Побиття військового в Івано-Франківську: встановлено двох підозрюваних, - Нацполіція
Поліція Івано-Франківщини встановила двох чоловіків, яких підозрюють у побитті військовослужбовця в Івано-Франківську.
Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.
За даними правоохоронців, до інциденту причетні двоє місцевих жителів віком 25 і 24 роки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене групою осіб із використанням предметів, заздалегідь заготовлених для завдавання тілесних ушкоджень.
Унаслідок нападу потерпілий дістав хімічні опіки очей, а також садна на колінах і передпліччях. Місце перебування підозрюваних встановлено, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, увечері 13 червня у Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця та побили його. Нападники втекли з місця події.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Якщо вдасться "парєшать", то виявиться, що вояка побили цивільні. І тоді в коментарях можна гвалт влаштовувати - розстрілять, довічне тощо;
2. Якщо не вдасться "парєшать" - то виявиться, що вояка побили вояки. І в коментарях буде тиша, а відомі особи навіть не зайдуть в цю тему
От така вона, квантова фізика!