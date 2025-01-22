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Главного психиатра ВСУ Друзя, подозреваемого в большой взятке, отправили под стражу. Залог – 49 млн гривен

Головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю обрали запобіжний захід 22 січня

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю. Его подозревают в незаконном обогащении на 1 миллион долларов за время полномасштабной войны.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Суд согласовал ходатайство прокуроров о его заключении под стражу на 60 дней, до 20 марта 2025 года, с возможностью внести залог 49 миллионов гривен.

Журналисты сообщали, что в суд его доставили на карете скорой помощи.

Перед началом заседания адвокат настаивал, что его подзащитный находится "в крайне тяжелом состоянии в карете скорой "под капельницами"".

Адвокаты заявляли, что задержание Друзя было незаконным. По словам адвоката, вчера Друзя выписали из реанимационного отделения. Адвокаты просили меру пресечения, которая не предусматривает взятие под стражу. В случае определения суммы залога, ее просили рассчитать, исходя из возможностей Друзя и его семьи.

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Напомним, 21 января сотрудники СБУ при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра ВС Олега Друзя, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

По данным следствия, он приобрел активов на более чем 1 млн долларов, что значительно превышает его законные доходы. Речь идет о частном доме в Киевской области, квартирах, землях, автомобилях BMW, наличных в разной валюте на общую сумму около 8 млн гривен.

Автор: 

арест (10465) ВСУ (6666) незаконное обогащение (151)


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Топ комментарии
+17
смішна сума..., в нього ще з минулого разу залишилось...
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22.01.2025 17:46
+14
Як все це вже - дістало .! Пора вже практикувати - кулю в лоб . Інакше бачу - діла не буде .
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22.01.2025 18:00
+10
Через 5 років, буде новина з фото з того ж кабінету, з тим же підрісшим фікусом, тільки речдоками будуть сотні тисяч євро, адже потратився, вилупок, на "правосуддя"!
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22.01.2025 17:49
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смішна сума..., в нього ще з минулого разу залишилось...
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22.01.2025 17:46 Ответить
Ха ха. Для нього та його покровителів це пил.
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22.01.2025 17:46 Ответить
Через 5 років, буде новина з фото з того ж кабінету, з тим же підрісшим фікусом, тільки речдоками будуть сотні тисяч євро, адже потратився, вилупок, на "правосуддя"!
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22.01.2025 17:49 Ответить
https://imgbb.com/
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22.01.2025 17:56 Ответить
У разі визначення суми застави, її просили розрахувати, виходячи з можливостей Друзя та його родини.

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22.01.2025 17:58 Ответить
Як все це вже - дістало .! Пора вже практикувати - кулю в лоб . Інакше бачу - діла не буде .
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22.01.2025 18:00 Ответить
Можна, але "не так поймут". Тому треба ...при спробі втекти.
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22.01.2025 18:43 Ответить
И шо, сам без справки? НЕ верю.
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22.01.2025 18:01 Ответить
Яка застава? Тут підрив обороноздатності країни, тобто реальна державна зрада!
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22.01.2025 18:04 Ответить
А кого це турбує? В жОПі все порєшають! 🤬
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22.01.2025 18:12 Ответить
"ета другоє..."
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22.01.2025 18:19 Ответить
Призначення жОПи сидіти у вʼязниці!
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22.01.2025 18:18 Ответить
Наступного разу буде у золоті і брюліках, а ще через раз у біткойнах...
"панять прастіть і атпустіть па-тіхаму"...
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22.01.2025 18:18 Ответить
У нас суди як комісійні магазини - виставляють ціну, якщо ніхто не бере, то знижують. В останній час почастійшали випадки виходу під заставу за статтями, за якими взагалі не повинні виставляти заставу. Кратність застави повинна бути не менше 10 від суми збитків або незаконного збагачення, а то й більше без права зниження, тоді буде сенс. + якщо "клієнт" втік то, термін покарання за нього отримує суддя, який випустив під заставу.
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22.01.2025 18:25 Ответить
олежка, що з лицем?)))
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22.01.2025 18:26 Ответить
Це взагалі дуже цікава ситуація, коли під час кривавої війни деякі "українці" багатіють.
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22.01.2025 18:56 Ответить
Не деякі, а тисячі і тисячі, хто хоть якось займає "хлібну" посаду!
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22.01.2025 19:06 Ответить
А коли будуть брати під варту тих ухилянтів, котрі йому гроші носили?
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22.01.2025 18:57 Ответить
Ну Ви і наївний! 😁
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22.01.2025 19:07 Ответить
То це ж любий друзь
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22.01.2025 19:23 Ответить
Одні продають довідки ВЛК, другі відбивають ухилянтів у тцкашників на вулиці. В обох випадках, це сприяння ухилянтам. При цьому одного за грати, а других навіть не затримують, хоча і одні і другі вчиняють правопорушення. Якось дивно.
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22.01.2025 19:26 Ответить
Коля,йди на уй
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23.01.2025 08:30 Ответить
Ви ті гроші уважно рахуйте, а то вони в нього ще з 2017 року, якісь мабуть вже й вийшли з оберту.
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22.01.2025 19:37 Ответить
49 млн.грн.-всє карманниє дєньгі хатят атабрать ізвєргі...
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22.01.2025 20:14 Ответить
Гарно працювати адвокатом... Вдень друзя рятуєш, вночі ракети наводиш...
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22.01.2025 20:21 Ответить
скоро в батальйоні Монако буде новий бойовий психіатр
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22.01.2025 21:50 Ответить
Ваєнгую! Все закінчиться пшиком, ще й за час простою виплатять компенсацію-100%. Дістало
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22.01.2025 23:40 Ответить
Все по накатаній,швидка носілки,адвокати,до речі булоб добре посадити адвпкатів які намагаються виправдати злочинця.
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23.01.2025 01:24 Ответить
Люди невже ви не розумієте, що це лише вистава влади для електорату з метою не втратити можливість подальшого фінансування з-за кордону. Напосівав, відпочив у комфорті і тихенько вийшов за амністією, бо з ким треба вже поділився. Одного не розумію яка може бути застава, хоча стану війни немає тому цих свинтусів менше не стане.
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23.01.2025 02:58 Ответить
этот свинорылый хряк - само воплощение психического здоровья. Наш павлов, бехтерев, крепелин. Оздоравливаюсь глядя на его заряженное фото. Молодец, сразу диагноз купил, нанял юридич контору. Адвокат его одет, как чернокожий сутенер из Гарлема. Всё прекрасно.
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23.01.2025 08:57 Ответить
Ви тільки подивіться на цю х..., і у вас виникне бажання схо-дити в тір, щоб хоч потримати гвинтівку. Хоч потримати, не кажучи вже про останнє.
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24.01.2025 12:32 Ответить
Допоможіть йому щоб здох і не мучився
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24.01.2025 14:56 Ответить
Тю! А я думала відправлять послом замість торгаши макаровой! Він всіх за гіпнотизує і Трамп буде як шовковий!
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26.01.2025 12:29 Ответить
 
 