Двоє невідомих побили військового в Івано-Франківську: поліція встановлює обставини та зловмисників
Увечері 13 червня у Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця та побили його. Нападники втекли з місця події.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що напад на військовослужбовця стався близько 21:20. За попередніми даними, нападники побили військового, а після цього втекли з місця події.
На місце вирушила слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 33-річний мешканець Івано-Франківська. Його доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Наразі на місці продовжують працювати поліцейські. Правоохоронці встановлюють обставини події та зловмисників, з метою притягнення їх до відповідальності.
Топ коментарі
+20 MD_DB
показати весь коментар14.06.2025 01:03 Відповісти Посилання
+20 Ximo Nets
показати весь коментар14.06.2025 01:49 Відповісти Посилання
+13 Fedor Fedorov
показати весь коментар14.06.2025 02:28 Відповісти Посилання
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А чому журналісти не написали де служив військовослужбовець? Він що, теж невідомий?
Схоже, що ТЦКшника відмутузили, а це справа богоугодна.
ПС. І ніхто просто так не нападе на людину у військовій формі. Навіть, в Івано-Франківську. Ніхто. Значить, були причини. Вагомі причини.