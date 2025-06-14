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Новости Избиение военного в Ивано-Франковске
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Двое неизвестных избили военного в Ивано-Франковске: полиция устанавливает обстоятельства и злоумышленников

военного избили в Ивано-Франковске

Вечером 13 июня в Ивано-Франковске двое неизвестных напали на военнослужащего и избили его. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что нападение на военнослужащего произошло около 21:20. По предварительным данным, нападавшие избили военного, а после этого скрылись с места происшествия.

На место отправилась следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказался 33-летний житель Ивано-Франковска. Его доставили в больницу с телесными повреждениями.

В данное время на месте продолжают работать полицейские. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и злоумышленников с целью привлечения их к ответственности.

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Автор: 

Ивано-Франковск (835) избиение (9822) военнослужащие (6189) Ивано-Франковская область (930) Ивано-Франковский район (13)


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Топ комментарии
+21
Усих підорів, яки підіймають руку на військового, потрібно пізздити на смерть, уйобки ***.
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14.06.2025 01:03 Ответить
+20
Ясно що невідомі то невідомі.

А чому журналісти не написали де служив військовослужбовець? Він що, теж невідомий?

Схоже, що ТЦКшника відмутузили, а це справа богоугодна.
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14.06.2025 01:49 Ответить
+13
Чуваки не захотіли стати "оповіщеними"? Буває...
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14.06.2025 02:28 Ответить
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Чуваки не захотіли стати "оповіщеними"? Буває...
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14.06.2025 02:28 Ответить
Усих підорів, яки підіймають руку на військового, потрібно пізздити на смерть, уйобки ***.
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14.06.2025 01:03 Ответить
А ви поряд були, чи разом служите?
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14.06.2025 07:48 Ответить
А цивільні - це не люди. На них нехай підіймають руку. Не треба таврувати людей. Буде смішно, якщо злочинцями виявляться теж військові. Скільки ж посполитих на форумі...
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14.06.2025 11:05 Ответить
Ясно що невідомі то невідомі.

А чому журналісти не написали де служив військовослужбовець? Він що, теж невідомий?

Схоже, що ТЦКшника відмутузили, а це справа богоугодна.
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14.06.2025 01:49 Ответить
Яким же потрібно бути ідіотом ,щоб таке писати Перше---більшість тцк,це поранені фронтовики. Друге--це просто жива людина і на неї напали То якби на тебе напали і побили,то що писати?
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14.06.2025 06:33 Ответить
А вони не просто ідіоти , вони сцикуни , в яких не вистачає клепок додуматися - якщо кацапи до них долізуть , то або відразу вб'ють або загребуть воювати без всяких тцк і постановок на облік .
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14.06.2025 08:46 Ответить
Андрій Кориневич,військослужбовець бригади "Азов",був у полоні...Напад відбувся коли міняв колесо на своїй автівці...
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14.06.2025 13:38 Ответить
Має бути ЗАКОН ВОЄННОГО СТАНУ - за такі злочини РОЗСТРІЛ!!! Бо дуже СОРОМНО перед військовими, які нас ЗАХИЩАЮТЬ, А МИ НЕЗДАТНІ ЗАХИСТИТИ ЇХ В ТИЛУ!!!
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14.06.2025 06:41 Ответить
Треба і тилу не розслаблятись.Гнид вистачає.Завжди ношу з собою ніж і мультитул.
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14.06.2025 08:49 Ответить
Этих тварей - титушек, русофилов надо просто расстрелять на месте.
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14.06.2025 09:50 Ответить
 
 