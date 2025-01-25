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Главный психиатр ВСУ Друзь планировал приобрести виллу в Турции за €650 тысяч, - СМИ. ФОТОрепортаж

Главный психиатр Вооруженных сил Украины Олег Друзь, которого подозревают в незаконном обогащении на миллион долларов, несколько раз ездил в Турцию, где планировал приобрести трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Суспільному" источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, в 2024 году Друзь дважды ездил в Турцию.

"Там он пытался купить за взятки трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья", - рассказал источник издания.

Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу в Туреччині за €650 тисяч

По данным источника "Суспільного", в Турции живет его приемная дочь, для которой Друзь купил новую гибридную Toyota. Эту покупку психиатр снял на собственный телефон, засветив свое лицо.

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Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу в Туреччині за €650 тисяч,
Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу в Туреччині за €650 тисяч,
Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу в Туреччині за €650 тисяч,

Читайте также: Дело "слуги народа" Кормышкиной о незаконном обогащении: подозрение получил муж нардепа

Также, по данным источника издания, Друзь заплатил 300 тысяч гривен за вольер для содержания его собак.

Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу в Туреччині за €650 тисяч,
Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу в Туреччині за €650 тисяч,

Также стало известно, нынешняя жена Друзя Ольга Седова - россиянка, но получила украинское гражданство. Ее сын, пасынок Друзя, живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главного психиатра ВСУ Друзя, которого подозревают в крупной взятке, отправили под стражу. Залог - 49 млн гривен

Напомним, 21 января сотрудники СБУ при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра ВС Олега Друзя, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

По данным следствия, он приобрел активов на более чем 1 млн долларов, что значительно превышает его законные доходы. Речь идет о частном доме в Киевской области, квартирах, землях, автомобилях BMW, наличных в разной валюте на общую сумму около 8 млн гривен.

22 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю. Его подозревают в незаконном обогащении на 1 миллион долларов за время полномасштабной войны.

Автор: 

взятка (6174) ВСУ (6666) незаконное обогащение (151)


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Топ комментарии
+16
Розстріляти худобу.
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25.01.2025 19:29
+14
Нічого йому не буде. Трохи підстрижуть і відпустять далі жирок нагулювати.
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25.01.2025 19:33
+13
Також, за даними джерела видання, Друзь заплатив 300 тисяч гривень за вольєр для утримання його собак. Джерело: https://censor.net/ua/p3532293

А от цікаво, самого друзя закриють у вольєр чи, завдяки нашому "справедливому і найгуманнішому" правосуддю відкупиться і втече?
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25.01.2025 19:28
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Цілий Лос-Анджелес таких придурків...
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25.01.2025 19:40 Ответить
вони ж не на останні копійки будують..просто незнають, що робити з грішми, бо пре
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25.01.2025 20:03 Ответить
Безбожники, сер
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25.01.2025 20:42 Ответить
Там все простіше.. просто запропонували "поділиться", а "пацан" "биконув"! І "попав"... Зараз йому почннуть "м"ять вим"я"... Коли видоять нормальну суму, спустять все на тормозах...
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25.01.2025 20:23 Ответить
Психіатрія- це вам не хухри-мухри, це ціла наука.
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25.01.2025 19:27 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdepositphotos.com%2Fua%2Fvector%2Fpsi-greek-letter-332865188.html&psig=AOvVaw1avT1hlGzogu-cByOW_oA1&ust=1737912717357000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCPi44sWzkYsDFQAAAAAdAAAAABAE Грецька буква PSI

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25.01.2025 19:33 Ответить
Це тупо шарлатани. Особисто знайомий був з головним психом аес
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25.01.2025 20:41 Ответить
ПАтом ШотА пАшло нЄ пА плану...
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25.01.2025 19:28 Ответить
Косив Ясь конюшину,
Косив Ясь конюшину,
Накосив бабла машину.
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25.01.2025 19:28 Ответить
Також, за даними джерела видання, Друзь заплатив 300 тисяч гривень за вольєр для утримання його собак. Джерело: https://censor.net/ua/p3532293

А от цікаво, самого друзя закриють у вольєр чи, завдяки нашому "справедливому і найгуманнішому" правосуддю відкупиться і втече?
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25.01.2025 19:28 Ответить
Розстріляти худобу.
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25.01.2025 19:29 Ответить
неможна.
його статки це мілтйони баксів.
МО не далоб йому працювати якби не носив на верх
а на верх несуть більше ніж залишають собі.
тож кому та скільки носив. а потім можна й стріляти
лиш вже не одного а декількох
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25.01.2025 19:51 Ответить
Нічний енурез, психопатії, епілепсія, біполярні розлади сьогодні в ціні.
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25.01.2025 19:30 Ответить
За неконтрольований гнів не згадали )
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25.01.2025 19:35 Ответить
альфа - це високий тестостерон швидше
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25.01.2025 19:44 Ответить
не лести собі - підійди ближче
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25.01.2025 19:50 Ответить
красень. чому б його не нагородити орденом?
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25.01.2025 19:30 Ответить
Таким в якого гайка на всю спину?
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25.01.2025 19:38 Ответить
Нічого йому не буде. Трохи підстрижуть і відпустять далі жирок нагулювати.
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25.01.2025 19:33 Ответить
На його харі написано що він до психіатрії має таке ж саме відношення як і я.
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25.01.2025 19:33 Ответить
Ви сильно помиляєтесь. Щоб мутити з діагнозами і не спалитись треба досконально все знати. Зовнішність дуже часто оманлива.
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25.01.2025 19:47 Ответить
Значить Зеленський теж інтелектуал, лиш прикидається дураком.
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26.01.2025 09:51 Ответить
НАБУ, САП, ДБР,МВС ніяк не могли розгледіти корупціонера? Нах нам такі органи?
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25.01.2025 19:34 Ответить
У них інші справи.
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25.01.2025 20:07 Ответить
І зверніть увагу - як штурма в окопі так говорять українською, а як кабінетна ворюга так обов'язково узкоязичне...
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25.01.2025 19:35 Ответить
Оце психіатр псіханув...)
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25.01.2025 19:37 Ответить
а чого в Туреччині? там сейсмічна зона, я б не ризикувала, краще Іспанія... тепер в нього буде можливість гарно подумати та змінити своє рішення...
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25.01.2025 19:46 Ответить
А чому ви вирішили що в Іспанії у нього вілли нема?
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25.01.2025 19:49 Ответить
В Іспанії теж сейсмічна зона. Все Середземномор'я, власне.
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25.01.2025 19:51 Ответить
я не дуже чула про землетруси в Іспанії, а Туреччина все ж таки розташована на розломі... недавній потужний землетрус був у 23 році, багато людей загинуло...
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25.01.2025 19:55 Ответить
Ну то почитайте, наприклад, про Лісабонський землетрус 1755 року.
Все Середземномор'я - то сейсмічно активна зона. Подивіться на мапу літосферних плит.
Африканська рухається назустріч Євразійській. Через мільйони років моря не буде, а плити з'єднаються.
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25.01.2025 20:00 Ответить
Щодо Туреччини то там стик цілих трьох плит: Африканської, Євразійської та Аравійської.
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25.01.2025 20:01 Ответить
думаєте це єдина халупка в дохтура??
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25.01.2025 20:05 Ответить
За Байрактаром їхав. Не туди звернув
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25.01.2025 19:53 Ответить
Цей АЛЄНЬ вкладав шаленні гроші в чужих дітей. Що потрібно бути в голові?
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25.01.2025 19:54 Ответить
- Рожу раскормил красную, хоть прикуривай... ©
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25.01.2025 19:59 Ответить
Псих психом а гроші хотів вкласти як норм
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25.01.2025 20:02 Ответить
В таких випадках командує РСП.
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25.01.2025 20:12 Ответить
Такой вольер купил красивый и дорогой на коррупционные деньги - а стоит на шлакоблоках, все равно остался жлобом в голове
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25.01.2025 20:02 Ответить
Кого в Україні більше мародерів чи захисників ?
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25.01.2025 20:05 Ответить
А чому б їх(друзя.крупу .борисова )і всих інших не розстрілювати під час військового стану .!!!навіщо вони потрібні.
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25.01.2025 20:06 Ответить
Посадити його з рашистською дружиною і таким же пасинком в оцей вольєр, та виставити в центрі Покровська. І нехай чекають листа КАБом від своїх друзів.
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25.01.2025 20:06 Ответить
Готує запасний аеродром!
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25.01.2025 20:06 Ответить
Послухайте панове...таких лікарів психіатрів в кожному місті де кілька...просто чувак охабнів і не заніс кому завжди заносив або мало...тож ті мільйони під заставу то для нього пиль...вийде і через деякий час десь і надалі буде брати хабарі. За 2024 рік нірдного хабарника система зеленого лайна не притягнула до відповідальності.
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25.01.2025 20:10 Ответить
Чому головний психіатр Збройних Сил воюючої України ще досі не поставив діагноз Верховному Головнокомандуючому Клоуну Зеленському..??
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25.01.2025 20:15 Ответить
Ось саме таких і рятує ***** в Україні,це основа уззкого міра.
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25.01.2025 20:21 Ответить
Це його не заслані агенти. Ментально крадії і зрадники.
Для яких не важливо в якій країні красти.
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25.01.2025 21:37 Ответить
А ви докажіть що він все це вкрав, може він все життя збирав, недоїдав.
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25.01.2025 20:25 Ответить
Це від недоїду така свиняча пика. А що було б якби доїдав?
Боже, врятуй Україну!
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25.01.2025 21:35 Ответить
Він нічого не крав, йому ухилянти носили. Навіщо ви на нього всіх собак вішаєте?
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25.01.2025 22:34 Ответить
Шарлатани, а не психологи. Найкраща книга по психології це Біблія
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25.01.2025 20:36 Ответить
Щось пішло не так…
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25.01.2025 20:43 Ответить
Ще не вечір. Вийде під заставу, тихо його "призабудуть" і виїде, як Обдристович. Невідомо як, невідомо чому, але відомо навіщо.
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25.01.2025 20:55 Ответить
Все у нього буде добре.
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25.01.2025 21:07 Ответить
Усе в нього буде добре.
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25.01.2025 21:05 Ответить
А як він за кордон їздив ?? Хто йому підписував ? Умеров ? Відрядження на сімпозіум ??
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25.01.2025 21:13 Ответить
Оце "вілла" за 650 000 доларів?
А оті ночви спереду - то басейн?
В нас свинарники для свиней кращі. Хай би поселився - може б придавило мотлохом при землетрусі.
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25.01.2025 21:33 Ответить
оце він псіхонув
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25.01.2025 22:04 Ответить
З 2017-го багато встиг заробити. І скільки таких все ще заробляють мільйони для життя за кордоном.
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25.01.2025 22:05 Ответить
А що ви хотіли? Ухилянти несуть і несуть. Цінник злетів на такі послуги. Бідних ухилянтів на вулицях відбивають притрушені жіночки. Все по чесному, хочеш без зайвого галасу, плати.
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25.01.2025 22:09 Ответить
Яке воно тупе ! Проект мабуть погоджувався з замовником. Замовник сказав - майстри зклепали ! Начіпляли кованих (вже готових) елементів і все, краса !!! Тих "закарлючок " категорично не можна чіпляти на вольєри, бо уся ця краса собаці до одного місця, а от спертися на задні лапи і встромити передні в ту "красу" пес може швидко ! Потім з паніки почне висмикати лапу і галасувати на три вулиці з переляку ! Добре, якщо ще не зламає, але травмується на 100 % !!! В тій халабуді саме місце тому "психіатору" !!!
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25.01.2025 22:32 Ответить
свиня в погонах
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25.01.2025 22:38 Ответить
Казацкому роду нет переводу. Ба якый лобуряка. Увидел бы Фрейд.
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25.01.2025 23:43 Ответить
Щось до фіга за вольєр 300 тис. Це однокімнатна квартира в якомусь районному центрі. Можно було б і дешевший придбати. Але видно що чувак гроші вже не рахував.
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26.01.2025 10:16 Ответить
У нас всі аферисти купували і продовжують купувати вілли за вкрадені гроші .
Навіть створені у різні часи антикорупційні органи нічого не запідозрили, а лише покривали цих хапуг.
Ганьба нашій системі правосуддя.
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26.01.2025 10:21 Ответить
5 санвузлів... Менша кількість не справляеться.
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26.01.2025 10:40 Ответить
Зігмунд Фройд перевертається у могилі від таких колег по психіатрії. Більше схожий на м'ясника з базару.
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26.01.2025 18:34 Ответить
Спочатку мудрий нарід сам несе хабарі, потім гнівно вимагає кари небесної та земної тим, кого самі випестували. От де Фрейду робота. Не беруть там, де не дають.
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04.02.2025 12:47 Ответить
 
 