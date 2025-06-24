Побиття військового в Івано-Франківську: встановлено двох підозрюваних, - Нацполіція

Поліція Івано-Франківщини встановила двох чоловіків, яких підозрюють у побитті військовослужбовця в Івано-Франківську.

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, до інциденту причетні двоє місцевих жителів віком 25 і 24 роки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене групою осіб із використанням предметів, заздалегідь заготовлених для завдавання тілесних ушкоджень.

Унаслідок нападу потерпілий дістав хімічні опіки очей, а також садна на колінах і передпліччях. Місце перебування підозрюваних встановлено, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, увечері 13 червня у Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця та побили його. Нападники втекли з місця події.