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Новини Побиття військового в Івано-Франківську
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Двоє невідомих побили військового в Івано-Франківську: поліція встановлює обставини та зловмисників

військового побили в івано-франківську

Увечері 13 червня у Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця та побили його. Нападники втекли з місця події.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що напад на військовослужбовця стався близько 21:20. За попередніми даними, нападники побили військового, а після цього втекли з місця події.

На місце вирушила слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 33-річний мешканець Івано-Франківська. Його доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці продовжують працювати поліцейські. Правоохоронці встановлюють обставини події та зловмисників, з метою притягнення їх до відповідальності. 

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Автор: 

Івано-Франківськ (525) побиття (959) військовослужбовці (4815) Івано-Франківська область (961) Івано-Франківський район (16)


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Топ коментарі
+20
Усих підорів, яки підіймають руку на військового, потрібно пізздити на смерть, уйобки ***.
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14.06.2025 01:03 Відповісти
+20
Ясно що невідомі то невідомі.

А чому журналісти не написали де служив військовослужбовець? Він що, теж невідомий?

Схоже, що ТЦКшника відмутузили, а це справа богоугодна.
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14.06.2025 01:49 Відповісти
+13
Чуваки не захотіли стати "оповіщеними"? Буває...
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14.06.2025 02:28 Відповісти
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Чуваки не захотіли стати "оповіщеними"? Буває...
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14.06.2025 02:28 Відповісти
Усих підорів, яки підіймають руку на військового, потрібно пізздити на смерть, уйобки ***.
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14.06.2025 01:03 Відповісти
А ви поряд були, чи разом служите?
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14.06.2025 07:48 Відповісти
А цивільні - це не люди. На них нехай підіймають руку. Не треба таврувати людей. Буде смішно, якщо злочинцями виявляться теж військові. Скільки ж посполитих на форумі...
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14.06.2025 11:05 Відповісти
Ясно що невідомі то невідомі.

А чому журналісти не написали де служив військовослужбовець? Він що, теж невідомий?

Схоже, що ТЦКшника відмутузили, а це справа богоугодна.
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14.06.2025 01:49 Відповісти
Яким же потрібно бути ідіотом ,щоб таке писати Перше---більшість тцк,це поранені фронтовики. Друге--це просто жива людина і на неї напали То якби на тебе напали і побили,то що писати?
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14.06.2025 06:33 Відповісти
А вони не просто ідіоти , вони сцикуни , в яких не вистачає клепок додуматися - якщо кацапи до них долізуть , то або відразу вб'ють або загребуть воювати без всяких тцк і постановок на облік .
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14.06.2025 08:46 Відповісти
Скажи своєму куратору подоляку, що методичка про бурятів та штурм Варшави вже не діє. Хай щось нове вигадує.
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14.06.2025 12:58 Відповісти
Методичку про "більшість поранених фронтовиків в тцк" вже давно спростували, в тому числі і депутати та різноманітні речники з самих же тцк. Але ти, чомусь, упорото і твердолобо продовжуєш верзти маячню.
ПС. І ніхто просто так не нападе на людину у військовій формі. Навіть, в Івано-Франківську. Ніхто. Значить, були причини. Вагомі причини.
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14.06.2025 12:55 Відповісти
Має бути ЗАКОН ВОЄННОГО СТАНУ - за такі злочини РОЗСТРІЛ!!! Бо дуже СОРОМНО перед військовими, які нас ЗАХИЩАЮТЬ, А МИ НЕЗДАТНІ ЗАХИСТИТИ ЇХ В ТИЛУ!!!
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14.06.2025 06:41 Відповісти
Треба і тилу не розслаблятись.Гнид вистачає.Завжди ношу з собою ніж і мультитул.
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14.06.2025 08:49 Відповісти
Этих тварей - титушек, русофилов надо просто расстрелять на месте.
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14.06.2025 09:50 Відповісти
Дивно тут була інформація про вбивство мобілізованого військослужбовця з Луцька - і її видалили . Військовослужбовців вбивають в тилу - а адміни труть коменти на цю тему.
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14.06.2025 12:04 Відповісти
То другоє...
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14.06.2025 13:00 Відповісти
а чому зразу побили? може це травми від падіння з автобуса у якому він їхав
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14.06.2025 13:15 Відповісти
 
 