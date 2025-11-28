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Гнатов про "совок" в армії: На неефективність впливає багато змінних

У Генштабі відреагували на заяви про совок в армії

У Генштабі прокоментували заяви про "відкат" армії України до радянських практик.

Про це начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав Гнатов?

Так, він прокоментував заяви військових оглядачів та журналістів про те, що "певний відкат" ЗСУ до радянських практик послаблює Сили оборони.

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"Є справедлива думка, що не критикують тільки того, хто нічого не робить. Частина ЗСУ, це люди, які ще вчора були цивільними. Частина з них стала на різні щаблі управління.

Поле бою – це дуже складна система з багатьма невідомими. Казати, що всі максимально ефективні на своїх місцях за будь-яких умов, несправедливо. Однак на це впливає багато змінних", - пояснив Гнатов.

За його словами, "звісно, є різні командири", проте загальним результатом є те, що "лінія зіткнення утримується, противник зазнає втрат, ми виконуємо завдання та створюємо умови для подальшої операції".

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Автор: 

армія (3724) СРСР (353) ЗСУ (8809) Гнатов Андрій (43)
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Топ коментарі
+5
Совок , розповідає про совок!
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28.11.2025 09:31 Відповісти
+5
Це і є совок, коли мислять результатами, а не засобами та вартістю досягнення цих результатів. "Мета виправдовує засоби"- ось це вся огидна глибина глибин совка. В совку не тільки ЗСУ, буквально вся Україна зараз в совку.
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28.11.2025 09:59 Відповісти
+5
Кому це тіло впарює цю дичину.....у всіх друзі родичі в військах зараз ....всі знають що відбувається...чмошники брехливі..
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28.11.2025 10:13 Відповісти
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Совок , розповідає про совок!
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28.11.2025 09:31 Відповісти
Ну, Гнатов - який совок??? Він же за віком його не застав
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28.11.2025 10:40 Відповісти
Це і є совок, коли мислять результатами, а не засобами та вартістю досягнення цих результатів. "Мета виправдовує засоби"- ось це вся огидна глибина глибин совка. В совку не тільки ЗСУ, буквально вся Україна зараз в совку.
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28.11.2025 09:59 Відповісти
Она от туда никогда и не вылазила.
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28.11.2025 10:09 Відповісти
Та да... Були спалахи надії, але... Нажаль.
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28.11.2025 14:09 Відповісти
А якю ціною утримується лінія зіткнення? Тілами наших захисників? Це і є совковий засіб стримання.
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28.11.2025 10:11 Відповісти
а як треба?
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28.11.2025 13:40 Відповісти
Технікою. Тільки гроші пішли на золотий унітаз.
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28.11.2025 16:03 Відповісти
якою? та шо за хвилини горить від FPV?
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28.11.2025 17:35 Відповісти
Треба було ще у 2022 ,коли усі побігли у воєнкомати усіх розсортувати і розподілити ,кого зразу в бій ,кого навчати (і не 30-45 днів ),кого на виробництво зброї, кого у логістику, замість м'яса використовувати 'весільні' дрони, коли дали хаймарси , взяти в ленд-ліз іще 100 штук , а не "нам достатньо того що дарують",замість знищувати людей у атаках бетонних укріплен та на мінних полях у 2023,треба було укріплювати оборону ,навчати людей та клепати зброю, замість того щоб випускати кацапів з котлів ,знищувати їх і не допускати собі котлів , не красти ,замість зебільного марафону гроші на зброю спрямувати.Що ще забув?Може ще економіку на воєнні рейки треба було перевести ,щоб не витрачатигроші на всякі закордонні пива та прибамбаси?
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28.11.2025 19:45 Відповісти
не було у нас дронів в 22ом, коли думка дійшла як можна користуватись, тоді і почали
а Хімарсів нам амеріканці не продають навіть зараз, що дали то і все
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28.11.2025 21:29 Відповісти
Дрони були ще раніше , і у 22-му , коли ми у ТРО на блок посту стояли , то чомусь кіпіш був щодо дронів. Під*ри стояли за 10-12 км від нас, і ми дивились щоб дронів не було , правда в основному розвідувальних.Щодо хаймарсів , то навіщо тоді ленд ліз підписував Байден? Усе що дали на той момент можна і по ленд лізу було взяти. А навіщо під*рів з під Києва випустили? Щоб воні потім під Харковом воювали?
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28.11.2025 22:21 Відповісти
тому що той ленд-ліз був звичайною фікцією
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28.11.2025 23:24 Відповісти
А може патріотизм нашого керівництва був звичайною фікцією , а йому треба було здати Україну пі*орам ?
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29.11.2025 00:16 Відповісти
В боротьбі рашки з рашкою, точно переможе РАШКА!
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28.11.2025 10:11 Відповісти
Коли ви дивитесь на цього хлопчину що ви бачите в його очах ?
Я не бачу там перемоги хоча би на мікро рівні ,і цей хлопчик є начальник Генерального штабу покірний раб сирського...
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28.11.2025 10:12 Відповісти
Кому це тіло впарює цю дичину.....у всіх друзі родичі в військах зараз ....всі знають що відбувається...чмошники брехливі..
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28.11.2025 10:13 Відповісти
Тобто про сзч нічого. Ок. А як же двадцятирічні гівнюки майори із академій? Перевірте їх статки за останні три роки. Там не те що совок. Там прямий кримінал. Чому не перевіряють як самі собі нараховують бойові? Майорів немає на передку і ніколи не буде. А по сотці як мінімум отримують. Чому заблоковано переводи по армії+ ? По слухам іде вказівка із генерального штабу. І тут іще є багато питань. Тобто грьобаний совок називається багато змінних тепер. Гнати цього гнатова із посади. Ха ха ха.
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28.11.2025 11:23 Відповісти
Цей сраколиз зеленського і є совок , просто воно ще не петрає
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28.11.2025 11:54 Відповісти
 
 