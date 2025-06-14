Двое неизвестных избили военного в Ивано-Франковске: полиция устанавливает обстоятельства и злоумышленников

Вечером 13 июня в Ивано-Франковске двое неизвестных напали на военнослужащего и избили его. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что нападение на военнослужащего произошло около 21:20. По предварительным данным, нападавшие избили военного, а после этого скрылись с места происшествия.

На место отправилась следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказался 33-летний житель Ивано-Франковска. Его доставили в больницу с телесными повреждениями.

В данное время на месте продолжают работать полицейские. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и злоумышленников с целью привлечения их к ответственности.

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