Главный психиатр ВСУ Друзь планировал приобрести виллу в Турции за €650 тысяч, - СМИ. ФОТОрепортаж

Главный психиатр Вооруженных сил Украины Олег Друзь, которого подозревают в незаконном обогащении на миллион долларов, несколько раз ездил в Турцию, где планировал приобрести трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Суспільному" источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, в 2024 году Друзь дважды ездил в Турцию.

"Там он пытался купить за взятки трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья", - рассказал источник издания.

По данным источника "Суспільного", в Турции живет его приемная дочь, для которой Друзь купил новую гибридную Toyota. Эту покупку психиатр снял на собственный телефон, засветив свое лицо.

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Также, по данным источника издания, Друзь заплатил 300 тысяч гривен за вольер для содержания его собак.





Также стало известно, нынешняя жена Друзя Ольга Седова - россиянка, но получила украинское гражданство. Ее сын, пасынок Друзя, живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.

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Напомним, 21 января сотрудники СБУ при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра ВС Олега Друзя, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

По данным следствия, он приобрел активов на более чем 1 млн долларов, что значительно превышает его законные доходы. Речь идет о частном доме в Киевской области, квартирах, землях, автомобилях BMW, наличных в разной валюте на общую сумму около 8 млн гривен.

22 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю. Его подозревают в незаконном обогащении на 1 миллион долларов за время полномасштабной войны.