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Новини Побиття військового в Івано-Франківську
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Побиття військового в Івано-Франківську: встановлено двох підозрюваних, - Нацполіція

зсу,військові

Поліція Івано-Франківщини встановила двох чоловіків, яких підозрюють у побитті військовослужбовця в Івано-Франківську.

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, до інциденту причетні двоє місцевих жителів віком 25 і 24 роки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене групою осіб із використанням предметів, заздалегідь заготовлених для завдавання тілесних ушкоджень.

Унаслідок нападу потерпілий дістав хімічні опіки очей, а також садна на колінах і передпліччях. Місце перебування підозрюваних встановлено, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, увечері 13 червня у Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця та побили його. Нападники втекли з місця події.

Автор: 

Івано-Франківськ (529) побиття (968) військовослужбовці (4832) Івано-Франківська область (967) Івано-Франківський район (19)


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Це той випадок: "3 ОШБ vs Азов" чи інший?
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24.06.2025 10:34 Відповісти
Он самый.
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24.06.2025 10:39 Відповісти
Муть какая то,может тцкашник потерпевший?
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24.06.2025 10:35 Відповісти
Квантово-заплутана ситуація:

1. Якщо вдасться "парєшать", то виявиться, що вояка побили цивільні. І тоді в коментарях можна гвалт влаштовувати - розстрілять, довічне тощо;

2. Якщо не вдасться "парєшать" - то виявиться, що вояка побили вояки. І в коментарях буде тиша, а відомі особи навіть не зайдуть в цю тему

От така вона, квантова фізика!
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24.06.2025 10:50 Відповісти
Ти б краще переймався тим що в країні твоєї мрії таджики баранів просто на дитячих майданчиках ріжуть.
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24.06.2025 12:05 Відповісти
як цікаво - "потерпілий" "впізнав" нападників у МАСКАХ як "військових 3 штурмовї", а поліція з'ясувала, що це все ж таки були місцеві жителі! а як же з прогоном "азовця", що "напад" на нього "легше" організувати "не в Києві"???
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24.06.2025 11:03 Відповісти
Дивно, а де потужна заява, що напад було скоєно зграєю злісних ухилянтів, що сиділи в криївці роками, чекаючи на свою жертву? На цьому форумі таку заяву зустріли б не менш потужними оплесками та заяложеними мантрами про бурятів, маминих пиріжків та штурми Варшави.
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24.06.2025 12:16 Відповісти
Скоріше за все буде як з вбивством Ганула: коли з'ясувалося, що вбивця військовий - його одразу почали називати "агентом ФСБ". А потім справу засекретили. Тут, скріше за все, просто "замнуть" (тим більше травми не дуже тяжкі, я так розумію). Бо інакше впаде цілий пласт пропаганди про "поганих людей", які в усьому винні
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24.06.2025 12:34 Відповісти
 
 