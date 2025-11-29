Зеленский обсудил с Палисой подготовку новых параметров распределения личного состава между бригадами

Президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой работу над подготовкой деталей решения о новых параметрах распределения личного состава между боевыми бригадами.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новые параметры распределения личного состава

"Готовим детали решения о новых параметрах распределения личного состава между боевыми бригадами, и это должно быть действительно рационально", - рассказал Зеленский.

Военное образование

Кроме того, президент обсудил с Палисой ряд вопросов, касающихся военного образования в Украине.

Также глава государства подписал указы о награждении наших воинов государственными наградами.

Читайте также: Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено. Поручил Гнатову это проработать, - Зеленский

Что предшествовало

Напомним, ранее Зеленский по результатам Ставки 26 ноября заявил, что пополнение бригад ВСУ людьми должно быть пересмотрено. По его словам, это один из запросов от военных.

Читайте также: Генштаб готовит решение о справедливом распределении военных между бригадами, - Зеленский