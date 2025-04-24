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Новости Избиение военного в Киеве
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Избиение военного в Гидропарке: четверо подростков будут находиться под домашним арестом

В Киеве избрали меру пресечения 4 подросткам, которых обвиняют в избиении военного в Гидропарке
Фото: Суспільне Київ/Дар’я Нематіан Золбін

Днепровский районный суд Киева 24 апреля избрал меру пресечения четырем подросткам, которые обвиняются в избиении военнослужащего в столичном Гидропарке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Так, трое 17-летних парней будут находиться под круглосуточным домашним арестом, а 15-летний - под ночным до 19 июня 2025 года, с 20:00 до 06:00. Меры пресечения им избирали отдельно.

Прокурор по делу всем четырем подозреваемым зачитывал одни и те же риски:

  1. Риск сокрытия от следствия;
  2. Уничтожение документов;
  3. Влияние на потерпевшего и свидетелей;
  4. Продолжение совершения аналогичных преступлений.

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Также основанием содержания под домашним арестом, прокурор назвал и то, что ни один из ребят не женат и не имеет официальной работы, поэтому, по словам прокурора, не имеюе сдерживающих факторов от побега.

В то же время адвокаты ребят ходатайствовали о более мягких мерах пресечения: кто-то просил ночной домашний арест, а кто-то - взять под личное обязательство.

По версии адвоката одного из подозреваемых, драку спровоцировал сам военнослужащий. В деле говорится, что по свидетельствам очевидцев, в тот день он был в одном из заведений в столичном Гидропарке. Оттуда, утверждают, вышел навеселе и громко ругался, этим и спровоцировал конфликт.

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Военнослужащего Максима Пархоменко, который фигурирует на видео с избиением, на судебном заседании не было.

Однако издание пообщалось с ним отдельно, чтобы получить его комментарий относительно события. Об обстоятельствах, повлекших драку, Пархоменко говорить отказался.

По его словам, несколько дней он провел в больнице, однако сейчас чувствует себя хорошо, впрочем имеет несколько синяков. Также военнослужащий сообщил, что уже покинул Киев, вернулся в свою воинскую часть и приступил к выполнению обязанностей.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что группа подростков избила военного в Киеве.

Четырем подросткам, которые избили военного в Гидропарке в Киеве, сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.296 УК Украины).

Автор: 

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Топ комментарии
+17
Відправте ціх утирків, разом з їх утирками татусями, до той військовой частини заввдки солдат якого вони, зграя тупих *********, побили. Хочаб на квартал.
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24.04.2025 18:58
+12
С каких это пор таких шакалов сажают под домашний арест? Или опять, как обычно, отпрыски своих?
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24.04.2025 19:00
+9
ноги переламати і потім хай сидять виродки де заманеться .
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24.04.2025 18:57
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Наказать так, что бы другим не повадно было.
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24.04.2025 18:53 Ответить
неповадно що? пити матюкатись і доколупуватись до підлітків?

він на суд не зявився чому? як думаєте?

я б прийшов
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24.04.2025 19:10 Ответить
ноги переламати і потім хай сидять виродки де заманеться .
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24.04.2025 18:57 Ответить
Це негуманно та не принесе жодної користі, краще їх направити на розмінування!
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24.04.2025 19:06 Ответить
Ноги ледь не переламали бухому в хлам тілу з автоматом в Ка'мянському - ноги у тіла, наче, вціліли, а от з ноги в голову йому натовкли нормально. Бухаєш - зніми форму, їдеш у відпустку - здавай автоматичну зброю і ніколи не вирішуй конфлікти "по синій педалі". Бо одного разу можна випадково когось застрелити і натрапити далеко не на підлітків
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24.04.2025 19:26 Ответить
Так іди в окоп, умник
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24.04.2025 19:32 Ответить
Відправте ціх утирків, разом з їх утирками татусями, до той військовой частини заввдки солдат якого вони, зграя тупих *********, побили. Хочаб на квартал.
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24.04.2025 18:58 Ответить
татусі скоріш за все якісь менти с бу або прокурорські . так що не той випадок
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24.04.2025 19:36 Ответить
Діти прокурорських і навіть ментів не зависають в ригаловках у Гідріку)))
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24.04.2025 21:14 Ответить
Не зависають, вони туди їздять калічити людей. Це такі розваги у багатєньких буратін.
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24.04.2025 21:30 Ответить
С каких это пор таких шакалов сажают под домашний арест? Или опять, как обычно, отпрыски своих?
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24.04.2025 19:00 Ответить
Тобто, санаторні умови для виродків?!!!
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24.04.2025 19:03 Ответить
Перебравший оковитої військовослужбовець посварився з малолітніми відморозками, яким все одно кого бити. Ось і результат.
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24.04.2025 19:07 Ответить
Ви пропонуєте переломати ********* руки-ноги?
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24.04.2025 19:26 Ответить
Вже пізно. Треба було в процесі.
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24.04.2025 20:03 Ответить
бо влада завжди вимагає від армії пожертви а коли треба чимось пожертвувати заради армії то відразу починається жлобство.
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24.04.2025 19:09 Ответить
Надіюся в діточок не порушиться психічне здоров'я бо вони такі ніжні.
До речі, що з тими алконафтами які слухають кацапські пісні та бухають в громадському місті?
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24.04.2025 19:09 Ответить
Цікаві коментарі... Тобто, причини конфлікту не названі... Бо, мабуть, не дуже "патріотична" картинка вимальовується... А от на днях один бухий в халам військовий ледь дітей не постріляв з автомата Калашнікова, інший - взяв в заручники водія... І.... Майже ніякої реакції.... Ах, ну це ж норма: як одягнув форму - можна бухати/стрілятми/бити кого завгодно... Я ж забув...
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24.04.2025 19:17 Ответить
Руські зольдатен тобі заходять краще, ждун.
Ждьош освободітєлєй, так?
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24.04.2025 19:19 Ответить
ІДІОТ, мля!
Приїхав в відпустку, зібрався відпочивати - зніми піксель.
Не шарься бухим по Гідропарку.
Не шарься бухим по нічному вокзалу.
Не шарься бухим де завгодно.
Шо за народ...
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24.04.2025 19:18 Ответить
Але завжди винні прокурори, а адвокати душечки, святі люди які рятують за шалене бабло всяких покидьків!
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24.04.2025 19:48 Ответить
І все???? Прочто домашній арешт??? Ви насправді????
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24.04.2025 19:55 Ответить
На нарах з клопами їм треба перебувати!
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24.04.2025 20:00 Ответить
З метою виховання їх повинні були утримувати в СІЗО.
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24.04.2025 20:06 Ответить
Мені не дає спокою така річ. План внутрішньої стійкості України за зєлєнскім. Особливо оті два пунктики з потужногеніального плану про ніщо. "Політика героїв" та "Людський капітал". Обидва пункти працюють в Україні дуже потужно, як про це "мріяв" Віслючок під тихим мирним небом Києва у зоряну ніч. Але ... НАВПАКИ. Дивно чи не так ?
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24.04.2025 20:11 Ответить
Цього військовому требабуло дати 20 діб гарнізонної гауптвахти, а вчинки хлопців, це легкі тілесні ушкодження за які належить 800 грн. штрафу.
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24.04.2025 20:34 Ответить
Якщо вони бухають у Гідріку в 17 років, то це не хлопці, а БИДЛО малолітнє! А бидло треба карати по-максимуму!
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24.04.2025 21:18 Ответить
У військовій формі набухатися, лаятися в громадському місці і затіяти бійку з неповнолітніми -це не бидло?
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24.04.2025 21:39 Ответить
І як вони "нещасні "витримають таке покарання.
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24.04.2025 21:20 Ответить
Люди ви нормальні? Зграє підлітків побила військового (людину). Хочете, щоб з вашими рідними таке трапилося, коли чотири під.. ра відмудохали вашу близьку людину? Не можу зрозуміти співчуття до ціх потвор, яких важко назвати людьми. Можна ж один на один, лежачого не б'ють це вже не працює?
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24.04.2025 21:33 Ответить
Судячи зі статті, уникнути проблеми військовому було достатньо просто - не потрібно було напиватися і чіплятися до підлітків. А відносно дуелі на кулаках 40річного мужика і 17 річного підлітка - ви це серйозно? В часи моєї молодості подібна пропозиція для мужика була ще більш зашкварною, ніж добиття ногами лежачого.
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24.04.2025 21:43 Ответить
Звідки ви це все взяли? Ви пили з ним?
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24.04.2025 21:52 Ответить
"За версією адвокатки одного з підозрюваних, бійку спровокував сам військовослужбовець. У справі йдеться, що за свідченнями очевидців, того дня він був в одному із закладів у столичному Гідропарку. Звідти, стверджують, вийшов напідпитку та голосно лаявся, цим і спровокував конфлікт. Джерело: https://censor.net/ua/n3548644"

видання поспілкувалось із ним окремо, щоб отримати його коментар щодо події. Про обставини, що спричинили бійку, Пархоменко говорити відмовився. Джерело: https://censor.net/ua/n3548644
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24.04.2025 21:53 Ответить
Якби я пив з ним, то цієї ситуації не виникло б в принципі. Я не п'ю у генделиках, де наливають підліткам, і маю достатньо коштів, щоб зняти при потребі товаришу номер у готелі.
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24.04.2025 21:57 Ответить
Тебе важко назвати адекватним, якщо ти оправдовуєш групове побиття нетверезої людини в військовій формі. Ти просто жалюгідне ЧМО. Іди нах.
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24.04.2025 22:11 Ответить
Я дивлюсь на зміст, а не на форму. Якщо п'яне бидло не вміє вести себе в рамках і заслуговує ляща, то воно його отримає навіть від малоліток. А якщо почне прикриватись формою і натрапить на того, хто носив цю форму з честю, що ще й зуби свої буде збирати по Гідропарку.

- Ти просто жалюгідне ЧМО. Іди нах.

Судячи з багатого словникового запасу і міцної аргументації, ти таке саме алко-бидло, і скоріш за все вже не раз відмудохане з тієї ж причини.
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25.04.2025 00:16 Ответить
Який нахрен домашній арешт, їх потопити у відрі води і прикопати десь на узбіччі дороги
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24.04.2025 21:34 Ответить
Соціологи кажуть, що люди, пропонуючі в інтернетах подібні методи розправи, як правило очікують, що це хтось виконає за них, оскільки самі власноруч не здатні втопити навіть кошеня.
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24.04.2025 21:46 Ответить
А в житті навпаки... хочеш щоб не зловили - зроби сам.
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24.04.2025 21:53 Ответить
Що саме навпаки? Те що самі грізні і жорстокі інтернетні воєни свєти в реальному житті виявляються або прищавими підлітками з гусячими шиями, або пузато-лисуватими скуфами, котрі навіть муху не здані образити без настання гіпертонічного кризу, це навіть не гіпотеза, а неодноразово доведенний мем. Ті, хто здатен і має бажання щось зробити - роблять це мовчки, а не верещать на весь інтернет.
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24.04.2025 22:10 Ответить
От і я про це...
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24.04.2025 22:15 Ответить
Домашній арешт - дуже потужне покарання !
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24.04.2025 22:25 Ответить
 
 