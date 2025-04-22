Суд продовжив арешт головному психіатру ЗСУ Друзю до 15 червня із заставою у 49 млн грн

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 15 червня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю з можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу суду, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вищезгадане рішення було ухвалено під час судового засідання 17 квітня.

Нагадаємо, що 17 березня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 21 квітня арешт Олега Друзя з можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень.

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Справа про хабарництво головного психіатра ЗСУ

Нагадаємо, 21 січня співробітники СБУ за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра ЗС Олега Друзя, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

За даними слідства, він набув активів на понад 1 млн доларів, що значно перевищує його законні доходи. Йдеться про приватний будинок у Київській області, квартири, землі, автомобілі BMW, готівку в різній валюті на загальну суму близько 8 млн гривень.

22 січня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 1 мільйон доларів за час повномасштабної війни.

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