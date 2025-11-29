РУС
Новости Реформы в армии
738 17

Зеленский обсудил с Палисой подготовку новых параметров распределения личного состава между бригадами

Зеленский, Палиса

Президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой работу над подготовкой деталей решения о новых параметрах распределения личного состава между боевыми бригадами.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Новые параметры распределения личного состава

"Готовим детали решения о новых параметрах распределения личного состава между боевыми бригадами, и это должно быть действительно рационально", - рассказал Зеленский.

Военное образование

Кроме того, президент обсудил с Палисой ряд вопросов, касающихся военного образования в Украине.

Также глава государства подписал указы о награждении наших воинов государственными наградами.

Читайте также: Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено. Поручил Гнатову это проработать, - Зеленский

Что предшествовало

  • Напомним, ранее Зеленский по результатам Ставки 26 ноября заявил, что пополнение бригад ВСУ людьми должно быть пересмотрено. По его словам, это один из запросов от военных.

Читайте также: Генштаб готовит решение о справедливом распределении военных между бригадами, - Зеленский

Автор: 

армия (8532) Зеленский Владимир (22764) ВСУ (7134) Палиса Павел (42)
Топ комментарии
+2
Верховний ішак знову взявся "рулити" ЗСУ. Чмо остаточно має намір знищити армію.
показать весь комментарий
29.11.2025 20:02 Ответить
+1
десь читав - 73% мух 7 років переконують 25% бджіл що гавно - то мед.
показать весь комментарий
29.11.2025 19:58 Ответить
+1
а до цього розподіл був не раціональний на 4 рік війни ?
показать весь комментарий
29.11.2025 19:58 Ответить
цілий день Оманська ***** робить фото ..73% охлосу продемонструвати шо Царь прі делах )
показать весь комментарий
29.11.2025 19:55 Ответить
Полковник Палиса круче всяких генштабов и прочих главнокомандующих ВСУ. Аж заместитель главы ОП, решающее слово за ним.
показать весь комментарий
29.11.2025 19:56 Ответить
А більш ніхто, з ясноліким фоткатись не захотів
показать весь комментарий
29.11.2025 19:59 Ответить
ам міг стати Героєм України! Якщо би пістоль взяв...
показать весь комментарий
29.11.2025 20:27 Ответить
десь читав - 73% мух 7 років переконують 25% бджіл що гавно - то мед.
показать весь комментарий
29.11.2025 19:58 Ответить
а до цього розподіл був не раціональний на 4 рік війни ?
показать весь комментарий
29.11.2025 19:58 Ответить
До того в Зеленського були важливіші питання - відправлення ''двушки на москву''.
показать весь комментарий
29.11.2025 20:02 Ответить
між рядками - запропонував очолити ОПу! Погодився, але теж висунув вимоги! Не викреслюю... Вимоги мінімальні! Думаю
показать весь комментарий
29.11.2025 20:02 Ответить
Верховний ішак знову взявся "рулити" ЗСУ. Чмо остаточно має намір знищити армію.
показать весь комментарий
29.11.2025 20:02 Ответить
Також глава держави підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами.

Єрмак вже "заслужив" нагороду?)
показать весь комментарий
29.11.2025 20:05 Ответить
Падло, а що заважало це робити вчасно?
показать весь комментарий
29.11.2025 20:06 Ответить
Хорошому танцюристу клоуну завжди щось заважає.
показать весь комментарий
29.11.2025 20:27 Ответить
Охреніти....не з генштабом а з замом завгоспа обговорив!
показать весь комментарий
29.11.2025 20:07 Ответить
Зеленський цілий день вмовляє різних людей - хто тепер буде новим Єрмаком.
Ще ніхто не захотів - стати новим коханцем ''підбитого льотчика'' Зеленського.
Далі буде...
показать весь комментарий
29.11.2025 20:09 Ответить
Ухилянт щось там планує в бригадах..це мабуть такого навіть номера в кварталу не було як зараз...суцільне шоу квартал.. посміховисько ухилянтське, воно ж ніхера не розуміє
показать весь комментарий
29.11.2025 20:16 Ответить
нові параметри: по одному бійцю у кожну бригаду. Через місяць ,- один боєць у кожній бригаді *********** місяцю. Але дєрмака і сотні ухилянтів-казнокардів,які, начеб-то мобілізувались, ми на передку не побачимо ніколи
показать весь комментарий
29.11.2025 20:22 Ответить
Як Боневтік розподілить Алі-бабу між бригадами? Кому дістанеться козир?
показать весь комментарий
29.11.2025 20:26 Ответить
 
 