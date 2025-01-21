Затримано головного психіатра ЗСУ Друзя, який за час вторгнення розбагатів на понад $1 млн та накупив нерухомості і елітних автівок, - СБУ. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Ймовірно, йдеться про Олега Друзя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Майно оформив на родичів
Як зазначається, за матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.
При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.
Що встановило розслідування?
- За даними СБУ, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:
- приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
- 2 квартири в Києві;
- 1 квартиру в Одесі;
- 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
- БМВ Х7 2024 р.в.;
- БМВ Х7 2022 р.в.;
- БМВ Х5 2023 р.в.;
- БМВ Х3 2022 р.в.;
- а також інше майно.
Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.
Підозра
Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 368-5 (незаконне збагачення);
- ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.
Яке, нах, ще сприяння?!
Татарин з Сирським що, його "подєльнікі"? Чи вони зобов*язані допомагати слідству як громадяни України?
А якщо серйозно то такому психіатру треба перевірити психіку в кабінеті ВЛК.
В кого стільки немає - той ледар, або розумово відсталий.
Експерт-коментатори Цензор.нет підтвердять.
быть подтверждено на Центральной ВЛК, которое возглавлял этот ******* . Прикол в том что Центральное ВЛК просто месяцами не дает никакакого подтвержения, ибо законодательно сроки рассмотрения заключений нижестоящих ВЛК нерегламентированы. По факту получается замкнутый круг - наруки "белый билет" с возможностью выезда из концлагеря под названием Украина получить нельзя, в армию тоже не берут, мобилизации не боюсь. В военкомате мне просто выписали повестку и в ней написали мол "дело на рассмотрении в ЦВЛК" и так хожу по улицам с августа🤨
Одна лише наявність такого автопарку в країні, що 3 роки стікає кровью в жахливій війні, свідчить про те, що власник хворий покидьок. Я би заборонив таким взагалі розмножуватись.