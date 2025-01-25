Главный психиатр ВСУ Друзь планировал приобрести виллу в Турции за €650 тысяч, - СМИ. ФОТОрепортаж
Главный психиатр Вооруженных сил Украины Олег Друзь, которого подозревают в незаконном обогащении на миллион долларов, несколько раз ездил в Турцию, где планировал приобрести трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Суспільному" источники в правоохранительных органах.
Как отмечается, в 2024 году Друзь дважды ездил в Турцию.
"Там он пытался купить за взятки трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья", - рассказал источник издания.
По данным источника "Суспільного", в Турции живет его приемная дочь, для которой Друзь купил новую гибридную Toyota. Эту покупку психиатр снял на собственный телефон, засветив свое лицо.
Также, по данным источника издания, Друзь заплатил 300 тысяч гривен за вольер для содержания его собак.
Также стало известно, нынешняя жена Друзя Ольга Седова - россиянка, но получила украинское гражданство. Ее сын, пасынок Друзя, живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.
Напомним, 21 января сотрудники СБУ при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра ВС Олега Друзя, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
По данным следствия, он приобрел активов на более чем 1 млн долларов, что значительно превышает его законные доходы. Речь идет о частном доме в Киевской области, квартирах, землях, автомобилях BMW, наличных в разной валюте на общую сумму около 8 млн гривен.
22 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю. Его подозревают в незаконном обогащении на 1 миллион долларов за время полномасштабной войны.
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Косив Ясь конюшину,
Накосив бабла машину.
А от цікаво, самого друзя закриють у вольєр чи, завдяки нашому "справедливому і найгуманнішому" правосуддю відкупиться і втече?
його статки це мілтйони баксів.
МО не далоб йому працювати якби не носив на верх
а на верх несуть більше ніж залишають собі.
тож кому та скільки носив. а потім можна й стріляти
лиш вже не одного а декількох
Все Середземномор'я - то сейсмічно активна зона. Подивіться на мапу літосферних плит.
Африканська рухається назустріч Євразійській. Через мільйони років моря не буде, а плити з'єднаються.
Для яких не важливо в якій країні красти.
Боже, врятуй Україну!
А оті ночви спереду - то басейн?
В нас свинарники для свиней кращі. Хай би поселився - може б придавило мотлохом при землетрусі.
Навіть створені у різні часи антикорупційні органи нічого не запідозрили, а лише покривали цих хапуг.
Ганьба нашій системі правосуддя.