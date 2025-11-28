Гнатов про "совок" в армії: На неефективність впливає багато змінних

У Генштабі прокоментували заяви про "відкат" армії України до радянських практик.

Про це начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сказав Гнатов?

Так, він прокоментував заяви військових оглядачів та журналістів про те, що "певний відкат" ЗСУ до радянських практик послаблює Сили оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 108-й бригаді ТрО спростували критику "радянського" управління: бойові процедури відповідають стандартам НАТО

"Є справедлива думка, що не критикують тільки того, хто нічого не робить. Частина ЗСУ, це люди, які ще вчора були цивільними. Частина з них стала на різні щаблі управління.

Поле бою – це дуже складна система з багатьма невідомими. Казати, що всі максимально ефективні на своїх місцях за будь-яких умов, несправедливо. Однак на це впливає багато змінних", - пояснив Гнатов.

За його словами, "звісно, є різні командири", проте загальним результатом є те, що "лінія зіткнення утримується, противник зазнає втрат, ми виконуємо завдання та створюємо умови для подальшої операції".

Читайте: Поповнення бригад людьми має бути переглянуто. Доручив Гнатову це опрацювати, - Зеленський