УКР
Затримано головного психіатра ЗСУ Друзя, який за час вторгнення розбагатів на понад $1 млн та накупив нерухомості і елітних автівок, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Ймовірно, йдеться про Олега Друзя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

затримано головного психіатра ЗСУ

Майно оформив на родичів

Як зазначається, за матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.

При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Що встановило розслідування?

  • За даними СБУ, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:
  • приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
  • 2 квартири в Києві;
  • 1 квартиру в Одесі;
  • 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
  • БМВ Х7 2024 р.в.;
  • БМВ Х7 2022 р.в.;
  • БМВ Х5 2023 р.в.;
  • БМВ Х3 2022 р.в.;
  • а також інше майно.

Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.

Підозра

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  •  ст. 368-5 (незаконне збагачення);
  •  ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

СБУ (13281) ЗСУ (7864) незаконне збагачення (207) військово-лікарська комісія (226) Друзь Олег (6)
+42
Дуже яскравий приклад, як представники ТЦК, ВЛК, влади «хочуть» завершення війни. Для них зараз вперше в житті настали золоті часи, де величезні суми грошей можна робити просто з повітря дякуючи їхньому підпису чи погодженню. І за ці роки вони заробили стільки, що за все життя до того не заробляли.
21.01.2025 10:19 Відповісти
21.01.2025 10:19 Відповісти
+29
Досить великийпрошарок держслужбовців і військових (з певних посад) живуть своє найкраще життя, коли гинуть десятки тисяч співвітчизників і зовсім не зацікавлені у припиненні бойових дій...
21.01.2025 10:26 Відповісти
21.01.2025 10:26 Відповісти
+26
пі@ар
незважаючи на нагороди, булаву та іконки
21.01.2025 10:16 Відповісти
21.01.2025 10:16 Відповісти
за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3531359
Яке, нах, ще сприяння?!
Татарин з Сирським що, його "подєльнікі"? Чи вони зобов*язані допомагати слідству як громадяни України?
21.01.2025 15:09 Відповісти
21.01.2025 15:09 Відповісти
Акція! Збери чотири автомобілі БМВ і отримай п'ятий в подарунок.
А якщо серйозно то такому психіатру треба перевірити психіку в кабінеті ВЛК.
21.01.2025 15:22 Відповісти
21.01.2025 15:22 Відповісти
Кожен може так жити якщо забажає.
В кого стільки немає - той ледар, або розумово відсталий.
Експерт-коментатори Цензор.нет підтвердять.
21.01.2025 15:31 Відповісти
21.01.2025 15:31 Відповісти
Если честно, без насмешек, то тема мне близка пацаны! У меня параноидальная шизофрения- поставленная официально в городской дурке - все по закону , нужно отдать должное районному военкомату и Малиновскому ВЛК города Одессы - списали меня без вопросов и взяток, хотя Я и офицер запаса и младший лейтенант, но любое такое решение (для вступления в силу) должно
быть подтверждено на Центральной ВЛК, которое возглавлял этот ******* . Прикол в том что Центральное ВЛК просто месяцами не дает никакакого подтвержения, ибо законодательно сроки рассмотрения заключений нижестоящих ВЛК нерегламентированы. По факту получается замкнутый круг - наруки "белый билет" с возможностью выезда из концлагеря под названием Украина получить нельзя, в армию тоже не берут, мобилизации не боюсь. В военкомате мне просто выписали повестку и в ней написали мол "дело на рассмотрении в ЦВЛК" и так хожу по улицам с августа🤨
21.01.2025 16:10 Відповісти
21.01.2025 16:10 Відповісти
150 тис. usd - да він бомжара, негайно відпустить.
21.01.2025 17:01 Відповісти
21.01.2025 17:01 Відповісти
ой *** по типу йому шось за це буде хахахахахаха
21.01.2025 17:03 Відповісти
21.01.2025 17:03 Відповісти
любить ..психіатр.. дорогі бмв . ця любов не є криміналом . це вам скаже навіть ..адвокат.. литинант ванька баканов --- далі будуть ..експертизи.. знову ..свідки.. знову ..експертизи .. і **** ..психіатер.. вже десь в євросоюзі і навіть ванька баканов не знає де його шукати
21.01.2025 18:02 Відповісти
21.01.2025 18:02 Відповісти
21.01.2025 18:29 Відповісти
21.01.2025 18:29 Відповісти
21.01.2025 19:15 Відповісти
21.01.2025 19:15 Відповісти
Євро для ЄС, долари для НАТО, машини європейські - готувався до вступу, щоб не жебракувати.
21.01.2025 21:37 Відповісти
21.01.2025 21:37 Відповісти
А хто цього не знав ? Може командувачі МС Остащенко, і теперішній Казмірчук ?
21.01.2025 22:28 Відповісти
21.01.2025 22:28 Відповісти
БМВ Х7 2024 р.в.; БМВ Х7 2022 р.в.; БМВ Х5 2023 р.в.; БМВ Х3 2022 р.в.;

Одна лише наявність такого автопарку в країні, що 3 роки стікає кровью в жахливій війні, свідчить про те, що власник хворий покидьок. Я би заборонив таким взагалі розмножуватись.
22.01.2025 06:18 Відповісти
22.01.2025 06:18 Відповісти
Наше жлобйо все як з інкубатора. Десять квартир, двадцять машин. Фантазії - нуль.
22.01.2025 08:21 Відповісти
22.01.2025 08:21 Відповісти
