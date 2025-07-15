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Новости Избиение военных Расформирование 1-го танкового батальона
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Герой Украины танкист Пономаренко: Новые командиры 3-й танковой бригады внедряют неуставные взаимоотношения, военные просят расследовать избиение

Пономаренко

Офицеры 1-го танкового батальона 3-й танковой бригады просят расследовать избиение военнослужащих заместителем командира бригады. Также военные заявляют о подготовке к расформированию 1-го танкового батальона.

Об этом в видеообращении в соцсети фейсбук сообщил Герой Украины, танкист заместитель командира 9 батальона 3-й отдельной танковой Железной бригады Сергей Пономаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Те, кто видели и слышали мои интервью, знают, что я неоднократно поднимал проблему командования Вооруженных сил Украины. И сейчас эта проблема коснулась непосредственно того подразделения, в котором я проходил службу - 1-го танкового батальона 3-й танковой Железной бригады. В чем суть проблемы? Был назначен новый командир бригады и он с собой привел своего друга заместителем. Это люди, которые внедряют в бригаде неуставные взаимоотношения", - заявил военный.

Пономаренко заявил, что к нему попало обращение офицеров Железной бригады к народному депутату, в котором военные просят инициировать служебное расследование по причине рукоприкладства заместителем командира бригады, которое командир бригады поддерживает и покрывает.

"Это ужасно, ведь не может офицер себе позволить бить личный состав и хвастаться видеозаписями на личном телефоне, где он сажает в ямы, клетки, бьет военнослужащих и хвастается, что у него для избиения есть кнут. Это что-то за пределами реальности", - сказал Герой Украины.

Кроме этого, Пономаренко рассказал о командирском решении, которое, по его словам, "приведет к катастрофическим последствиям".

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"По словам офицеров 3-й танковой бригады, готовится приказ на расформирование 1-го танкового батальона. Это лучше всего укомплектованный танковый батальон в этой бригаде и готовится приказ на его расформирование, чтобы пополнить 2-й и 3-й танковые батальоны, которые значительно хуже укомплектованы личным составом так и техникой", - сказал военный.

Он отметил, что 50% личного состава 1-го танкового батальона находится на службе с начала 2022 года. По его словам, эти военные прошли фактически все "горнило войны" - от первых дней полномасштабного российского вторжения до сегодняшнего дня.

"Сейчас слаженные экипажи и очень сбитый войной коллектив хотят разорвать для укомплектования тех батальонов, которые умеют лучше восхвалять, "дары носить"... Возникает вопрос, а где взять время на боевое слаживание двух вновь созданных батальонов? Говорю "вновь созданные", потому что когда более 30% личного состава придет из другого подразделения, то им снова необходимо будет проходить боевое слаживание. Это затраты по времени, финансам, это большая потеря морально-боевого духа личного состава", - заявил военный.

На фоне вышеупомянутого Пономаренко обратился к командованию Вооруженных сил Украины и руководству государства.

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"Рассмотрите и исследуйте эту ситуацию, не дайте разрушить боевое подразделение, которое за время войны захватило 4 российских танка. Это танкисты, которые врывались боевыми машинами и захватывали технику врага, это ребята, которые ни разу не отказались идти в бой. И сегодня их расформировывают. Чтобы что? Чтобы кому-то потешить свое самолюбие, чтобы уничтожить боевое подразделение. Мне это очень непонятно. Я уверен, что если такое решение будет поддержано, то большинство парней будут самовольно покидать воинскую часть, потому что с такими командиры не будут воевать", - заявил Пономаренко.

Военный добавил, что, по словам военнослужащих, в бригаде есть очень много подразделений, которые с момента назначения нового комбрига еще ни разу его не видели.

"Он просто сидит у себя, в бункере условном. И все его решения принимаются исключительно под влиянием заместителя, который любит сажать в ямы, в клетки и бить кнутом военнослужащих. Это яркий пример того, каким не должен быть офицер. Это яркий пример того, как не должны приниматься решения в ВСУ. И если ты хочешь победить, а мы все этого хотим, то, наверное, время работать не на собственные амбиции, а на победу и принимать решения, которые будут полезными, а не которые нравятся и радуют свое эго", - подытожил военный.

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Автор: 

избиение (9838) военнослужащие (6222) Сергей Пономаренко (1)


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Топ комментарии
+34
Нічого дивного в цьому немає: командний склад ЗСУ, за рідким виключенням - це некомпетентні дегенерати, які в цивільному житті навіть прибиральником би не влаштувались. Нажаль історично так склалося, що тільки такі і йдуть в військові виші. Проблема актуальна з перших днів війни(2014 року в разі чого) і до сих пір вирішувати її нікому не цікаво.
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15.07.2025 00:29 Ответить
+27
Очікуємо на розповіді в коментах про російське іпсо, сцикунів, долг родінє і бурятів...
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15.07.2025 01:01 Ответить
+19
Це він , ця гніда мотивує таким чином українців воювати - батогом?
Для його підлеглих кращий варіант -завалити цього п#дара.
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15.07.2025 00:25 Ответить
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ось зєлічка призначить шмиголя й той візьме всі нестатутні відносини під особистий контроль.
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15.07.2025 00:23 Ответить
Це якщо замкомбрига йому підсрачників не надає
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15.07.2025 09:05 Ответить
Це мабуть крапля в морі...
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15.07.2025 00:25 Ответить
Ніт. Це рідкий випадок за який командири відповідатимуть.
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15.07.2025 01:13 Ответить
нажаль не відповідатимуть
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15.07.2025 01:18 Ответить
А в якись момент ці істоти, командир і зам, стикнуться з тим, що навколо люди зі зброєю. Їх просто пристрелять, як скажених собак. Дивлячись на їх поведінку, можна зрозуміти, що вони довбойоби і просто, цього не розуміють
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15.07.2025 08:14 Ответить
Президент- малорос, главком-расіянін, дідовщина в армії-прямий наслідок...
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15.07.2025 07:05 Ответить
Дідівщину в підрозділах особисто президент та главком влаштовують?
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15.07.2025 08:10 Ответить
Гівнокомандувач дозволяє.
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15.07.2025 08:45 Ответить
Враховуючи що при Порошенко в зсу не було дідовщини, то так, зеля і сирок вводять дідовшину
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15.07.2025 08:47 Ответить
Хто тобі таке нарозказував?
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15.07.2025 09:12 Ответить
Так, особисто руками своїх підлеглих, за яких вони несуть відповідальність.
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15.07.2025 11:58 Ответить
Evgen Karpenko, так навіть Білецький у інтерв'ю сказав що "я не підтримую мордобой але....." - а розумні люди знають що все що сказано до але - немає значення.
Так що проблема насправді глибше ніж президент та главком..... хоча звісно "гниль починається з голови".
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15.07.2025 10:39 Ответить
Дурень думкою багатіє
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15.07.2025 11:57 Ответить
Це він , ця гніда мотивує таким чином українців воювати - батогом?
Для його підлеглих кращий варіант -завалити цього п#дара.
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15.07.2025 00:25 Ответить
Нехай порадяться з містером Кольтом. Він усіх зрівняв з правами.....
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15.07.2025 06:38 Ответить
Нічого дивного в цьому немає: командний склад ЗСУ, за рідким виключенням - це некомпетентні дегенерати, які в цивільному житті навіть прибиральником би не влаштувались. Нажаль історично так склалося, що тільки такі і йдуть в військові виші. Проблема актуальна з перших днів війни(2014 року в разі чого) і до сих пір вирішувати її нікому не цікаво.
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15.07.2025 00:29 Ответить
А який результат ти хотів мати в суспільстві, де 33 роки активно культивується поняття, що військовий - це лошара і нездара, який не зміг знайти себе на "гражданці"? І з початком війни, фактично, нічого не змінилось. Навпаки, після прийняття закону, який перетворив простого солдата на раба, стало ще гірше.
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15.07.2025 08:17 Ответить
Це культивується не на пустому місці. Ракетою по Броварах, катастрофа в Скнилові, а моє найулюбленіше - стадний забіг-2014 доблесної армії в Криму. Так що єсть, єсть питання.
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15.07.2025 11:00 Ответить
Чергова дуже "мотиваційна" історія для підняття настрою коли запихатимуть до буса вперед ногами.
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15.07.2025 00:35 Ответить
Раньше рядовые жаловались на подобное, а теперь и офицеры подключились. Зашибись верной дорогой идём. Кацапов уже переплюнули в данном вопросе или ещё не? Во Вьетнаме подобные траблы решались использованием методики типа "фреггинг".
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15.07.2025 00:43 Ответить
Хто би говорив би, от тільки не ти кацапп.Ти кацапюра закрив би сій смердючий їпальнік.
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15.07.2025 04:44 Ответить
Розповідали з-за кордону:" Люди з Іраку, Сирії, Судану і Руанди ввічливі, толерантні і доброзичливі." Напиши міністру Чернишову,що займатись поверненням біженців- марна справа; нехай сидить в міністерстві і краде.
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15.07.2025 06:08 Ответить
Очікуємо на розповіді в коментах про російське іпсо, сцикунів, долг родінє і бурятів...
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15.07.2025 01:01 Ответить
Типовий Пан офіцер-дворянін, та холопи-кріпаки, сцарська імператорська армія дореволюційного зразка. "Нижчим чинам та собакам вхід заборонено". За віру, царя та отєчєство - нічого не нагадує?
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15.07.2025 01:02 Ответить
Полковник Іван Лисенко - новий комбриг. Країна мусить знати героїв. Ну, й те, що 3-тя танкова - це квота особисто Сирського. Він туди призначає.
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15.07.2025 01:32 Ответить
я знаю, де таких готових замкомбригів як гівна за банєю. Тількі треба хоча би штук тридцять слів навчити українською мовою.
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15.07.2025 02:48 Ответить
Із прихожом Сирського совок в армії став процвітати, в той час як при Залужному боротьба із совкос була досить ефективною.
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15.07.2025 03:40 Ответить
Не смеши мои ботинки....нашли блд кумира ....
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15.07.2025 05:24 Ответить
Помовч, кацапе
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15.07.2025 06:03 Ответить
Ех, зеленський тільки хотів прилягти, а тут доведеться, всю ніч розбиратись з танкістами...
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15.07.2025 06:07 Ответить
Якщо безтолкове чмо, яке називає себе верховним головкомом "рулить" країною та ЗСУ, то які можуть бути його підлеглі. Звичайно, за рідкісним виключенням. І так буде до тих пір, доки ього обкуреного мудака не приберуть.
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15.07.2025 07:22 Ответить
І що станеться? Раптом зміниться суспільство, частиною і відображенням якого і є армія? Не неси маячні.
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15.07.2025 08:24 Ответить
Не будь коміком, не перекладай відповідальність конкретного президента на абстрактних людей з суспільства.
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15.07.2025 12:00 Ответить
Зате б'ють на "щирій українській мові". Все, як мріють борцуни з Конституцією України. Вони мріють бити людей, які використовують в побуті російську мову. А "гаспада ахвіцєри" з 3-ї танкової бригади б'ють тих, хто розмовляє українською мовою.

Місцеві відомі персонажі традиційно обійдуть тему стороною
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15.07.2025 08:05 Ответить
шмигаль прийде - поРЯДОК наведе
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15.07.2025 08:19 Ответить
Закон чітко говорить , що командир цар і бог , а солдат бидло , він повинен виконувати найбезглуздіші команди і не може відмовитись. Отакі правила в нашій армії , тому таке і процвітає .
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15.07.2025 08:35 Ответить
Як можуть впроваджувати новоприбулі командири-нестатутні відносини,коли знають,що у кожного військового під час війни є при собі стрілецька зброя,гранати?
Не думають про наслідки?
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15.07.2025 08:40 Ответить
Судя по тому что никто ничего не делает то там некого бояться
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15.07.2025 10:19 Ответить
Брат з 22-го на війні,якось у відпуску сказав про нестатутні: та яке,аби вий.бувались,кожен при собі має автомат-кулемет,гранати.Хз.
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15.07.2025 11:02 Ответить
Не статутні відносини - злочин. Треба притягнути до відповідальності. Крапка. Про створення нових батальонів....Звісно немає бажання переформування ..АЛЕ хто тоді,окрім ветеранів, навчить "молодих" та необстріляних?? Тік Ток??
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15.07.2025 09:01 Ответить
Что он сопли жует, яиц нет сказать прямо что это саботаж и гос измена тех кто назначил этих клоунов на руководящие должности? Я муму... попрошу муму.... высшее командование муму..... расследовать муму. Интересно, не высшее ли командование туда их назначили, или они там такие тупые не в курсе что делают? Их в клетки сажают, а они просят до пола кланяются царя расследовать, цирк. Раньше хоть честь какая-то была у офицеров...
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15.07.2025 10:20 Ответить
у зеленій країні мрії такі "нові командири 3-ї танкової бригади" для офісу недодиктатора Зєлі Підєрмачного будуть на вагу золота...
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15.07.2025 10:22 Ответить
Добре, Пономаренко написав у Цензор. А у ВСП не пробовав звернутися, ну там, прокурватуру якусь, до старшого начальника, на "гарячу лінію", не пробував зібрати загальні збори, сержантські, офіцерські хоча б у підрозділі?
Чи усе так безнадійно?
Така х.ня ПОВИННА стати гласним фактом у військовій частині.
... А на Цензорі ця новина побуде тиждень, і про неї забудуть.
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15.07.2025 11:09 Ответить
І ще. Командир бригади не має повноважень на розформування батальйону.
Роти, взводу - так.
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15.07.2025 11:12 Ответить
"Не може такого бути!😱
Тільки орки бють підлеглих, китають у яму, роздягають, об*цикають,
в зсу такого бути не може!
хто мені не вірить - увімкініть телевізор."
Давайте поставим головнокомандувачем руцкого і будемо дивуватись руцким порядкам що він наводить
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15.07.2025 11:16 Ответить
 
 