Избиение военного в Ивано-Франковске: установлены двое подозреваемых, - Нацполиция
Полиция Ивано-Франковской области установила двух мужчин, которых подозревают в избиении военнослужащего в Ивано-Франковске.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, к инциденту причастны двое местных жителей в возрасте 25 и 24 года. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц с использованием предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.
В результате нападения пострадавший получил химические ожоги глаз, а также ссадины на коленях и предплечьях. Место пребывания подозреваемых установлено, продолжаются следственные действия.
Напомним, вечером 13 июня в Ивано-Франковске двое неизвестных напали на военнослужащего и избили его. Нападавшие скрылись с места происшествия.
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1. Якщо вдасться "парєшать", то виявиться, що вояка побили цивільні. І тоді в коментарях можна гвалт влаштовувати - розстрілять, довічне тощо;
2. Якщо не вдасться "парєшать" - то виявиться, що вояка побили вояки. І в коментарях буде тиша, а відомі особи навіть не зайдуть в цю тему
От така вона, квантова фізика!