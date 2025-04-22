Суд продлил арест главному психиатру ВСУ Друзю до 15 июня с залогом в 49 млн грн

Шевченковский районный суд Киева продлил до 15 июня меру пресечения в виде содержания под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю с возможностью внести залог в более 49 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу суда, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вышеупомянутое решение было принято в ходе судебного заседания 17 апреля.

Напомним, что 17 марта Шевченковский райсуд Киева продлил до 21 апреля арест Олега Друзя с возможностью внести залог в более 49 миллионов гривен.

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Дело о взяточничестве главного психиатра ВСУ

Напомним, 21 января сотрудники СБУ при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра ВС Олега Друзя, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

По данным следствия, он приобрел активов на более 1 млн долларов, что значительно превышает его законные доходы. Речь идет о частном доме в Киевской области, квартирах, землях, автомобилях BMW, наличных в разной валюте на общую сумму около 8 млн гривен.

22 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю. Его подозревают в незаконном обогащении на 1 миллион долларов за время полномасштабной войны.

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