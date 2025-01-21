Затримано головного психіатра ЗСУ Друзя, який за час вторгнення розбагатів на понад $1 млн та накупив нерухомості і елітних автівок, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Ймовірно, йдеться про Олега Друзя.

Майно оформив на родичів

Як зазначається, за матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.

При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Що встановило розслідування?

За даними СБУ, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в.;

а також інше майно.

Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.

Підозра

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 368-5 (незаконне збагачення);

ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.