Главного психиатра ВСУ Друзя, подозреваемого в большой взятке, отправили под стражу. Залог – 49 млн гривен

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю. Его подозревают в незаконном обогащении на 1 миллион долларов за время полномасштабной войны.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Суд согласовал ходатайство прокуроров о его заключении под стражу на 60 дней, до 20 марта 2025 года, с возможностью внести залог 49 миллионов гривен.

Журналисты сообщали, что в суд его доставили на карете скорой помощи.

Перед началом заседания адвокат настаивал, что его подзащитный находится "в крайне тяжелом состоянии в карете скорой "под капельницами"".

Адвокаты заявляли, что задержание Друзя было незаконным. По словам адвоката, вчера Друзя выписали из реанимационного отделения. Адвокаты просили меру пресечения, которая не предусматривает взятие под стражу. В случае определения суммы залога, ее просили рассчитать, исходя из возможностей Друзя и его семьи.

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Напомним, 21 января сотрудники СБУ при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра ВС Олега Друзя, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

По данным следствия, он приобрел активов на более чем 1 млн долларов, что значительно превышает его законные доходы. Речь идет о частном доме в Киевской области, квартирах, землях, автомобилях BMW, наличных в разной валюте на общую сумму около 8 млн гривен.