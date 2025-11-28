Гнатов про "совок" в армії: На неефективність впливає багато змінних
У Генштабі прокоментували заяви про "відкат" армії України до радянських практик.
Про це начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав Гнатов?
Так, він прокоментував заяви військових оглядачів та журналістів про те, що "певний відкат" ЗСУ до радянських практик послаблює Сили оборони.
"Є справедлива думка, що не критикують тільки того, хто нічого не робить. Частина ЗСУ, це люди, які ще вчора були цивільними. Частина з них стала на різні щаблі управління.
Поле бою – це дуже складна система з багатьма невідомими. Казати, що всі максимально ефективні на своїх місцях за будь-яких умов, несправедливо. Однак на це впливає багато змінних", - пояснив Гнатов.
За його словами, "звісно, є різні командири", проте загальним результатом є те, що "лінія зіткнення утримується, противник зазнає втрат, ми виконуємо завдання та створюємо умови для подальшої операції".
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а Хімарсів нам амеріканці не продають навіть зараз, що дали то і все
Я не бачу там перемоги хоча би на мікро рівні ,і цей хлопчик є начальник Генерального штабу покірний раб сирського...