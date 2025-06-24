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Новости Избиение военного в Ивано-Франковске
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Избиение военного в Ивано-Франковске: установлены двое подозреваемых, - Нацполиция

зсу,военные

Полиция Ивано-Франковской области установила двух мужчин, которых подозревают в избиении военнослужащего в Ивано-Франковске.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, к инциденту причастны двое местных жителей в возрасте 25 и 24 года. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц с использованием предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.

В результате нападения пострадавший получил химические ожоги глаз, а также ссадины на коленях и предплечьях. Место пребывания подозреваемых установлено, продолжаются следственные действия.

Напомним, вечером 13 июня в Ивано-Франковске двое неизвестных напали на военнослужащего и избили его. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Автор: 

Ивано-Франковск (838) избиение (9831) военнослужащие (6204) Ивано-Франковская область (937) Ивано-Франковский район (17)


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Це той випадок: "3 ОШБ vs Азов" чи інший?
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24.06.2025 10:34 Ответить
Он самый.
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24.06.2025 10:39 Ответить
Муть какая то,может тцкашник потерпевший?
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24.06.2025 10:35 Ответить
Квантово-заплутана ситуація:

1. Якщо вдасться "парєшать", то виявиться, що вояка побили цивільні. І тоді в коментарях можна гвалт влаштовувати - розстрілять, довічне тощо;

2. Якщо не вдасться "парєшать" - то виявиться, що вояка побили вояки. І в коментарях буде тиша, а відомі особи навіть не зайдуть в цю тему

От така вона, квантова фізика!
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24.06.2025 10:50 Ответить
Ти б краще переймався тим що в країні твоєї мрії таджики баранів просто на дитячих майданчиках ріжуть.
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24.06.2025 12:05 Ответить
як цікаво - "потерпілий" "впізнав" нападників у МАСКАХ як "військових 3 штурмовї", а поліція з'ясувала, що це все ж таки були місцеві жителі! а як же з прогоном "азовця", що "напад" на нього "легше" організувати "не в Києві"???
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24.06.2025 11:03 Ответить
Дивно, а де потужна заява, що напад було скоєно зграєю злісних ухилянтів, що сиділи в криївці роками, чекаючи на свою жертву? На цьому форумі таку заяву зустріли б не менш потужними оплесками та заяложеними мантрами про бурятів, маминих пиріжків та штурми Варшави.
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24.06.2025 12:16 Ответить
Скоріше за все буде як з вбивством Ганула: коли з'ясувалося, що вбивця військовий - його одразу почали називати "агентом ФСБ". А потім справу засекретили. Тут, скріше за все, просто "замнуть" (тим більше травми не дуже тяжкі, я так розумію). Бо інакше впаде цілий пласт пропаганди про "поганих людей", які в усьому винні
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24.06.2025 12:34 Ответить
 
 