Избиение военного в Гидропарке: четверо подростков будут находиться под домашним арестом
Днепровский районный суд Киева 24 апреля избрал меру пресечения четырем подросткам, которые обвиняются в избиении военнослужащего в столичном Гидропарке.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Так, трое 17-летних парней будут находиться под круглосуточным домашним арестом, а 15-летний - под ночным до 19 июня 2025 года, с 20:00 до 06:00. Меры пресечения им избирали отдельно.
Прокурор по делу всем четырем подозреваемым зачитывал одни и те же риски:
- Риск сокрытия от следствия;
- Уничтожение документов;
- Влияние на потерпевшего и свидетелей;
- Продолжение совершения аналогичных преступлений.
Также основанием содержания под домашним арестом, прокурор назвал и то, что ни один из ребят не женат и не имеет официальной работы, поэтому, по словам прокурора, не имеюе сдерживающих факторов от побега.
В то же время адвокаты ребят ходатайствовали о более мягких мерах пресечения: кто-то просил ночной домашний арест, а кто-то - взять под личное обязательство.
По версии адвоката одного из подозреваемых, драку спровоцировал сам военнослужащий. В деле говорится, что по свидетельствам очевидцев, в тот день он был в одном из заведений в столичном Гидропарке. Оттуда, утверждают, вышел навеселе и громко ругался, этим и спровоцировал конфликт.
Военнослужащего Максима Пархоменко, который фигурирует на видео с избиением, на судебном заседании не было.
Однако издание пообщалось с ним отдельно, чтобы получить его комментарий относительно события. Об обстоятельствах, повлекших драку, Пархоменко говорить отказался.
По его словам, несколько дней он провел в больнице, однако сейчас чувствует себя хорошо, впрочем имеет несколько синяков. Также военнослужащий сообщил, что уже покинул Киев, вернулся в свою воинскую часть и приступил к выполнению обязанностей.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что группа подростков избила военного в Киеве.
Четырем подросткам, которые избили военного в Гидропарке в Киеве, сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.296 УК Украины).
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він на суд не зявився чому? як думаєте?
я б прийшов
До речі, що з тими алконафтами які слухають кацапські пісні та бухають в громадському місті?
Ждьош освободітєлєй, так?
Приїхав в відпустку, зібрався відпочивати - зніми піксель.
Не шарься бухим по Гідропарку.
Не шарься бухим по нічному вокзалу.
Не шарься бухим де завгодно.
Шо за народ...
видання поспілкувалось із ним окремо, щоб отримати його коментар щодо події. Про обставини, що спричинили бійку, Пархоменко говорити відмовився. Джерело: https://censor.net/ua/n3548644
- Ти просто жалюгідне ЧМО. Іди нах.
Судячи з багатого словникового запасу і міцної аргументації, ти таке саме алко-бидло, і скоріш за все вже не раз відмудохане з тієї ж причини.