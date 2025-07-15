Герой Украины танкист Пономаренко: Новые командиры 3-й танковой бригады внедряют неуставные взаимоотношения, военные просят расследовать избиение

Офицеры 1-го танкового батальона 3-й танковой бригады просят расследовать избиение военнослужащих заместителем командира бригады. Также военные заявляют о подготовке к расформированию 1-го танкового батальона.

Об этом в видеообращении в соцсети фейсбук сообщил Герой Украины, танкист заместитель командира 9 батальона 3-й отдельной танковой Железной бригады Сергей Пономаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Те, кто видели и слышали мои интервью, знают, что я неоднократно поднимал проблему командования Вооруженных сил Украины. И сейчас эта проблема коснулась непосредственно того подразделения, в котором я проходил службу - 1-го танкового батальона 3-й танковой Железной бригады. В чем суть проблемы? Был назначен новый командир бригады и он с собой привел своего друга заместителем. Это люди, которые внедряют в бригаде неуставные взаимоотношения", - заявил военный.

Пономаренко заявил, что к нему попало обращение офицеров Железной бригады к народному депутату, в котором военные просят инициировать служебное расследование по причине рукоприкладства заместителем командира бригады, которое командир бригады поддерживает и покрывает.

"Это ужасно, ведь не может офицер себе позволить бить личный состав и хвастаться видеозаписями на личном телефоне, где он сажает в ямы, клетки, бьет военнослужащих и хвастается, что у него для избиения есть кнут. Это что-то за пределами реальности", - сказал Герой Украины.

Кроме этого, Пономаренко рассказал о командирском решении, которое, по его словам, "приведет к катастрофическим последствиям".

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"По словам офицеров 3-й танковой бригады, готовится приказ на расформирование 1-го танкового батальона. Это лучше всего укомплектованный танковый батальон в этой бригаде и готовится приказ на его расформирование, чтобы пополнить 2-й и 3-й танковые батальоны, которые значительно хуже укомплектованы личным составом так и техникой", - сказал военный.

Он отметил, что 50% личного состава 1-го танкового батальона находится на службе с начала 2022 года. По его словам, эти военные прошли фактически все "горнило войны" - от первых дней полномасштабного российского вторжения до сегодняшнего дня.

"Сейчас слаженные экипажи и очень сбитый войной коллектив хотят разорвать для укомплектования тех батальонов, которые умеют лучше восхвалять, "дары носить"... Возникает вопрос, а где взять время на боевое слаживание двух вновь созданных батальонов? Говорю "вновь созданные", потому что когда более 30% личного состава придет из другого подразделения, то им снова необходимо будет проходить боевое слаживание. Это затраты по времени, финансам, это большая потеря морально-боевого духа личного состава", - заявил военный.

На фоне вышеупомянутого Пономаренко обратился к командованию Вооруженных сил Украины и руководству государства.

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"Рассмотрите и исследуйте эту ситуацию, не дайте разрушить боевое подразделение, которое за время войны захватило 4 российских танка. Это танкисты, которые врывались боевыми машинами и захватывали технику врага, это ребята, которые ни разу не отказались идти в бой. И сегодня их расформировывают. Чтобы что? Чтобы кому-то потешить свое самолюбие, чтобы уничтожить боевое подразделение. Мне это очень непонятно. Я уверен, что если такое решение будет поддержано, то большинство парней будут самовольно покидать воинскую часть, потому что с такими командиры не будут воевать", - заявил Пономаренко.

Военный добавил, что, по словам военнослужащих, в бригаде есть очень много подразделений, которые с момента назначения нового комбрига еще ни разу его не видели.

"Он просто сидит у себя, в бункере условном. И все его решения принимаются исключительно под влиянием заместителя, который любит сажать в ямы, в клетки и бить кнутом военнослужащих. Это яркий пример того, каким не должен быть офицер. Это яркий пример того, как не должны приниматься решения в ВСУ. И если ты хочешь победить, а мы все этого хотим, то, наверное, время работать не на собственные амбиции, а на победу и принимать решения, которые будут полезными, а не которые нравятся и радуют свое эго", - подытожил военный.

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