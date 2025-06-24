Избиение военного в Ивано-Франковске: установлены двое подозреваемых, - Нацполиция

Полиция Ивано-Франковской области установила двух мужчин, которых подозревают в избиении военнослужащего в Ивано-Франковске.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, к инциденту причастны двое местных жителей в возрасте 25 и 24 года. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц с использованием предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.

В результате нападения пострадавший получил химические ожоги глаз, а также ссадины на коленях и предплечьях. Место пребывания подозреваемых установлено, продолжаются следственные действия.

Напомним, вечером 13 июня в Ивано-Франковске двое неизвестных напали на военнослужащего и избили его. Нападавшие скрылись с места происшествия.