судячи зі статті, уникнути проблеми військовому було достатньо просто - не потрібно було напиватися і чіплятися до підлітків. А відносно дуелі на кулаках 40річного мужика і 17 річного підлітка - ви це серйозно? В часи моєї молодості подібна пропозиція для мужика була ще більш зашкварною, ніж добиття ногами лежачого.
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24.04.2025 21:43 Відповісти
Звідки ви це все взяли? Ви пили з ним?
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24.04.2025 21:52 Відповісти
"За версією адвокатки одного з підозрюваних, бійку спровокував сам військовослужбовець. У справі йдеться, що за свідченнями очевидців, того дня він був в одному із закладів у столичному Гідропарку. Звідти, стверджують, вийшов напідпитку та голосно лаявся, цим і спровокував конфлікт. Джерело: https://censor.net/ua/n3548644"

видання поспілкувалось із ним окремо, щоб отримати його коментар щодо події. Про обставини, що спричинили бійку, Пархоменко говорити відмовився. Джерело: https://censor.net/ua/n3548644
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24.04.2025 21:53 Відповісти
Якби я пив з ним, то цієї ситуації не виникло б в принципі. Я не п'ю у генделиках, де наливають підліткам, і маю достатньо коштів, щоб зняти при потребі товаришу номер у готелі.
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24.04.2025 21:57 Відповісти
Тебе важко назвати адекватним, якщо ти оправдовуєш групове побиття нетверезої людини в військовій формі. Ти просто жалюгідне ЧМО. Іди нах.
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24.04.2025 22:11 Відповісти
Я дивлюсь на зміст, а не на форму. Якщо п'яне бидло не вміє вести себе в рамках і заслуговує ляща, то воно його отримає навіть від малоліток. А якщо почне прикриватись формою і натрапить на того, хто носив цю форму з честю, що ще й зуби свої буде збирати по Гідропарку.

- Ти просто жалюгідне ЧМО. Іди нах.

Судячи з багатого словникового запасу і міцної аргументації, ти таке саме алко-бидло, і скоріш за все вже не раз відмудохане з тієї ж причини.
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25.04.2025 00:16 Відповісти
Який нахрен домашній арешт, їх потопити у відрі води і прикопати десь на узбіччі дороги
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24.04.2025 21:34 Відповісти
Соціологи кажуть, що люди, пропонуючі в інтернетах подібні методи розправи, як правило очікують, що це хтось виконає за них, оскільки самі власноруч не здатні втопити навіть кошеня.
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24.04.2025 21:46 Відповісти
А в житті навпаки... хочеш щоб не зловили - зроби сам.
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24.04.2025 21:53 Відповісти
Що саме навпаки? Те що самі грізні і жорстокі інтернетні воєни свєти в реальному житті виявляються або прищавими підлітками з гусячими шиями, або пузато-лисуватими скуфами, котрі навіть муху не здані образити без настання гіпертонічного кризу, це навіть не гіпотеза, а неодноразово доведенний мем. Ті, хто здатен і має бажання щось зробити - роблять це мовчки, а не верещать на весь інтернет.
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24.04.2025 22:10 Відповісти
От і я про це...
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24.04.2025 22:15 Відповісти
Домашній арешт - дуже потужне покарання !
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24.04.2025 22:25 Відповісти
 
 