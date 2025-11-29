738 17
Зеленский обсудил с Палисой подготовку новых параметров распределения личного состава между бригадами
Президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой работу над подготовкой деталей решения о новых параметрах распределения личного состава между боевыми бригадами.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Новые параметры распределения личного состава
"Готовим детали решения о новых параметрах распределения личного состава между боевыми бригадами, и это должно быть действительно рационально", - рассказал Зеленский.
Военное образование
Кроме того, президент обсудил с Палисой ряд вопросов, касающихся военного образования в Украине.
Также глава государства подписал указы о награждении наших воинов государственными наградами.
Что предшествовало
- Напомним, ранее Зеленский по результатам Ставки 26 ноября заявил, что пополнение бригад ВСУ людьми должно быть пересмотрено. По его словам, это один из запросов от военных.
Топ комментарии
+2 Олексій Гедз #501597
показать весь комментарий29.11.2025 20:02 Ответить Ссылка
+1 Любо Неожиданнов
показать весь комментарий29.11.2025 19:58 Ответить Ссылка
+1 Ostap Hor
показать весь комментарий29.11.2025 19:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Єрмак вже "заслужив" нагороду?)
танцюристуклоуну завжди щось заважає.
Ще ніхто не захотів - стати новим коханцем ''підбитого льотчика'' Зеленського.
Далі буде...