Избиение военного в Гидропарке: четверо подростков будут находиться под домашним арестом

Днепровский районный суд Киева 24 апреля избрал меру пресечения четырем подросткам, которые обвиняются в избиении военнослужащего в столичном Гидропарке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Так, трое 17-летних парней будут находиться под круглосуточным домашним арестом, а 15-летний - под ночным до 19 июня 2025 года, с 20:00 до 06:00. Меры пресечения им избирали отдельно.

Прокурор по делу всем четырем подозреваемым зачитывал одни и те же риски:

Риск сокрытия от следствия; Уничтожение документов; Влияние на потерпевшего и свидетелей; Продолжение совершения аналогичных преступлений.

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Также основанием содержания под домашним арестом, прокурор назвал и то, что ни один из ребят не женат и не имеет официальной работы, поэтому, по словам прокурора, не имеюе сдерживающих факторов от побега.

В то же время адвокаты ребят ходатайствовали о более мягких мерах пресечения: кто-то просил ночной домашний арест, а кто-то - взять под личное обязательство.

По версии адвоката одного из подозреваемых, драку спровоцировал сам военнослужащий. В деле говорится, что по свидетельствам очевидцев, в тот день он был в одном из заведений в столичном Гидропарке. Оттуда, утверждают, вышел навеселе и громко ругался, этим и спровоцировал конфликт.

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Военнослужащего Максима Пархоменко, который фигурирует на видео с избиением, на судебном заседании не было.

Однако издание пообщалось с ним отдельно, чтобы получить его комментарий относительно события. Об обстоятельствах, повлекших драку, Пархоменко говорить отказался.

По его словам, несколько дней он провел в больнице, однако сейчас чувствует себя хорошо, впрочем имеет несколько синяков. Также военнослужащий сообщил, что уже покинул Киев, вернулся в свою воинскую часть и приступил к выполнению обязанностей.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что группа подростков избила военного в Киеве.

Четырем подросткам, которые избили военного в Гидропарке в Киеве, сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.296 УК Украины).