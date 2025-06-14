Двоє невідомих побили військового в Івано-Франківську: поліція встановлює обставини та зловмисників

Увечері 13 червня у Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця та побили його. Нападники втекли з місця події.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що напад на військовослужбовця стався близько 21:20. За попередніми даними, нападники побили військового, а після цього втекли з місця події.

На місце вирушила слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 33-річний мешканець Івано-Франківська. Його доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці продовжують працювати поліцейські. Правоохоронці встановлюють обставини події та зловмисників, з метою притягнення їх до відповідальності.

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